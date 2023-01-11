В Минпромторге все спокойно: принудительная пересадка россиян на автохлам стартовала

Временным выходом мог бы стать ввоз в страну «свежих» подержанных иномарок из-за рубежа, но невозможно в рамках существующего таможенного законодательства. Его писали тогда, когда в России были готовы работать абсолютно все мировые автоконцерны. Сейчас этого рвения и в помине нет.

Между тем, правительство в лице Минпромторга, хладнокровно наблюдая за коллапсирующей ситуацией в отрасли, даже не пытается адекватно реагировать на столь катастрофические «мутации» авторынка страны. А к чему ведет подобная бездеятельность, вы узнаете из свежего выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который можно послушать здесь.