Почему электромобиль — разорительная роскошь и в Европе, и в России

Сейчас мы не будем подробно говорить о налоговых льготах, бесплатных парковках, техническом обслуживании и прочем, но остановимся на самом банальном пункте — зарядке. Не так давно, тестируя китайскую «электричку», портал «АвтоВзгляд» занялся простой арифметикой и прослезился.
Итак, условия задачи. Если емкость батареи машины составляет 72 киловатт-часа, запас хода — 350—400 километров, а на 100 км пути машина тратит около 19 киловатт-часов энергии, то во сколько нам обойдутся сто километров пути?
Заехали на скоростную зарядку и посмотрели тариф — 22 ₽ за один киловатт. Перемножили показатели между собой и получили цифру в 418 рублей. Ради интереса делаем аналогичную операцию под автомобиль с ДВС. Средний расход топлива — 10 л на 100 км. Стоимость одного литра бензина (АИ−92) составляет около 48 рублей. Перемножаем и получаем итог — 480 «деревянных». Не такая уж и великая экономия получается и уж точно несоизмеримая с начальной ценой.
Уверены, что сейчас появится множество комментов на тему зарядок на муниципальных станциях и от бытовых сетей: там, мол, однозначно дешевле. Да, это так, только по времени процесс растянется на часы. Что касается муниципальных станций, то и здесь все не сладко.
Два года назад Правительство РФ подготовило любопытную «Концепцию по развитию производства и использования электрического автотранспорта в РФ на период до 2030 года», где прописаны не только производственные планы, но и данные о будущем зарядной инфраструктуры. На бумаге черным по белому значится, что к 2030-ому в России запустят не менее 72 тысяч зарядных станций (из них 28 тысяч — скоростных). С уверенностью можно говорить, что даром ими никто не даст пользоваться — слишком лакомый кусочек.
К слову, обычных АЗС в России насчитывается около 15 тысяч — почти в пять раз меньше планируемого числа ЭЗС! А ведь за платными станциями наверняка последуют отмена бесплатных парковок и налоговых льгот. Электромобили популяризируют, их станет больше — зачем, спрашивается, лишать государственный бюджет серьезных финансовых поступлений?
Прикрыться западным опытом не выйдет — там все за все платят и давно. В США зарядка электромобиля стоит денег и немалых, причем тарификация разная — где-то платишь за киловатты, где-то — за время использования.
Что касается Европы, то недавно власти Германии сообщили о намерениях ограничить зарядку электрокаров в частных домах: через пару лет немецкие автолюбители не смогут пользоваться домашними зарядками по своему усмотрению. Чиновники введут запрет на зарядку в часы пик, да и само время зарядки лимитируют парой часов. Иначе говоря, правительство ФРГ заставляет людей пользоваться общественными станциями, где уже действуют совершенно другие, абсолютно разорительные тарифы.
Интересная ситуация сложилась и в Норвегии: сначала граждан стимулировали покупать электрокары всеми возможными способами — бесплатные парковки, бесплатные зарядки, нулевое налогообложение (ничего не напоминает?). Но как только электромобили заняли половину рынка, правительство пошло на радикальные меры — в первую очередь вернуло налоги.
Теперь владельцу «зеленого» авто приходится платить ежегодно 25% от стоимости своего железного коня. Тут, конечно же, надо сделать поправку — налогом облагаются машины, которые стоят от 600 000 крон (чуть больше четырех миллионов рублей), но таких машин в Норвегии масса. Например, прайс на Tesla Model Y, которая стала местным лидером продаж, составляет около 700 000 крон (4,9 млн. руб.)…
К слову, у наших соотечественников может возникнуть ложное представление о том, что электромобили в России налогом не облагаются. Это не совсем так. Если, например, в Москве и ряде других регионов действительно действует нулевая ставка, то, скажем, в Челябинске налог уже придется заплатить. Сумма устанавливается по простой формуле — мощность мотора умножается на значение региональной ставки. Для понимания приводим цифры.
Допустим, вы покупаете Jaguar I-Pace с 234-сильным электромотором. Ставка для того же Челябинска в данном случае — 75 рублей за одну лошадиную силу. Итоговая сумма налога — 17 550 рублей. Не стоит забывать и о налоге на роскошь, когда к сумме транспортного налога применяется повышающий коэффициент.
Да, сейчас под него попадают машины стоимостью от 10 млн. рублей, но ценники на ряд электрокаров превышают данную отметку. Так что в некоторых случаях за возможность владения прогрессивным транспортным средством из своего кошелька ежегодно придется выкладывать несколько сотен тысяч деревянных.