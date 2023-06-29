«Король седанов»: чем Chery Arrizo 8 окончательно добьет Toyota Camry

Важное событие в отечественной истории бренда Chery: «поднебесная» марка, отказавшаяся когда-то от седанов в пользу стремительно набиравших популярность кроссоверов, вернулась к истокам и вывела на рынок Arrizo 8 — среднеразмерную модель, располагающую всей атрибутикой, присущей автомобилям D-класса. Даже к статичной презентации новинки китайцы подошли с особым вниманием, помпезно представив «восьмерку» публике в подмосковной Барвихе. И как тут не вспомнить первый показ «восьмой» Hyundai Sonata в учебном центре бренда или Kia K5 в YouTube… Помянем и вернемся к дебютанту.
На мой, чисто субъективный взгляд, Chery Arrizo 8 более красивый, элегантный и гармоничный, нежели его соперник JAC J7. Но куда интереснее, что новичок, построенный на относительно свежей модульной платформе M1X, выигрывает по таким показателям, как клиренс (144 против 125 мм) и длина колесной базы (пусть разница и незначительна, но все же: 2770 против 2760 мм). Что касается подвесок, то что у одного седана, что у другого — спереди McPherson, а сзади «многорычажка».
Под капотом Chery Arrizo 8 «прописался» 1,6-литровый TDGI, к разработке которого китайцы привлекали помощников из австрийской AVL. И не зря привлекали — характеристики агрегата внушительные: мощность 186 л. с. на 5500 об/мин и максимальный крутящий момент 275 Нм в довольно широком диапазоне от 2000 до 4000 об/мин. Турбомотор, агрегатированный с семиступенчатым «роботом», согласно паспорту, разгоняет седан до первой сотни за 8,9 сек. А пиковая скорость машины достигает 205 км/ч. Привод, к слову, безальтернативно передний.
Интересно, что нового «короля седанов», как Arrizo 8 называют сами представители Chery, преспокойно можно «кормить» 92-м бензином. Расход? Заявлено, что в городе он не превышает 8,5 литров, в смешанном цикле — 6,2 литра, а на трассе — 5 литров. Что ж, пока пусть и с некоторой долей скептицизма, но все же поверим на слово, а чуть позже в ходе полноценного тест-драйва обязательно эти цифры проверим.
Россиянам Arrizo 8 предлагают в трех вариантах исполнения: Prestige, Ultimate и Ultimate SE. Последнее — лимитированная версия. В «базе» можно отыскать шесть подушек безопасности, 18-дюймовые «катки»; разумеется, полностью светодиодную оптику; полноразмерную запаску; полный «зимний» пакет, включая обогрев форсунок стеклоомывателя; климат-контроль с системой улучшенной фильтрации воздуха и ионизацией; множество электронный ассистентов водителя, в том числе круговой обзор; сдвоенные экраны «приборки» и «мультимедийки» суммарной диагональю 24,6 дюйма.
В Ultimate ко всему вышеперечисленному добавляются панорамная крыша с люком, еще несколько «умных» систем типа мониторинга рядности движения и автоматического переключения ближнего/дальнего света, четыре дополнительные подушки безопасности, поясничный подпор для водителя, встроенный ароматизатор воздуха. А Ultimate SE — это дизайнерские изыски: изумрудный кузов с бронзовыми вставками, черная крыша, кожаный салон в цвете слоновой кости, темно-сапфировые детали интерьера.
Отдельно хотелось бы отметить, что Arrizo 8 во всех комплектациях располагает телематической системой Chery Connect — то есть некоторыми функциями машины можно управлять удаленно, с помощью смартфона. Нужно запустить двигатель, «моргнуть» фарами, чтобы быстрее найти автомобиль на огромной парковке супермаркета, отследить геолокацию? Нажмите кнопку! Еще удобно, что «мобильник» оповестит и о технических проблемах с «ласточкой», если таковые возникнут.
Ну а теперь ложка дегтя в этой китайской бочке меда — цены. За Chery Arrizo 8 в «простейшей» версии Prestige дилеры просят от 3 399 900 рублей, в версии Ultimate — от 3 499 900. А вот лимитированная Ultimate SE выудит из кошелька не менее 3 549 900 целковых. JAC J7, который мы уже упоминали, тут, конечно, и рядом не стоит со своими двумя «лямами». Однако Toyota Camry и Kia K5, чьи прайсы сегодня зашкаливают за 4 млн., наверняка отправятся на свалку истории.