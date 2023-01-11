В Минпромторге все спокойно: принудительная пересадка россиян на автохлам стартовала

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Недолго осталось массовому отечественному автовладельцу наслаждаться качеством и комфортом современных европейских, японских и корейских машин. Правительственная политика ведет к тому, что они будут дряхлеть и выходить из строя, а заменить их станет нечем. Портал «АвтоВзгляд» пытается понять, зачем это нужно властям вообще и Минпромторгу РФ в частности.
Портал «АвтоВзгляд»

Кто вместо ушедших из России и «отморозившихся» автобрендов может заполнить дефицит новых легковушек на отечественном рынке? Всерьез мы можем рассчитывать лишь на продукцию АВТОВАЗа и «китайцев». Но их возможностей явно недостаточно для удовлетворения существующего запроса россиян на недорогие, но качественные и современные массовые ТС.

Временным выходом мог бы стать ввоз в страну «свежих» подержанных иномарок из-за рубежа, но невозможно в рамках существующего таможенного законодательства. Его писали тогда, когда в России были готовы работать абсолютно все мировые автоконцерны. Сейчас этого рвения и в помине нет.

Между тем, правительство в лице Минпромторга, хладнокровно наблюдая за коллапсирующей ситуацией в отрасли, даже не пытается адекватно реагировать на столь катастрофические «мутации» авторынка страны. А к чему ведет подобная бездеятельность, вы узнаете из свежего выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.

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11 января 2023
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