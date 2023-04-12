Как китайские автобренды массово мухлюют с ценами на российском рынке

За последний квартал доллар подорожал по отношению к рублю как минимум на 22%. За ним потянулись и цены на новые китайские машины. Мол, объективная причина же: экономика, курс, и все такое… Но при ближайшем рассмотрении ситуация представляется не столь однозначной. Дело в том, что китайцы не дураки и уже давно поняли: российский авторынок позволяет сейчас зарабатывать на продаже каждой машины столько, сколько не снилось автодилеру в Китае.
Для этого им достаточно просто тщательно поддерживать старую традицию — заключать договоры с российскими контрагентами в долларах. Взаиморасчеты потом можно вести хоть в афгани или тугриках. Хотя сейчас это чаще всего происходит в юанях. Но главное — чтобы были доллары в тексте контракта. Сейчас объясним почему.
Умные люди еще весной-летом прошлого года понимали, что на чудесах с курсом доллара можно будет «поднимать» серьезные деньги. Взлет рубля до уровня 60 за доллар продлился не долго. С ним активно боролся российский Центробанк, а также импортеры товаров в Россию. Они старательно налаживали новые пути поставок всевозможной продукции в нашу страну и к текущему моменту фактически восстановили объемы, имевшие место в начале 2022 года. То есть наши теперь закупают за рубежом на примерно те же, что и раньше суммы в иностранной валюте и даже чуть больше.
А приток в Россию этой самой валюты катастрофически упал — из-за падения экспортных цен на наши энергоносители. Вот курс доллара в последнее время и вырос. На радость российским охранителям бюджета. А еще в плюсе оказались импортеры китайских машин. В рублях они зарабатывают теперь гораздо больше.
Помните про падение курса рубля к доллару с начала года на 22%? А между тем курс юаня к доллару за тот же период существенно не изменился. Поэтому при расчетах с китайцами мы, фактически, платим теперь им намного больше рублей и больше юаней — в соответствии с прописанной в контрактах привязкой к доллару. Но поскольку юани к доллару фактически не подешевели, у китайцев теперь образуется сверхприбыль от торговли машинами в России.
Российский рынок для китайских производителей крайне ценен еще и потому, что сейчас у них наблюдается чудовищное перепроизводство автомобилей. Порядка нескольких миллионов новеньких машин они просто не знают куда деть. Местные дилеры ведут в КНР жесточайшую ценовую войну, из-за которой розничные цены на десятки моделей упали в полтора-два раза.
На фоне такого почти минимального заработка на внутреннем рынке бешеная маржа от торговли в России выглядит для них просто праздником жизни и успеха.
Подобный стиль экономического «общения» с китайцами (да и не только с ними!) сохранится до тех пор, пока власти России будут держаться за расчеты в долларах за экспорт отечественной нефти, газа и прочих товаров. Это удобно для наполнения бюджета: обвалили рубль по отношению к доллару — немедленно получили (на бумаге) дополнительную рублевую прибавку от продажи экспортерами валютной выручки. Но реальной экономике от этого не легче.
А чтобы, например, цены на машины не ползи вверх вслед за долларовым курсом, достаточно одного постановления правительства. Которое запрещало бы компаниям, не связанным с международной торговлей российским сырьем, даже упоминать в экспортно-импортных контрактах доллары или евро. Допустим с 1 января 2024 года. Да, поначалу во внешней торговле случится небольшой ужас-ужас. Примерно как весной 2022 года. Но далее все быстренько наладится, бизнес приспособится и перестроится. После этого курс ставшего теперь для нас токсичным доллара перестанет быть для китайских автобрендов лазейкой для получения сверхприбылей на нашем рынке.