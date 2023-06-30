Почему киргизский автопром не поможет России? Да потому, что гладиолус

Автомобильным экспертам за последнее время так осточертела китайская тема, что они изо всех сил пытаются найти ей альтернативу. А поскольку альтернативы как-то не просматривается, то в ход идут самые провокационные вбросы — например о том, что российский автопром скоро будет спасен… ну хотя бы Киргизией.
Эпидемия киргизофилии
Невольным «нулевым пациентом» стал автор одного телеграм-канала, опубликовавший следующую новость: «За первые 5 месяцев этого года Кыргызстан отправил на экспорт в Россию и Казахстан в общей сложности 2741 автомобиль — в 11 раз больше, чем за тот же период 2022 года. <…> Но скоро к нам пойдут и новые машины именно киргизской сборки. В мае в Чуйской области начали строить небольшой заводик — совместно с компанией UzAuto из Узбекистана. На заводе в Ак-Суу будут собирать автомобили Chevrolet и Isuzu. Хотят наладить сборку 19 моделей. В течение первого года крупноузловым методом соберут 10 тысяч машин. А затем хотят делать по 30 тысяч в год — уже мелкоузловым методом, причем часть компонентов будет местного производства».
Несмотря на обилие в тексте неопределенностей, обозначенных словами «будет», «хотят», «начали», эпидемия быстро распространилась по СМИ. А что — может быть, в этом и есть великая сермяжная правда?
Маленькая гордая Киргизия станет мировой автомобильной державой и спасет российский рынок от товарного дефицита. К сожалению, нет — чудес не бывает, хотя количество экспортированных из азиатской республики в Россию автомобилей у эксперта явно занижено.
Возвращаем непопулярное
Согласно данным агентства «Автостат», только в мае 2023 года в нашей стране было зарегистрировано около 2450 новых легковушек, прибывших из Киргизии. Но даже с этой поправкой объемы поставляемых оттуда автомобилей незначительны и составляют всего 4,8% от нашего изрядно просевшего рынка. Никакие 10 тысяч дополнительных машин в год ситуацию не изменят, да и 30 тысяч через несколько лет покажутся каплей в море. Также следует обратить внимание на то, что именно будут собирать на маленьком заводике в Ак-Суу. Предполагается, на конвейере обживутся Chevrolet Cobalt и какие-то модели Isuzu. Такая номенклатура сразу навевает грустные мысли.
В 2014 году, когда российский рынок чувствовал себя неплохо, было продано всего 15 131 «Кобальтов», что составило 0,6% от общего объема реализованных легковушек. Даже среди других моделей бренда, представленных тогда у нас, эта оказалась лишь на четвертом месте, пропустив вперед Niva, Cruze и Aveo. Неудивительно, что в 2015 году компания приняла решение о прекращении продаж Cobalt в России из-за низкого спроса. Что касается Isuzu, то японская марка никогда не пользовалась оглушительным успехом в России. В том же 2014-м наши соотечественники купили всего 766 автомобилей Isuzu, причем это были исключительно грузовики — NLR85 и NMR85
Малый политик
Помимо всего прочего, никто не снимал вопрос — зачем нам нужны модели, которым исполнится сто лет в обед? Да и с качеством не все ясно. Смогут ли киргизы обеспечить приемлемый уровень своих поделок, сравнимый хотя бы с современными китайскими машинами? У меня на этот счет есть большие сомнения. Впрочем, сомнения есть и по поводу реальности планов. Будет — не будет построен этот маленький заводик, начнет — не начнет он выпуск заявленных моделей, выйдет — не выйдет он на декларируемые объемы? Все это вилами на воде писано.
Да оно и не важно. Если уж могучий Китай, первая экономика мира, не может помочь нам наполнить рынок, то куда там Киргизии с населением в пол-Москвы. Киргизия — слишком «малый политик, можно сказать — никакой политик».
Так что, как ни крути, придется нам самим что-то предпринимать, а не ждать, когда на помощь прибегут казахи, узбеки, киргизы и с головой завалят нас дешевыми, но качественными автомобилями. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.