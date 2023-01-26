Почему электромобиль — разорительная роскошь и в Европе, и в России

Два года назад Правительство РФ подготовило любопытную «Концепцию по развитию производства и использования электрического автотранспорта в РФ на период до 2030 года», где прописаны не только производственные планы, но и данные о будущем зарядной инфраструктуры. На бумаге черным по белому значится, что к 2030-ому в России запустят не менее 72 тысяч зарядных станций (из них 28 тысяч — скоростных). С уверенностью можно говорить, что даром ими никто не даст пользоваться — слишком лакомый кусочек.

К слову, обычных АЗС в России насчитывается около 15 тысяч — почти в пять раз меньше планируемого числа ЭЗС! А ведь за платными станциями наверняка последуют отмена бесплатных парковок и налоговых льгот. Электромобили популяризируют, их станет больше — зачем, спрашивается, лишать государственный бюджет серьезных финансовых поступлений?

Прикрыться западным опытом не выйдет — там все за все платят и давно. В США зарядка электромобиля стоит денег и немалых, причем тарификация разная — где-то платишь за киловатты, где-то — за время использования.