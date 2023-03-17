Почему сегодня опасно покупать премиальный BMW 3-й серии

Кузов F30 увидел свет в 2011 году. Через четыре года провели рестайлинг, а в 2019 на конвейер встало уже другое поколение модели. Поскольку в России BMW до сих пор очень популярны, подержанных «четырехдверок» в продаже много. Даже с небольшим пробегом, ведь во времена кризиса 2014 года их покупали «про запас» и только потом продавали. Но недостатки «немца» надо знать.

Так, лакокрасочное покрытие слабое и сколы появляются слишком часто. В запущенных случаях краска даже отваливается кусками. Обычно это происходит в районе задних колесных арок. А вот металл стоек к коррозии, что хоть как-то спасает положение. Еще разочаровывает, что без всяких аварий у машин отрываются пыльники и аэродинамические экраны на днище. Трещат по швам колпаки фар.

Что касается силовых агрегатов, то не советуем покупать версию с турбовым движком объемом 1,6 л серии N13B16 (варианты мощности 136 и 170 сил). Проблемы могут начаться уже после 70 000 км. Из-за неполадок мембранного клапана вентиляции картерных газов сбивается холостой ход и резко растет расход смазки. После 100 000 км успевает износиться цепь ГРМ и ее успокоители. Так как последние сделаны из пластика, продукты износа закупоривают сетку маслоприемника. То есть двигателю грозит капитальный ремонт. А при внезапном отказе электроклапана, регулирующего давление маслонасоса, мотор вообще превращается в металлолом. Так что на 60 000 км клапан лучше поменять в целях профилактики.