Чем порадует и огорчит подержанный кроссовер Geely Coolray

Начнем с салона, который внешне выглядит красиво и богато, что для китайцев — настоящий прорыв. Однако ряд дотошных покупателей недовольны тем, как на графической панели приборов расположены указатели запаса топлива и температуры антифриза. Они сделаны в виде красивых декоративных полосок, но цифр нет. А ведь мотор нагруженный и за его температурой нужно следить. Особенно летом, да еще когда радиаторы уже не особо чистые и забились пухом.

Что касается силового агрегата, то здесь, напомним, стоит 150-сильный 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель Geely с индексом JLH−3G15TD. Его производят в Китае с 2018 года. Мотор можно встретить на таких моделях как Atlas, а также очень редких в России «Протонах». Во многом его конструкция схожа со шведским «сердцем» серии B3154T, который ставят под капот Volvo XC40.

Как утверждают блогеры китайского канала AutoShow Channel, блок цилиндров тут выполнен из алюминиевого сплава с плазменным напылением стали на стенки. То есть, в теории, его можно починить, но для этого нужен специализированный сервис. В приводе ГРМ — зубчатый ремень, что хорошо. Такое решение довольно простое, да еще и выгодное. Цепной привод обслуживать труднее, дороже, да и на подобных моторах «железка» долго не выдерживает. Это уже подтвердили многие автопроизводители. Кстати, серьезных проблем или отзывных кампаний у «Кулрея» не было.