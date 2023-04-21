Великая китайская революция: как КНР уничтожает мировой автопром

Фото: globallookpress.com
Похоже, еще чуть-чуть, и китайцы устроят самую настоящую монополию на планете Земля. Во всяком случае, гранды мировой автомобильной индустрии уже вовсю бьют тревогу, теряя позиции из-за падения продаж, вызванного массированной атакой «поднебесных» брендов на международный авторынок. Об эволюции, все больше напоминающей деградацию, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

В пик пандемии львиная доля автостроителей столкнулась с невероятными сложностями и, прежде всего, финансовыми. В попытках удержаться на плаву, мировые концерны один за другим останавливали производство и работу над новыми разработками, сокращали продуктовые линейки и персонал. Тем временем китайские товарищи, «активировавшие» вирус, тихо-мирно прорабатывали стратегию по глобальному завоеванию рынка.

Похоже, не зря многочисленные эксперты кричали о том, что «корону» в Поднебесной запустили искусственно и целенаправленно. Иначе как объяснить тот факт, что мировые автостроители загибаются, а китайские — наоборот, развиваются? Да так активно, будто бы кризис включили для всех, кроме КНР. И очередное тому подтверждение — ХХ Шанхайский автосалон, где даже почившему Генри Форду наверняка стало понятно, что местные бренды рвут всех и вся, завоевывая абсолютное лидерство в ключевых сегментах автопрома.

Развитию азиатов способствуют передовые технологии, которыми они буквально засыпали гостей главной выставки достижений автомобильной отрасли. Самопилотируемые автомобили, гибриды, способные одновременно ездить на электричестве и водороде, единые транспортные экосистемы, умная инфраструктура, облачные сервисы и платформы, позволяющие клепать от мотоциклов до самолетов. Да, у ребят из Поднебесья есть, чему поучиться даже самым продвинутым старожилам рынка. Но как столь невероятно быстро китайцы умудрились опередить прогресс? Видимо, кризис действительно был инициирован в КНР наживы ради и порабощения для. Что ж, похвально — больше нечего сказать.

Фото globallookpress.com

Продукция Made in China активно набирает популярность и на родине, и за рубежом, вытесняя некогда «руливших» в автобизнесе игроков. И даже 13-процентное падение продаж на самом крупном рынке в мире заметили лишь эксперты и аудиторы, сами же китайцы «провала» особо не ощутили. Зато увидели увеличение доли местных производителей, причем в различных сегментах, включая гибриды и электрокары, которые, кстати, по итогам первого квартала 2023 года показали рост на 22%.

Как отметил учредитель консалтинговой компании Automobility Билл Руссо, рынок раскололся, и явными победителями оказались аборигены, а проигравшими — все остальные. Те же GM, Volkswagen, Nissan и Honda сильно утратили свои позиции, потеряв 40% доли в автосекторе, из-за чего даже стали без стеснения демпинговать. В попытке осадить напор китайских товарищей, американская Tesla объединилась с четырьмя десятками различных автомобильных марок для того, чтобы искусственно регулировать ценообразование, но эта «войнушка» закончилась лишь снижением общей маржинальности.

Фото globallookpress.com

Мало того, что азиаты дерзко вытесняют зарубежных конкурентов с домашнего рынка, так еще и активно нападают на зарубежные. Так, экспорт из КНР в период с января по март 2023 года вырос на целых 83%. А отдельно взятые бренды увеличили поставки своей продукции на внешние рынки в несколько десятков раз.

Даже в России, которая раньше не являлась для Китая приоритетной страной сбыта, азиаты «отгрызли» без малого 40-процентную долю, которая, согласно экспертным прогнозам, может к концу 2023 года приблизится к 60%. А по оценке аналитиков, уже через полтора года каждый третий проданный автомобиль в нашей стране будет китайским.

И плевали азиаты на постулат «сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя». С учетом столь тотального расширения присутствия «поднебесных» марок и их чрезмерно завышенных прайсов, они будут не просто работать, а неприлично зарабатывать. Причем без опасения нарваться на конкуренцию со стороны других заграничных брендов, которые, как уже было сказано, отнюдь не медленно, но верно отправятся на свалку истории.

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21 апреля 2023
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