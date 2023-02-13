Выжмут досуха: просевшие «бензиновые» доходы власти выкачают из водителей

Первыми под налоговый «бабах» попадут нефтяники, а далее «ударная волна» докатиться до каждого автомобилиста — в виде повышения цен на топливо. Причин для такого развития событий несколько.

Самая, так сказать, «свежая» из них была озвучена сегодня: российский кабмин согласовал механизм налогового учета «скидок», которые отечественные нефтеторговцы дают иностранным покупателям российских природных ресурсов. Из-за западных санкций, введенных на импорт из России, отечественным компаниям приходится торговать дешевле. Поскольку контрагенты отказываются покупать нашу нефть по нормальным рыночным ценам, ссылаясь на риски попасть под западные санкции. Зато огромная скидка волшебным образом мгновенно снимает с этих граждан весь их напускной ужас-ужас. Так происходит уже много месяцев подряд и российские власти воспринимали это как должное.

Но, похоже, жесткое падение поступлений в бюджет за первый месяц 2023-го стало для них «волшебным пенделем», вынудившим резко взяться за восстановление потока денег в худеющую казну. Ведь она недополучила в январе только нефтегазовых доходов на сумму боле 52 млрд. рублей. А в феврале брешь может вырасти до 108 млрд. рублей из-за введенного Европой эмбарго на российскую нефть. Вот и «шустрит» правительство, «подпиливая» практически на ходу правила налогообложения нефтяной отрасли, чтобы побольше денежек в бюджет шло.