Госдума придумала, где взять запчасти для иномарок в России

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Дефицит и дороговизна автозапчастей, случившиеся на российском рынке год назад и не изжитые до сих пор, подвигли депутатов Госдумы разобраться с этой проблемой. Свои предложения они готовы изложить в послании председателю правительства Михаилу Мишустину. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в сути инициативы.
Максим Строкер

Члены сразу нескольких комитетов Госдумы решили обратиться в правительство с идеей создания и развития в России целой отрасли автопрома, которая бы занималась… восстановлением вышедших из строя запчастей и агрегатов машин. Мотивируется все это дороговизной и дефицитом новых автокомпонентов на отечественном рынке, вызванных санкциями запада. Иначе, мол, очень скоро множество автомобилей в стране встанет на прикол. Для этого депутаты предлагают целый ряд мер.

Прежде всего — сформировать комплекс законодательных актов на тему утилизации машин, подразумевающей повторное использование их деталей. Параллельно предлагается обязать отечественных и иностранных автопроизводителей организовать в РФ производства по восстановлению запчастей, а также принудить их раскрывать сервисную и техническую документацию на свою продукцию. Депутаты хотят также предусмотреть экономические и налоговые льготы для предприятий, занятых восстановлением автомобильных запчастей.

Вопрос организации этой отрасли автопрома в России будет обсуждаться на ближайших заседаниях экспертного совета при комитете Госдумы по автокомпонентной базе, сообщают «Известия».

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Заметим, что ремонту и восстановлению обычно подлежат сложные узлы автомобиля. Такие, как турбина, рулевая рейка, части трансмиссии, генератор, стартер, блок цилиндров и головка двигателя, а также прочие «железяки». Во всем мире их ремонт сводится к замене старых и изношенных деталек на новые. В России все это ремонтируют без проблем: масса мелких мастерских специализируется на таких услугах. Нюанс в том, что комплектующие и материалы для «ребилда» иностранных агрегатов можно приобрести лишь за рубежом, что не дешево. Создавать же в России собственные производства таких деталей для ремонта — дело крайне затратное и требующее очень специфических и глубоких компетенций.

Просто так взять и «с нуля» организовать, скажем, производство крыльчаток для автомобильных систем турбонаддува или тех же соленоидов для роботизированных трансмиссий не выйдет. Нужны высококлассные узкопрофильные специалисты, соответствующие технологии и оборудование. Кроме того, чтобы такое предприятие стало рентабельным, оно должно выпускать продукцию как минимум десятками тысяч в каждой серии. То есть намного больше, чем может теоретически «переварить» российский рынок восстановления автозапчастей. Собственно уже одно это ставит крест на благой, но абсолютно дилетантской затее депутатов.

госдума, технология, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
22 февраля 2023
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