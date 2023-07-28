Без роду-племени: кто стоит за бесконтрольным размножением «китайцев» в России

Автор этих строк фактически изнутри наблюдает за развитием отечественного автомобильного рынка более 20 лет. Мне приходилось много беседовать с менеджерами, спорить с главами российских представительств и ужинать в компании китайских директоров и президентов автоконцернов. Случалось даже пропустить с ними по рюмочке, как бы ни был омерзителен тамошний крепкий алкоголь.

Из контекста этого разговора сразу хочу вывести несколько компаний, уже долго и методично вспахивающих рыночную целину традиционным способом: Great Wall, Chery и, быть может, относительно недавно присоединившуюся к ним Geely. Здесь и стремление наладить производство, и планомерная работа по расширению дилерской сети, и постоянные хлопоты по организации доставки комплектующих.

А между тем, за все эти годы меня не покидает ощущение, что большинство китайских производителей действует от противного. Если во всем мире существует практика, когда фирма долго работает на репутацию, а потом репутация работает на нее, то в Китае все не так. И это вопреки утверждению о тысячелетних циклах развития его цивилизации.

Есть ощущение, что сегодня там больше ставят на смелых выскочек. Когда ты быстро создаешь пусть вторичный, но зато недорогой и модный продукт (возможно, подглядев у соседа), упаковываешь его в красивое и пытаешься продать «ролекс» за 20 баксов. А как называется этот «ролекс», уже не столь важно. Главное — получить деньги и чтобы тебя потом не вычислили по названию и не запомнили в лицо «счастливые» покупатели.