Путин волнуется, но автопром России сидит на попе ровно

Автопром не очень-то реагирует на грозные окрики с самой вершины власти. А что, собственно, ему беспокоиться, если за него горой стоят весьма уважаемые и высокопоставленные люди? Ведь не успел Владимир Владимирович обратиться со своим предостережением к главе Минпромторга Денису Мантурову, как тут же получил от него ответ в духе «Все хорошо, прекрасная маркиза», хотя ничего хорошего и не было, и не планировалось. Другими словами, на любой вопрос — любой ответ.

Новый год начался с повторного обращения президента к тому же г-ну Мантурову. По свидетельству сайта kremlin.ru, глава государства во время совещания правительства не выдержал и вопросил сабжа: «Что Вы, в самом деле, дурака-то валяете?» Правда, дурака на этот раз вице-премьер валял несколько в другой области — в авиастроении. Но это же не исключает такой возможности, что дуракавалянием он мог заниматься и в иных подведомственных ему отраслях. Например, в том же автомобилестроении, где ситуация продолжает оставаться аховой.

Канал RT приводит предварительные оценки Росстата и Минэкономразвития о динамике цен в 2022 году на разные категории товаров. На продукты их рост составил в среднем 10,34%, на медикаменты — 11%, на непродовольственные товары — 12,55%. Зато цены на автомобили устремились в космос — статистики считают, что средства передвижения подорожали на 30–39%. Учитывая склонность ведомств всеми силами занижать негативные тенденции, можно предположить, что эти числа в реальности еще выше.