Европейский автопром скормил бесноватым «зеленым» сказку про экологичное «электронное топливо»

Нормальные люди понимают, что без старого доброго ДВС, то есть на одних «электричках», далеко не уедешь. Но объяснить это невменяемым «зеленым» в принципе невозможно. И промышленники придумали для их успокоения замечательную «мульку» под названием «электронное топливо». И уже отбили с ее помощью самоубийственную попытку еврокомиссаров полностью запретить продажу новых автомобилей с традиционными моторами в Евросоюзе с 2035 года. Чиновники недавно компромиссно согласились, что после этой даты можно будет ездить не только на электромобилях, но и (так уж и быть!) на машинах, потребляющих «электронное топливо» — Electrofuel, e-fuel.
Его презентуют как продукт, получающийся при соединении углекислого газа CO2 и водорода с использованием электричества, вырабатываемого исключительно из возобновляемых источников: на солнечных, а также ветро- и гидроэлектростанциях. Звучит красиво и завлекательно для экоактивистов, поскольку подразумевает утилизацию из атмосферы проклятого ими парникового углекислого газа — СО2.
При ближайшем рассмотрении выясняется, что речь идет о так называемом химическом процессе Фишера-Тропша. Его, в частности, широко использовали еще в Германии во времена Второй мировой войны для синтеза моторного топлива из… каменного угля.
«Зеленым» все равно, а на самом деле в нем используется не углекислый газ (СО2), а угарный газ (СО). При соединении СО и водорода (полученного при разложении воды электричеством) в присутствии хитрых катализаторов можно получать метан, этилен, парафины, бензин с октановым числом 40—55, дизтопливо… В общем, много чего горючего.
Но в любом случае парниковый СО2 — вокруг которого, собственно, весь сыр-бор — тут даже рядом не стоял. Борцов за экологию это не смущает: что СО2, что СО — да какая разница? Им главное с умным видом талдычить про «декарбонизацию»… Ведь чтобы действительно как-то бороться с парниковым СО2, его сначала нужно выловить из атмосферы и как-то превратить в угарный газ СО.
Это можно сделать, например, нагрев его свыше 2700ºС. Представьте, какие энергозатраты потребуются для организации такого процесса промышленной переработки СО2 в СО, и ужаснитесь. Можно разлагать углекислоту в плазме с помощью сверхвысокочастотного излучения — в своего рода «микроволновке». Сколько экологически чистой энергии (не говоря уже о стоимости оборудования) это потребует — тоже тот еще вопрос.
В прессе проскакивали сообщения об успешных опытах перевода СО2 в СО с применением дорогостоящих катализаторов из серебра, меди и иных металлов. Но дальше лабораторных опытов эти прорывные технологии не двигаются.
Затык тут в фундаментальном обстоятельстве: чтобы оторвать от молекулы СО2 хотя бы один атом кислорода (для получения СО), в любом случае надо затратить огромную (по химическим меркам) энергию — сопоставимую с той, которая когда-то выделилась при сгорании (соединении с кислородом) чистого углерода.
Возможно, если человечество когда-нибудь сумеет покрыть солнечными батареями все пустыни и понатыкать ветрогенераторы на всех морских отмелях, электричества и хватит для обеспечения мира «электронным горючим» из углекислого газа. Но при такой энерговооруженности из возобновляемых источников напрочь пропадет смысл связываться с синтезом горючего из СО2.
Зачем это нужно, если появится возможность заряжать аккумуляторы (или менять как батарейки в игрушечной машинке) чуть ли не в любом захолустье? Но обо всем об этом «экологам» никто не рассказывает. Зачем: все равно не поймут. Лучше пусть теперь тешатся будоражащей неустойчивую психику (но спасительной для ДВС) идеей «электронного горючего».