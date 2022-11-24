Как на заводе «Москвич» китайский JAC JS4 превращается в русский автомобиль

Вчера опять заработал конвейер московского автомобильного завода «Москвич». Практически за полгода конвейер предприятия прошел этап модернизации под выпуск китайских машин. И в принципе, здесь можно было бы и не искать повод для оптимизма. Ведь крупноузловая сборка не является чем-то необычным и уж тем более не приносит большую прибыль. А значит, в попытке сохранить рентабельность производитель неизбежно захочет поднять цену на конечный продукт. Однако в случае с «Москвичем» все выглядит несколько иначе.

Да, на первом этапе, который должен продлиться год, на заводе будет идти крупноголовая сборка китайских JAC JS4 в двух вариантах. Первый — «Москвич 3» — оснастят турбомотором объемом 1,5 л мощностью 150 л. с. при крутящем моменте 210 Нм. Двигатель агрегатируется либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.

Кстати, крупноузловая сборка подразумевает, что на конвейер поступают подсобранные кузова, в которые московские специалисты станут устанавливать моторы, трансмиссию, подвеску, выхлопную систему и прочие «мелочи», не покрашенные в цвет кузова. Второй вариант автомобиля — «Москвич 3е». Как следует из названия, это уже электрическая версия JAC JS4, оснащенная электромотором мощностью 50 кВт и блоком аккумуляторных батарей, обеспечивающих запас хода в 410 км. Правда, заводчане пока эту версию не показали, сосредоточившись на отладке конвейера для выпуска бензиновой.