Как рост вторичного авторынка превращает водителей в пешеходов

«Как же так, — задастся вопросом въедливый читатель. — Вот тут намедни агентство „Автостат“ заявило, что в 2022 году жители нашей страны потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом 4,3 трлн. рублей! Посудите вес-то? Какая уж тут пропасть». Постойте, так никто и не говорит, что продажи подержанных машин нужно запретить, а продавцов расстреливать на месте преступления без суда и следствия.
Закрома родины — в пролете
Естественно, вторичный рынок очень нужен многим. Во-первых, сильно обнищавшим за последние годы жителям России, которые не могут позволить себе купить новый автомобиль. Во-вторых, пижонам, желающим выглядеть круче, чем им позволяет доход. В-третьих, автовладельцам, стремящимся избавиться от старого транспортного средства перед покупкой нового. В-четвертых, профессиональным перекупам, имеющим с этого свой немаленький гешефт. И в-пятых, банкам, вовремя подсунувшим свои кабальные кредиты клиентам «вторички».
Вроде все выглядит вполне оптимистично. И кто тут бедолаги, оставшиеся в пролете? А они есть. В первую очередь, это производственники, с плодами трудов которых производят свои манипуляции вышеперечисленные интересанты. Ну и кроме того, российское государство, мимо которого проплывают гигантские суммы, из которых в закрома родины попадают мизерные налоги, да и то нечасто.
Впрочем, как раз государство виновато само, ибо в угоду либеральным экономистам оно поставило интересы финансистов-спекулянтов выше нужд промышленников. И что теперь удивляться, если многоступенчатая перепродажа друг другу единожды произведенного автомобиля никак экономику не поднимает, как бы ни доказывали обратное эффективные менеджеры, которых на всех управленческих уровнях расплодилась чертова уйма.
Что скрывается за дурманом статистики
Впрочем, для первых трех категорий бенефициаров поводов для радости тоже немного. Давайте взглянем пристальнее на статистические данные. За два месяца 2023 года количество регистраций подержанных автомобилей, согласно данным «Автостата», выросло на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это при том, что покупки новых машин за эти же месяцы сократились на 45%. Однако немного погодим откупоривать шампанское — пойдем дальше по дурманящим маковым полям чисел.
Всего за январь-февраль на вторичном рынке России куплено 755,4 тысячи легковушек с пробегом. Из них 66,6 тысяч было ввезено из-за границы, остальные до продажи находились в личном пользовании наших соотечественников. Что же получили взамен бывшие владельцы этих самых остальных? Неужели новые автомобили?
В некотором роде, так. Но этих счастливчиков оказалось совсем немного — всего 101,4 тысячи. Другими словами, за январь-февраль 580 тысяч автовладельцев либо махнуло, не глядя, один дришпак на другой, либо вообще перебралось в разряд безлошадных. «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!»
Вот такая невеселая картина скрывается за вроде бы благополучными цифрами роста вторичного рынка в России. При общей численности автопарка страны в 45,3 млн. легковушек, своего рода дауншифтерами стало таким образом 1,3% отечественных водителей — и это всего за какие-то два месяца.