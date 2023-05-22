Жадность фраера сгубила: тарифы на заправку электрокаров ставят на них крест

Власти страны активно призывают граждан сменить ориентиры и двигаться в сторону электромобилей, мотивируя этот сомнительный «движ» тем, что, дескать, «машинки на батарейках» помогут снизить негативное воздействие автотранспорта на природу. Но на сегодняшний день услышавшие эти экопризывы россияне довели долю электрокаров в автопарке страны почти до 1%, что откровенно смешно. Однако государство планирует изменить плачевную картину, увеличив в самом ближайшем будущем долю электротранспорта в РФ до 30%. Во что, честно говоря, слабо верится, учитывая, как к решению вопроса подходят в нашенской провинции.

Так, например, 15 мая подошел к концу бесплатный период работы ЭЗС компании «Россети Урал». Энергетики объяснили это шаг тем, что в развитие сети электрозаправок было вложено 100 млн. рублей, поэтому сейчас платный тариф будет содействовать ее расширению совершенствованию обслуживания. Но что делать, если желание — благое, но за спиной — океан нерешенных проблем?

Владелец электрокара Volkswagen e-Lavida Кирилл Форманчук изучил озвученные тарифы и сделал выводы относительно коммерциализации сети ЭЗС, которая приведет к понижению спроса на «зеленые» авто. В частности, он рассказал порталу «Екатеринбург онлайн», что ранее в Екатеринбурге можно было бесплатно зарядить автомобиль на станциях компании «Россети». Однако на сегодняшний день цена заправки e-автомобиля добралась в этой структуре до отметки 26,2 рубля за 1 кВт*ч, в то время как у конкурентов не превышает 17 рублей.

Исходя из этого мы видим, что стоимость километра пробега электрокара приравнивается к стоимости пробега обычных автомобилей. Поэтому большинство автовладельцев заряжают машины от домашних зарядок, используя платные станции в крайнем случае. А если учитывать, что расход «топлива» увеличивается в несколько раз из-за необходимости обогрева салона, то приобретение «зеленого друга» становится экономически невыгодным.

Впрочем, для экспертов портала «АвтоВзгляд» это не новость. Мы неоднократно писали о том, что в обозримой перспективе россиянам дорогам не светят «электрички»: слишком много проблем, связанных не только с платежеспособностью населения, но и весьма небюджетной инфраструктурой. Так что Грета Тумберг на наших просторах не развернется. И слава Богу…