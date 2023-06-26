Мода плодить сущности: чем опасна идея возрождения советских автомобильных брендов

Наиболее емко и полно по вопросу реинкарнации марок, существовавших в Советском Союзе и умерших вместе с ним, высказался в интервью агентство РИА «Новости» вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил, что его ведомство споспешествует возрождению автобренда «Ока».

– Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к LADA, за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, — порадовал своими откровениями почтеннейшую публику министр.

Лягушонка в коробчонке

Надо заметить, что немалая часть идей, вызревающих в недрах Минпромторга, и на первый, и на второй взгляд оказывается крайне спорной. Особенно это касается тем, призванных призвать благосклонность широких масс как на голову лично Дениса Валентиновича, так и на окормляемое им ведомство.

Нелепость очередной популистской инициативы очевидна всем, кто даст себе труд вспомнить, чем была упомянутая министром «Ока». Эдакая коробчонка для лягушонки, которая при аварии имела нехилый шанс перейти из трехмерного состояния в двухмерное.