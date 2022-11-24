Как на заводе «Москвич» китайский JAC JS4 превращается в русский автомобиль

Вчера опять заработал конвейер московского автомобильного завода «Москвич». Практически за полгода конвейер предприятия прошел этап модернизации под выпуск китайских машин. И в принципе, здесь можно было бы и не искать повод для оптимизма. Ведь крупноузловая сборка не является чем-то необычным и уж тем более не приносит большую прибыль. А значит, в попытке сохранить рентабельность производитель неизбежно захочет поднять цену на конечный продукт. Однако в случае с «Москвичем» все выглядит несколько иначе.
Да, на первом этапе, который должен продлиться год, на заводе будет идти крупноголовая сборка китайских JAC JS4 в двух вариантах. Первый — «Москвич 3» — оснастят турбомотором объемом 1,5 л мощностью 150 л. с. при крутящем моменте 210 Нм. Двигатель агрегатируется либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.
Кстати, крупноузловая сборка подразумевает, что на конвейер поступают подсобранные кузова, в которые московские специалисты станут устанавливать моторы, трансмиссию, подвеску, выхлопную систему и прочие «мелочи», не покрашенные в цвет кузова. Второй вариант автомобиля — «Москвич 3е». Как следует из названия, это уже электрическая версия JAC JS4, оснащенная электромотором мощностью 50 кВт и блоком аккумуляторных батарей, обеспечивающих запас хода в 410 км. Правда, заводчане пока эту версию не показали, сосредоточившись на отладке конвейера для выпуска бензиновой.
Любопытно, что практически все оборудование, оставшееся от Renault, было демонтировано. Но в отставку не отправились роботизированные тележки, которые теперь участвуют в производстве «Москвичей». До конца этого года планируется выпустить 600 авто, из которых 200 все-таки будут использовать электрическую тягу. Но, самое интересное в другом. У многих специалистов возникал вопрос, почему же оба «Москвича» сертифицированы только на год? Да еще и по инициативе КамАЗа?
По словам директора по маркетингу и продажам легковых автомобилей ПАО «КамАЗ» Александра Мигаля, челнинский завод как технологический партнер проекта сейчас обладает высоким потенциалом и экспертизой по запуску новых производств, что позволяет ему эффективно организовать процесс создания и наладки нового производства. Включая и подготовку специалистов. И в 2023 году (на первом этапе) будет собрано 50 000 автомобилей, причем 10 000 из них — на электрической тяге.
Естественно, речь идет и о создании (или, точнее, воссоздании) дилерской сети Renault. Причем, что особенно важно, по словам Александра Мигаля все дилеры будут гарантированно обеспечены нужным количеством запчастей. Что позволит будущим покупателям «Москвичей» не выпадать из привычной им схемы взаимодействия с продавцом и комфортного владения автомобилем. В принципе, с учетом объемов выпуска первого года и доступности китайских комплектующих, это вполне возможно. Параллельно с этим, в течение 2023 года конвейер перенастроят уже на мелкоузловую сборку с локализацией комплектующих. И естественно с переобучением персонала при помощи КамАЗа, обладающего необходимой экспертизой в этой области.
Также Александр Мигаль уточнил, что начиная с 2024 года, после окончания действия ОТТС на «Москвич- JAC JS4», пройдет сертификация уже нового автомобиля, который должен сталь больше российским, чем китайским. И в 2024 году объем выпуска должен вырасти до 100 000 штук (из них 20 000 — электрических). А в 2025 выпуск увеличится до 120 000 (из них 25 000 на электротяге). Кроме того, уже сейчас запущены исследовательские работы по созданию собственной платформы. И к концу 2025 мы должны увидеть уже совсем российский автомобиль.
По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, запуск завода «Москвич» позволит снизить дефицит транспортных средств в Первопрестольной, поскольку только столичный автомобильный парк такси требует в год до 40 000 новых авто. Кроме того, возобновление производства позволит сохранить большое количество рабочих мест на новом и высокотехнологичном производстве.
В свою очередь, портал «АвтоВзгляд» отмечает, что с запуском «Москвича» фактически происходит планомерное и, что самое главное, логичное построение самостоятельного автомобильного бренда. И это вполне возможно в случае заинтересованности со стороны государства. Которое, наконец, обратило на проблему. Мы будет пристально следить за развитием событий.