Великая китайская революция: как КНР уничтожает мировой автопром

В пик пандемии львиная доля автостроителей столкнулась с невероятными сложностями и, прежде всего, финансовыми. В попытках удержаться на плаву, мировые концерны один за другим останавливали производство и работу над новыми разработками, сокращали продуктовые линейки и персонал. Тем временем китайские товарищи, «активировавшие» вирус, тихо-мирно прорабатывали стратегию по глобальному завоеванию рынка.

Похоже, не зря многочисленные эксперты кричали о том, что «корону» в Поднебесной запустили искусственно и целенаправленно. Иначе как объяснить тот факт, что мировые автостроители загибаются, а китайские — наоборот, развиваются? Да так активно, будто бы кризис включили для всех, кроме КНР. И очередное тому подтверждение — ХХ Шанхайский автосалон, где даже почившему Генри Форду наверняка стало понятно, что местные бренды рвут всех и вся, завоевывая абсолютное лидерство в ключевых сегментах автопрома.

Развитию азиатов способствуют передовые технологии, которыми они буквально засыпали гостей главной выставки достижений автомобильной отрасли. Самопилотируемые автомобили, гибриды, способные одновременно ездить на электричестве и водороде, единые транспортные экосистемы, умная инфраструктура, облачные сервисы и платформы, позволяющие клепать от мотоциклов до самолетов. Да, у ребят из Поднебесья есть, чему поучиться даже самым продвинутым старожилам рынка. Но как столь невероятно быстро китайцы умудрились опередить прогресс? Видимо, кризис действительно был инициирован в КНР наживы ради и порабощения для. Что ж, похвально — больше нечего сказать.