Как сэкономить на кузовном ремонте и при этом сделать его качественно

Кризис заставил россиян по-другому взглянуть на свои автомобили и их обслуживание. Кузовные элементы после аварии предпочитают не менять, а восстанавливать. Ведь и ценники кратно выросли, да и брака много. Например, крыло от китайского производителя no name, идеально подходящее по размеру, в реальности не «попадает» по точкам сварки. Да и «бэушные» машины надо ремонтировать, убирать серьезную коррозию на порогах, а также в других местах.

Конечно, можно воспользоваться шпаклевкой и сделать так, что все будет выглядеть идеально. Но есть нюанс. Если ее слой превышает один миллиметр, то кратно возрастает риск растрескивания материала. Это может произойти в месте ремонта, ведь кузов в движении «играет», а грунтовка требует усадки.

Поэтому бывалые мастера используют такой способ, как лужение. Он подразумевает нанесение расплавленного сплава олова на металлическую поверхность. Например, так герметизируют сварные швы.