Как рост вторичного авторынка превращает водителей в пешеходов

«Как же так, — задастся вопросом въедливый читатель. — Вот тут намедни агентство „Автостат“ заявило, что в 2022 году жители нашей страны потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом 4,3 трлн. рублей! Посудите вес-то? Какая уж тут пропасть». Постойте, так никто и не говорит, что продажи подержанных машин нужно запретить, а продавцов расстреливать на месте преступления без суда и следствия.

Закрома родины — в пролете

Естественно, вторичный рынок очень нужен многим. Во-первых, сильно обнищавшим за последние годы жителям России, которые не могут позволить себе купить новый автомобиль. Во-вторых, пижонам, желающим выглядеть круче, чем им позволяет доход. В-третьих, автовладельцам, стремящимся избавиться от старого транспортного средства перед покупкой нового. В-четвертых, профессиональным перекупам, имеющим с этого свой немаленький гешефт. И в-пятых, банкам, вовремя подсунувшим свои кабальные кредиты клиентам «вторички».

Вроде все выглядит вполне оптимистично. И кто тут бедолаги, оставшиеся в пролете? А они есть. В первую очередь, это производственники, с плодами трудов которых производят свои манипуляции вышеперечисленные интересанты. Ну и кроме того, российское государство, мимо которого проплывают гигантские суммы, из которых в закрома родины попадают мизерные налоги, да и то нечасто.