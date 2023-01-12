Путин волнуется, но автопром России сидит на попе ровно

Автопром не очень-то реагирует на грозные окрики с самой вершины власти. А что, собственно, ему беспокоиться, если за него горой стоят весьма уважаемые и высокопоставленные люди? Ведь не успел Владимир Владимирович обратиться со своим предостережением к главе Минпромторга Денису Мантурову, как тут же получил от него ответ в духе «Все хорошо, прекрасная маркиза», хотя ничего хорошего и не было, и не планировалось. Другими словами, на любой вопрос — любой ответ.
Новый год начался с повторного обращения президента к тому же г-ну Мантурову. По свидетельству сайта kremlin.ru, глава государства во время совещания правительства не выдержал и вопросил сабжа: «Что Вы, в самом деле, дурака-то валяете?» Правда, дурака на этот раз вице-премьер валял несколько в другой области — в авиастроении. Но это же не исключает такой возможности, что дуракавалянием он мог заниматься и в иных подведомственных ему отраслях. Например, в том же автомобилестроении, где ситуация продолжает оставаться аховой.
Канал RT приводит предварительные оценки Росстата и Минэкономразвития о динамике цен в 2022 году на разные категории товаров. На продукты их рост составил в среднем 10,34%, на медикаменты — 11%, на непродовольственные товары — 12,55%. Зато цены на автомобили устремились в космос — статистики считают, что средства передвижения подорожали на 30–39%. Учитывая склонность ведомств всеми силами занижать негативные тенденции, можно предположить, что эти числа в реальности еще выше.
Расстраивает только, что почти никого такое положение дел не расстраивает. Вот взять, к примеру, стратегию развития автопрома РФ до 2035 года, разработанную еще летом. Как сообщает агентство «Интерфакс», документ радикальных изменений не претерпел. Действительно, какой тут радикализм? Из финального варианта «всего лишь» испарилась сумма необходимого объема инвестиций в НИОКР и организацию выпуска компонентов, запланированная первоначально в размере 2,7 трлн. рублей, обеспечить которую должен был бизнес при господдержке.
Легким движением руки она превратилась… в 300 млрд. ассигнований федерального бюджета. Бизнес куда-то запропастился. «Иди, иди, лошадь, — заметил великий комбинатор, — не твоего ума это дело!» То есть, необходимейшая статья расходов, без которого наш автопром никогда не превратится во что-то путное, вырублена с корнем.
А вот с другой статьей обошлись куда лояльнее. Выделяемая для стимулирования спроса сумма на тот же период снизилась с 500–600 млрд. рублей всего до 26 млрд. рублей ежегодно, что за 13 лет составит 338 миллиардов. И эти деньги будут потрачены на цели по меньшей мере сомнительные и уж точно ни разу не стратегические — льготные автокредиты и лизинг, стимулирование продаж газомоторной техники и электромобилей.
И невзирая на откровенный акт кастрации, стратегия продолжает ставить основной задачей создание к 2025 году моделей с локализацией не ниже 80%, к 2035 году доведение доли легковых электромобилей — до 20—30%. Но и это не самое — как бы сказать помягче? — интересное: экспорт легковых машин к 2035 году составит 15%! И отправятся они в страны ЕС, Африки, Азии и Латинской Америки.
С такой стратегией указанные цели вряд ли будут достигнуты, да и снижения цен на автомобили также ожидать не стоит. Напротив, они будут расти и дальше, поскольку технологическое развитие отрасли высокопоставленными манагерами было в очерезной раз проигнорировано в интересах перекупщиков. Правда, в разговоре с представителями Газеты.ru руководитель аналитического агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи успокаивает: «Если курс рубля будет стабильным, то и роста цен на машины не случится. Дилеры и так говорят, что желающих покупать даже популярные автомобили стало меньше, поскольку цены на них существенно выросли». Правильно, эти машины задаром никому не нужны будут, если мы все дружно пересядем на лошадей.
Однако не все еще потеряно. Владимир Путин 10 января встретился уже не с Мантуровым, а с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Как передает RT, он доложил: «Мы провели ряд расследований, возбудили дела в отношении металлургов, в отношении производителей материалов из древесины, из газобетона, стекла. Расследования продолжаются. Можно сказать, что в том числе и поэтому идёт снижение цен на ряд строительных материалов».
По хорошему, этому ведомству давно пора было заняться автомобильным бизнесом. Может, хоть оно добьется, чтобы учитывались интересы не только отраслевых магнатов, но и государства, а также населяющих его людей?