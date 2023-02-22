Сомнительное изобилие иномарок: «серые» поставки не спасли российский авторынок от краха

Понятно, что разрешение физическим и юридическим лицам ввозить из-за рубежа товары без согласования с владельцами бренда подавалось вовсе не как плевок в утренний кофе зарубежным компаниям, слинявшим из России быстрее собственного визга. Считалось, что это — один из очевидных путей поддержки рынков, оказавшихся в сложной ситуации из-за непредвиденного поведения «партнеров».

Интуиция бьет тревогу

Собственно автомобильная отрасль была лишь одной из многих, подпавших под постановление правительства. Просто она пострадала сильнее других как по объективным, так и по субъективным причинам, о которых портал «Автовзгляд» неоднократно писал.

И, к сожалению, некоторое время назад интуиция начала нашептывать, что с «серыми» поставками автомобилей, ставшими в этом году чуть ли не «белыми», не все идет по «вновь утвержденному плану». Почему забила тревогу именно интуиция?

Очень просто — конкретной статистики по параллельному импорту машин не было, зато зашкаливал оптимизм по поводу того, сколь разнообразным стал приток в Россию всевозможных экзотических моделей со всех концов света. Реальный же выбор автомобилей у продавцов месяц за месяцем становился все более скудным. При таких раскладах сложно не заподозрить какой-то подвох или, если хотите, несоответствие желаемого и действительного.