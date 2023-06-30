Почему киргизский автопром не поможет России? Да потому, что гладиолус

Автомобильным экспертам за последнее время так осточертела китайская тема, что они изо всех сил пытаются найти ей альтернативу. А поскольку альтернативы как-то не просматривается, то в ход идут самые провокационные вбросы — например о том, что российский автопром скоро будет спасен… ну хотя бы Киргизией.

Эпидемия киргизофилии

Невольным «нулевым пациентом» стал автор одного телеграм-канала, опубликовавший следующую новость: «За первые 5 месяцев этого года Кыргызстан отправил на экспорт в Россию и Казахстан в общей сложности 2741 автомобиль — в 11 раз больше, чем за тот же период 2022 года. <…> Но скоро к нам пойдут и новые машины именно киргизской сборки. В мае в Чуйской области начали строить небольшой заводик — совместно с компанией UzAuto из Узбекистана. На заводе в Ак-Суу будут собирать автомобили Chevrolet и Isuzu. Хотят наладить сборку 19 моделей. В течение первого года крупноузловым методом соберут 10 тысяч машин. А затем хотят делать по 30 тысяч в год — уже мелкоузловым методом, причем часть компонентов будет местного производства».

Несмотря на обилие в тексте неопределенностей, обозначенных словами «будет», «хотят», «начали», эпидемия быстро распространилась по СМИ. А что — может быть, в этом и есть великая сермяжная правда?