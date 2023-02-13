Купил и попал: какие подержанные машины сегодня нельзя брать категорически

Вторичка — фактически единственный доступный вариант приобретения автомобиля в настоящее время. Ведь новую машину не купить: и цены слишком высокие, и кредиты кусачие. Да и наличие — штука расплывчатая: сегодня авто в продаже есть, а завтра — нет. Поэтому большая часть тех, кто располагает наличкой и желанием обновить свой «парк», обращаются в надежде отыскать подходящий экземпляр к бесплатным объявлениям.

А какой запрос наиболее распространен среди российских водителей? Конечно, кроссовер. Желательно именитого бренда, да еще и надежный и неприхотливый. Под это описание идеально подходит Renault Duster, но цены на «французов» разных годов зашкаливают. То ли дело его двоюродный брат Nissan Terrano! По сути та же самая машина, но стоит куда дешевле. Только вот покупать ее ни в коем случае нельзя.

Портал «АвтоВзгляд» пообщался с руководителем одного из дилерских центров и выяснил крайне любопытную вещь. Некоторые автомобили — из тех, что продаются сейчас на вторичке — отремонтировать и восстановить практически невозможно. Нет запчастей. И самым «опасным» в этом списке является именно плод союза Renault и Nissan — кроссовер Terrano.