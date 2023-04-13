Чем порадует и огорчит подержанный кроссовер Geely Coolray

Начнем с салона, который внешне выглядит красиво и богато, что для китайцев — настоящий прорыв. Однако ряд дотошных покупателей недовольны тем, как на графической панели приборов расположены указатели запаса топлива и температуры антифриза. Они сделаны в виде красивых декоративных полосок, но цифр нет. А ведь мотор нагруженный и за его температурой нужно следить. Особенно летом, да еще когда радиаторы уже не особо чистые и забились пухом.
Что касается силового агрегата, то здесь, напомним, стоит 150-сильный 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель Geely с индексом JLH−3G15TD. Его производят в Китае с 2018 года. Мотор можно встретить на таких моделях как Atlas, а также очень редких в России «Протонах». Во многом его конструкция схожа со шведским «сердцем» серии B3154T, который ставят под капот Volvo XC40.
Как утверждают блогеры китайского канала AutoShow Channel, блок цилиндров тут выполнен из алюминиевого сплава с плазменным напылением стали на стенки. То есть, в теории, его можно починить, но для этого нужен специализированный сервис. В приводе ГРМ — зубчатый ремень, что хорошо. Такое решение довольно простое, да еще и выгодное. Цепной привод обслуживать труднее, дороже, да и на подобных моторах «железка» долго не выдерживает. Это уже подтвердили многие автопроизводители. Кстати, серьезных проблем или отзывных кампаний у «Кулрея» не было.
«Робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями также не расстраивает. Правда, некоторые водители сетуют на ударные переключения в пробках. А вот к этому нужно отнестись серьезно, ведь в конструкции силового агрегата использован двухмассовый маховик — хорошее, но дорогое решение. Такие удары повышают на него нагрузку и уменьшают ресурс.
Еще один нюанс. Блок управления трансмиссией расположен довольно низко. При неудачном стечении обстоятельств его можно зацепить. Поэтому не надо забывать, что Coolray — именно городской кроссовер. Кстати, в этой связи некоторые опции вызывают недоумение. Например, автовладельцу с ником «Михалыч» непонято наличие в авто помощника при спуске. Он пишет, что это кроссовер, а не внедорожник. Клиренс довольно низкий, привод — только передний. На таком автомобиле заезжать в глушь — преступление. А по обычной сухой грунтовке можно спуститься и на тормозах: они точно не перегреются. Так что эта электроника, по мнению «Михалыча» здесь явно лишняя. Но это, скорее всего, чистой воды вкусовщина.
В целм же, изучив отзывы по автомобилю можно сделать вывод, что российские покупатели довольны своими «железными конями» и не испытывают проблем по технической части. Желающим приобрести подержанные экземпляры хотим посоветовать не совершать сделок на эмоциях. Лучше сначала провести тщательную диагностику. Особенно двухмассового маховика, который «живет» около 200 000 км.