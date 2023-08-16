«Черный август» 2023-го: российский авторынок добьют три беды

Еще месяц назад, как говорится, «ничто не предвещало». По крайней мере, с точки зрения рядового автомобилиста, собирающегося приобрести машину. Об этом говорит статистика продаж: за июль российские банки оформили автокредитов примерно на 165 млрд. рублей — на 30,5% больше, чем месяцем ранее. Этот показатель сам по себе — рекорд за всю историю автокредитования в России.
Да и количество займов оказалось беспрецедентным — 113 600 договоров за месяц (на 37% выше июньского уровня). Некоторые автоэксперты начали даже аккуратно трубить в фанфары по поводу восстановления российского авторынка в целом. При том, что львиная доля продаж на нем происходит в сегменте подержанного транспорта, а чуть ли не 70% процентов реализации новых авто приходится на ТС китайского происхождения.
Но тут доллар взлетел до 100 рублей. Центробанк России не смог убедить всех и вся в «сохраняющейся макрофинансовой стабильности», плюнул и повысил ключевую ставку сразу с 8,5% до 12%. Неприятность в том, что от нее прямо зависит размер процентов по кредитам для населения и автокредитам в частности.
— Повышение процентной ставки ЦБ обычно находит свое отражение в потребительском кредитовании с примерно двухнедельным лагом. По опыту, дополнительные 3% к ключевой ставке оборачиваются увеличением на 1,5—2% средней стоимости банковских продуктов для граждан, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
А главный инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов полагает, что проценты по потребкредитам вырастут сильнее — прибавив 3%.
То есть об автокредитах под 11—14% годовых можно забыть. Максимум через неделю банки их пересчитают до уровня 13—17%. Что отсечет изрядное количество потенциальных покупателей и автоторговцы загрустят. Но рост процентов по автокредитам будет лишь «вишенкой на торте» среди прочих неприятностей, случившихся в августе этого года.
Ранее, 1 числа месяца, власти увеличили утилизационный сбор на автомобили. Один только он обеспечит подъем цен на легковушки с объемом мотора менее двух литров на 120 000 рублей. Для авто с более крупными движками размер «утиля» намного существеннее.
При этом курс доллара к рублю на фоне повышения ключевой ставки Центробанка не особо-то и опустился.
— Помимо повышения ключевой ставки, власти будут задействовать иные механизмы стабилизации курсов. В том числе рычаги контроля за движением валют. В результате доллар должен стабилизироваться в пределах 95—100 рублей, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Суверов.
Сейчас на валютных торгах за один американский дают 96 российских дензнаков. Между тем, в автосалонах в самое ближайшее время иссякнут запасы машин, ввезенных в Россию по курсу 76—80 рублей за доллар. Следующие партии приобретались и приобретаются уже при 90 рублях за один «вечнозеленый» и выше. Насколько подорожают ТС по этой причине, можете подсчитать сами. И дешевле они уже не станут, поскольку рубль никто всерьез укреплять не собирается.
Судя по всему, все три негативных «августовских» фактора (падение рубля, повышение утильсбора, рост процентов по автокредитам) в полной мере начнут проявляться в сентябре. Такая «синергия» неизбежно взвинтит цены на российском рынке и приведет к его резкому сжатию.