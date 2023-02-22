Госдума придумала, где взять запчасти для иномарок в России

Члены сразу нескольких комитетов Госдумы решили обратиться в правительство с идеей создания и развития в России целой отрасли автопрома, которая бы занималась… восстановлением вышедших из строя запчастей и агрегатов машин. Мотивируется все это дороговизной и дефицитом новых автокомпонентов на отечественном рынке, вызванных санкциями запада. Иначе, мол, очень скоро множество автомобилей в стране встанет на прикол. Для этого депутаты предлагают целый ряд мер.
Прежде всего — сформировать комплекс законодательных актов на тему утилизации машин, подразумевающей повторное использование их деталей. Параллельно предлагается обязать отечественных и иностранных автопроизводителей организовать в РФ производства по восстановлению запчастей, а также принудить их раскрывать сервисную и техническую документацию на свою продукцию. Депутаты хотят также предусмотреть экономические и налоговые льготы для предприятий, занятых восстановлением автомобильных запчастей.
Вопрос организации этой отрасли автопрома в России будет обсуждаться на ближайших заседаниях экспертного совета при комитете Госдумы по автокомпонентной базе, сообщают «Известия».
Заметим, что ремонту и восстановлению обычно подлежат сложные узлы автомобиля. Такие, как турбина, рулевая рейка, части трансмиссии, генератор, стартер, блок цилиндров и головка двигателя, а также прочие «железяки». Во всем мире их ремонт сводится к замене старых и изношенных деталек на новые. В России все это ремонтируют без проблем: масса мелких мастерских специализируется на таких услугах. Нюанс в том, что комплектующие и материалы для «ребилда» иностранных агрегатов можно приобрести лишь за рубежом, что не дешево. Создавать же в России собственные производства таких деталей для ремонта — дело крайне затратное и требующее очень специфических и глубоких компетенций.
Просто так взять и «с нуля» организовать, скажем, производство крыльчаток для автомобильных систем турбонаддува или тех же соленоидов для роботизированных трансмиссий не выйдет. Нужны высококлассные узкопрофильные специалисты, соответствующие технологии и оборудование. Кроме того, чтобы такое предприятие стало рентабельным, оно должно выпускать продукцию как минимум десятками тысяч в каждой серии. То есть намного больше, чем может теоретически «переварить» российский рынок восстановления автозапчастей. Собственно уже одно это ставит крест на благой, но абсолютно дилетантской затее депутатов.