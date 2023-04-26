Европейский автопром скормил бесноватым «зеленым» сказку про экологичное «электронное топливо»

Нормальные люди понимают, что без старого доброго ДВС, то есть на одних «электричках», далеко не уедешь. Но объяснить это невменяемым «зеленым» в принципе невозможно. И промышленники придумали для их успокоения замечательную «мульку» под названием «электронное топливо». И уже отбили с ее помощью самоубийственную попытку еврокомиссаров полностью запретить продажу новых автомобилей с традиционными моторами в Евросоюзе с 2035 года. Чиновники недавно компромиссно согласились, что после этой даты можно будет ездить не только на электромобилях, но и (так уж и быть!) на машинах, потребляющих «электронное топливо» — Electrofuel, e-fuel.

Его презентуют как продукт, получающийся при соединении углекислого газа CO2 и водорода с использованием электричества, вырабатываемого исключительно из возобновляемых источников: на солнечных, а также ветро- и гидроэлектростанциях. Звучит красиво и завлекательно для экоактивистов, поскольку подразумевает утилизацию из атмосферы проклятого ими парникового углекислого газа — СО2.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что речь идет о так называемом химическом процессе Фишера-Тропша. Его, в частности, широко использовали еще в Германии во времена Второй мировой войны для синтеза моторного топлива из… каменного угля.