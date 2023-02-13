Купил и попал: какие подержанные машины сегодня нельзя брать категорически

Вторичка — фактически единственный доступный вариант приобретения автомобиля в настоящее время. Ведь новую машину не купить: и цены слишком высокие, и кредиты кусачие. Да и наличие — штука расплывчатая: сегодня авто в продаже есть, а завтра — нет. Поэтому большая часть тех, кто располагает наличкой и желанием обновить свой «парк», обращаются в надежде отыскать подходящий экземпляр к бесплатным объявлениям.
А какой запрос наиболее распространен среди российских водителей? Конечно, кроссовер. Желательно именитого бренда, да еще и надежный и неприхотливый. Под это описание идеально подходит Renault Duster, но цены на «французов» разных годов зашкаливают. То ли дело его двоюродный брат Nissan Terrano! По сути та же самая машина, но стоит куда дешевле. Только вот покупать ее ни в коем случае нельзя.
Портал «АвтоВзгляд» пообщался с руководителем одного из дилерских центров и выяснил крайне любопытную вещь. Некоторые автомобили — из тех, что продаются сейчас на вторичке — отремонтировать и восстановить практически невозможно. Нет запчастей. И самым «опасным» в этом списке является именно плод союза Renault и Nissan — кроссовер Terrano.
Поскольку эта модель выпускалась исключительно для российского рынка и больше нигде не производилась, с остановкой — простите — переосмыслением отечественного завода Terrano попал в «запчастевый вакуум». Даже минимальная авария — повреждение бампера, фары, решетки радиатора — приводит к необходимости плотного изучения разборок. Купить новую деталь ни сегодня, ни завтра уже не выйдет: производство остановлено, склады иссякли.
Логично предположить, что следующим в черный список попадет дружный тандем Kaptur и Arkana от Renault. И не стоит надеяться на Европу: старосветский Captur от нашего отличается сильно — он даже построен на другой платформе. «Аркана» же плоть от плоти российская.
На машины «Рено» детали пока еще есть, но обновления полок не предвидится, а продавцы активно ищут поставщиков альтернативы. Кто первым научится штамповать кузовные детали на французские машины, тот озолотится. Пока же узлы, агрегаты и расходники идут из Европы, но стоят они чрезвычайно дорого — стоимость обслуживания авто выросла минимум вдвое, что также стоит учитывать при покупке.
А вот владельцам Datsun переживать не о чем: кузовные детали на «псевдояпонца» подходят от родной LADA, поэтому в наличии будут всегда. Разве что дефицитную решетку придется заменить на аналогичную с ладьей, что, впрочем, на ходовые качества и безопасность никак не влияет.