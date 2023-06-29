«Король седанов»: чем Chery Arrizo 8 окончательно добьет Toyota Camry

Важное событие в отечественной истории бренда Chery: «поднебесная» марка, отказавшаяся когда-то от седанов в пользу стремительно набиравших популярность кроссоверов, вернулась к истокам и вывела на рынок Arrizo 8 — среднеразмерную модель, располагающую всей атрибутикой, присущей автомобилям D-класса. Даже к статичной презентации новинки китайцы подошли с особым вниманием, помпезно представив «восьмерку» публике в подмосковной Барвихе. И как тут не вспомнить первый показ «восьмой» Hyundai Sonata в учебном центре бренда или Kia K5 в YouTube… Помянем и вернемся к дебютанту.

На мой, чисто субъективный взгляд, Chery Arrizo 8 более красивый, элегантный и гармоничный, нежели его соперник JAC J7. Но куда интереснее, что новичок, построенный на относительно свежей модульной платформе M1X, выигрывает по таким показателям, как клиренс (144 против 125 мм) и длина колесной базы (пусть разница и незначительна, но все же: 2770 против 2760 мм). Что касается подвесок, то что у одного седана, что у другого — спереди McPherson, а сзади «многорычажка».