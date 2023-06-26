Мода плодить сущности: чем опасна идея возрождения советских автомобильных брендов

Наиболее емко и полно по вопросу реинкарнации марок, существовавших в Советском Союзе и умерших вместе с ним, высказался в интервью агентство РИА «Новости» вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он заявил, что его ведомство споспешествует возрождению автобренда «Ока».
– Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это «Москвич» в дополнение к LADA, за ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, — порадовал своими откровениями почтеннейшую публику министр.
Лягушонка в коробчонке
Надо заметить, что немалая часть идей, вызревающих в недрах Минпромторга, и на первый, и на второй взгляд оказывается крайне спорной. Особенно это касается тем, призванных призвать благосклонность широких масс как на голову лично Дениса Валентиновича, так и на окормляемое им ведомство.
Нелепость очередной популистской инициативы очевидна всем, кто даст себе труд вспомнить, чем была упомянутая министром «Ока». Эдакая коробчонка для лягушонки, которая при аварии имела нехилый шанс перейти из трехмерного состояния в двухмерное.
Г-н Мантуров побуждает представителей бизнеса выпускать машины под маркой этого чуда чудного, этой легенды советского автопрома? И даже недвусмысленно намекает на возможную государственную поддержку? Ну а почему бы, собственно, и не поддержать — деньги-то казенные, не свои.
Скачки на граблях
Упорное нежелание руководствоваться опытом, который сын ошибок трудных, прочно прижилось в нашем мире. Почему-то никто, заносясь мыслями в заоблачные дали, не вспоминает вполне земную судьбу одной такой попытки возрождения советской марки, причем весьма в свое время уважаемой — в отличие от «Оки».
С 2008 по 2010 годы «Группа ГАЗ» выпускала на своих мощностях Volga Siber — слегка подретушированный вариант Chrysler Sebring. Столь краткий срок жизни проекта доходчиво объяснил тогдашний президент компании Бу Андерссон в интервью Bloomberg. Он признал, что продажи Volga были слишком низкими, и ГАЗ только терял деньги на ее производстве.
Скачки на граблях в России — национальная забава, которой власть предержащие предаются с непритворным энтузиазмом. Поэтому я даже и не сомневаюсь, что странная затея г-на Мантурова получит путевку в жизнь, прием скорее рано, чем поздно. И уверен — это будет калька с «возвращения» на авторынок «Москвича». Что-что, а присобачивать отечественные шильдики на китайские авто мы наловчились.
Совершенно справедливо заметил автоэксперт Олег Осипов: «Называть какой-то очередной китайский шедевр нашим брендом я вообще смысла не вижу. Это показушная игра. У нас нет российского автопрома и реальных моделей. Свое новое мы сделать не можем, значит, будет китаец под старым советским брендом».
Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать
«Возрождение советских брендов» — звучит солидно и крайне патриотично. К тому же от министерств и ведомств не требуется никаких особых усилий для реализации этого лозунга, но появляется возможность попила некоторой части бюджета. Персонажи, ответственные за развитие отечественного автопрома, строго придерживаются правила: «Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать».
Вместо того, чтобы максимально активизировать работу по разработкам, закупкам и даже шпионажу, направленную на выход из технологической стагнации, они продолжают убаюкивать начальство и народ натужно рожденными псевдодостижениями и маскировать свою неспособность или нежелание работать всевозможными дымовыми завесами. И с этой точки зрения планы по возрождению советских брендов не просто бессмысленны, а очень опасны для отечественной экономики.
Строго говоря, подобные вопросы в принципе не входят в компетенцию госорганов. Задумываться о названии своего продукта должны его производители, которые никакого восторга по этому поводу не испытывают. За примерами далеко ходить не надо.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов заявил РБК относительно неожиданной моды плодить сущности: — Планов возобновить бренд «Жигули» сейчас, в данный момент, нет. Мы планируем развивать линейку наших автомобилей различных модификаций, а в будущем, возможно, и различных платформ на базе нашего сегодняшнего бренда — LADA.