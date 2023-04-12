Как китайские автобренды массово мухлюют с ценами на российском рынке

За последний квартал доллар подорожал по отношению к рублю как минимум на 22%. За ним потянулись и цены на новые китайские машины. Мол, объективная причина же: экономика, курс, и все такое… Но при ближайшем рассмотрении ситуация представляется не столь однозначной. Дело в том, что китайцы не дураки и уже давно поняли: российский авторынок позволяет сейчас зарабатывать на продаже каждой машины столько, сколько не снилось автодилеру в Китае.

Для этого им достаточно просто тщательно поддерживать старую традицию — заключать договоры с российскими контрагентами в долларах. Взаиморасчеты потом можно вести хоть в афгани или тугриках. Хотя сейчас это чаще всего происходит в юанях. Но главное — чтобы были доллары в тексте контракта. Сейчас объясним почему.

Умные люди еще весной-летом прошлого года понимали, что на чудесах с курсом доллара можно будет «поднимать» серьезные деньги. Взлет рубля до уровня 60 за доллар продлился не долго. С ним активно боролся российский Центробанк, а также импортеры товаров в Россию. Они старательно налаживали новые пути поставок всевозможной продукции в нашу страну и к текущему моменту фактически восстановили объемы, имевшие место в начале 2022 года. То есть наши теперь закупают за рубежом на примерно те же, что и раньше суммы в иностранной валюте и даже чуть больше.