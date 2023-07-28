Без роду-племени: кто стоит за бесконтрольным размножением «китайцев» в России

Автор этих строк фактически изнутри наблюдает за развитием отечественного автомобильного рынка более 20 лет. Мне приходилось много беседовать с менеджерами, спорить с главами российских представительств и ужинать в компании китайских директоров и президентов автоконцернов. Случалось даже пропустить с ними по рюмочке, как бы ни был омерзителен тамошний крепкий алкоголь.
Из контекста этого разговора сразу хочу вывести несколько компаний, уже долго и методично вспахивающих рыночную целину традиционным способом: Great Wall, Chery и, быть может, относительно недавно присоединившуюся к ним Geely. Здесь и стремление наладить производство, и планомерная работа по расширению дилерской сети, и постоянные хлопоты по организации доставки комплектующих.
А между тем, за все эти годы меня не покидает ощущение, что большинство китайских производителей действует от противного. Если во всем мире существует практика, когда фирма долго работает на репутацию, а потом репутация работает на нее, то в Китае все не так. И это вопреки утверждению о тысячелетних циклах развития его цивилизации.
Есть ощущение, что сегодня там больше ставят на смелых выскочек. Когда ты быстро создаешь пусть вторичный, но зато недорогой и модный продукт (возможно, подглядев у соседа), упаковываешь его в красивое и пытаешься продать «ролекс» за 20 баксов. А как называется этот «ролекс», уже не столь важно. Главное — получить деньги и чтобы тебя потом не вычислили по названию и не запомнили в лицо «счастливые» покупатели.
Нам еще в начале 2000-х говорили, что в Поднебесной порядка 200 самостоятельных автопроизводителей. Мы, дураки, не верили. Как такое возможно? Теперь говорят, что их всего-то чуть больше ста. И мы вновь не верим. Только теперь не верим по другой причине. Кажется, что их как минимум на порядок больше. Иначе не объяснишь скорость, с которой все новые и новые китайские бренды и суббренды всасывает собственным вакуумом отечественный рынок. А они все не кончаются.
Всех производителей из КНР, кто с разным успехом отметился в России за последние пару десятков лет, а потом деликатно слился уже и не вспомнишь. Всплывают такие имена как Brilliance, BYD, Zotye, Hafei… Наделала шуму «маздообразная» Haima, но в свою очередь нарвалась на скандал с японцами и отвалила, решив не усложнять. Бренды Tianye и Dadi, признаться, вообще ничем не запомнились. Как и Foton. Ушел совершенно беспомощный в плане продукта Lifan, одно время державший даже пальму первенства по породажам среди коллег-земляков. Компания разорилась в Китае.
Причины демаршей у всех были разными. Одни поскупились на инвестиции для развития бизнеса. Другие уперлись в маркетинговые проблемы и необъяснимые загогулины отечественного спроса и вполне объяснимые особенности местного чиновничества. Да и продукт с гнильцой, признаться, подвел всех вместе взятых.
До сих пор тот дурной запашок еще не выветрился из мозгов нашего покупателя. Быть может, именно поэтому такие сильные (в Китае) бренды как Dongfeng или FAW до сих пор неуклюже барахтаются на российском рыночном мелководье.
Вы уходите и приходите. Для премиальных кроссоверов сегодня у вас один бренд, для «электричек» другой. Завзятым бруталам предлагают третий, а девочкам, напротив, сватают что-то мимимишное, коротенькое, как юбочка и звучное. А как быть нам, нормальным потребителям?
Как ориентироваться в многообразии марок, названия которых порой не выговорить? Кто знает, что стоит за каждой из них? Чей технический потенциал? Авторитет инженерной школы какого государства? Традиции и история какого народа? Как обслуживать машину хотя бы ближайшие пять лет? Где брать запчасти, если вам вдруг приспичит вернуться домой?
Одни вопросы, ответов на которые мы настойчиво и планомерно не получаем вот уже более 20 лет. Так по какому признаку тогда вас прикажете различать и выбирать, ребята? Автомобиль — не пачка незнакомых сигарет — выкурил и забыл, если после первой не выбросил оставшееся в урну. Это вещь, на которую многим приходится долго копить, отказывая себе во многом другом.
При покупке ошибки быть не должно. Понимая это, люди создали такое понятие, как репутация и сила бренда. Над именем работают долго и не распыляют его по буквам в произвольных сочетаниях, что мы видим сегодня в среде китайских производителей.
Mercedes был всегда, он есть и будет дальше, даже если конъюнктура заставит выпускать одни электросамокаты на воздушной подушке. Hennessy останется коньяком даже если в нем запретят градусы. Вкус сыра Viola, который некоторые помнят еще из обкомовских продуктовых спецзаказов середины и конца 70-х, до сих пор остался прежним! Даже в скромном санкционно-отечественном исполнении…
Так что не обижайтесь, дорогие китайские друзья, если вдруг не найдете среди нас должного отклика на отличный и реально конкурентоспособный автомобиль, который вы рано или поздно сюда привезете под новым затейливым брендом. Мы уже не сможем поверить на слово. Кредит доверия не вечен.