Госдума придумала, где взять запчасти для иномарок в России

Члены сразу нескольких комитетов Госдумы решили обратиться в правительство с идеей создания и развития в России целой отрасли автопрома, которая бы занималась… восстановлением вышедших из строя запчастей и агрегатов машин. Мотивируется все это дороговизной и дефицитом новых автокомпонентов на отечественном рынке, вызванных санкциями запада. Иначе, мол, очень скоро множество автомобилей в стране встанет на прикол. Для этого депутаты предлагают целый ряд мер.

Прежде всего — сформировать комплекс законодательных актов на тему утилизации машин, подразумевающей повторное использование их деталей. Параллельно предлагается обязать отечественных и иностранных автопроизводителей организовать в РФ производства по восстановлению запчастей, а также принудить их раскрывать сервисную и техническую документацию на свою продукцию. Депутаты хотят также предусмотреть экономические и налоговые льготы для предприятий, занятых восстановлением автомобильных запчастей.

Вопрос организации этой отрасли автопрома в России будет обсуждаться на ближайших заседаниях экспертного совета при комитете Госдумы по автокомпонентной базе, сообщают «Известия».