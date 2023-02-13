Выжмут досуха: просевшие «бензиновые» доходы власти выкачают из водителей

Первыми под налоговый «бабах» попадут нефтяники, а далее «ударная волна» докатиться до каждого автомобилиста — в виде повышения цен на топливо. Причин для такого развития событий несколько.
Самая, так сказать, «свежая» из них была озвучена сегодня: российский кабмин согласовал механизм налогового учета «скидок», которые отечественные нефтеторговцы дают иностранным покупателям российских природных ресурсов. Из-за западных санкций, введенных на импорт из России, отечественным компаниям приходится торговать дешевле. Поскольку контрагенты отказываются покупать нашу нефть по нормальным рыночным ценам, ссылаясь на риски попасть под западные санкции. Зато огромная скидка волшебным образом мгновенно снимает с этих граждан весь их напускной ужас-ужас. Так происходит уже много месяцев подряд и российские власти воспринимали это как должное.
Но, похоже, жесткое падение поступлений в бюджет за первый месяц 2023-го стало для них «волшебным пенделем», вынудившим резко взяться за восстановление потока денег в худеющую казну. Ведь она недополучила в январе только нефтегазовых доходов на сумму боле 52 млрд. рублей. А в феврале брешь может вырасти до 108 млрд. рублей из-за введенного Европой эмбарго на российскую нефть. Вот и «шустрит» правительство, «подпиливая» практически на ходу правила налогообложения нефтяной отрасли, чтобы побольше денежек в бюджет шло.
Кроме того, в марте Россия планирует сократить добычу нефти на 500 000 «бочек» в сутки. Делается это вроде как с целью подтолкнуть мировые цены на «черное золото» вверх. Но ведь и внутренние двинутся туда же! Следствием станет подорожание горючего на российских АЗС. По идее, для противодействия скачкам розничных цен в стране придуман механизм «топливного демпфера». Согласно ему, если за рубежом цены на бензин и дизтопливо растут (вслед за нефтью), то Правительство РФ доплачивает местным нефтяникам, чтобы они не поднимали ценники внутри страны. А когда «там» топливо дешевеет ниже определенного предела, уже российские нефтяные компании платят государству.
Так вот, с начала этого года размеры выплат из бюджета нефтяным компаниям в рамках «демпфера» значительно снижены на законодательном уровне. К чему все эти макроэкономические выкладки?
А к тому, что государство будет теперь «выжимать» из нефтяников максимально возможное количество денег. А те, чтобы хоть как-то сохранить свои доходы, начнут «качать бабло» из карманов миллионов российских автовладельцев путем резкого и неуклонного повышения розничных цен на АЗС. И власти не будут сильно против: ведь с ростом цен на топливо увеличится и объем налогов от его реализации. И в выигрыше окажутся все. Кроме рпростого водилы…