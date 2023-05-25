АВТОВАЗ объявил цены на LADA Vesta нового поколения

Седан LADА Vesta NG в комплектации Comfort оценен производителем в 1 239 900 рублей. При этом, как сообщается в официальном пресс-релизе, базовое оснащение тут богаче, чем у некоторых представителей старшего С-сегмента. Отечественная четырехдверка хвастает полностью светодиодной оптикой, двумя подушками безопасности, системой ABS, кондиционером, электростеклоподъемниками всех дверей и другими «плюшками».

Сильно изменился и салон. На передней панели и подлокотниках отныне мягкое покрытие. Появились иные кнопки и органы управления, а на обивке задних дверей теперь есть держатели под бутылки и стаканы. Еще одно значимое нововведение — цифровая панель приборов и мультимедийная система LADA EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном. Она будет доступна в старших версиях.

Что касается технической части, то предусмотрен выбор между двумя 1,6-литровыми моторами с отдачей в 90 и 106 л. с. Оба работают в паре с 5-ступенчатой «механикой». Задние тормоза — дисковые.