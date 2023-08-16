«Черный август» 2023-го: российский авторынок добьют три беды

Еще месяц назад, как говорится, «ничто не предвещало». По крайней мере, с точки зрения рядового автомобилиста, собирающегося приобрести машину. Об этом говорит статистика продаж: за июль российские банки оформили автокредитов примерно на 165 млрд. рублей — на 30,5% больше, чем месяцем ранее. Этот показатель сам по себе — рекорд за всю историю автокредитования в России.

Да и количество займов оказалось беспрецедентным — 113 600 договоров за месяц (на 37% выше июньского уровня). Некоторые автоэксперты начали даже аккуратно трубить в фанфары по поводу восстановления российского авторынка в целом. При том, что львиная доля продаж на нем происходит в сегменте подержанного транспорта, а чуть ли не 70% процентов реализации новых авто приходится на ТС китайского происхождения.

Но тут доллар взлетел до 100 рублей. Центробанк России не смог убедить всех и вся в «сохраняющейся макрофинансовой стабильности», плюнул и повысил ключевую ставку сразу с 8,5% до 12%. Неприятность в том, что от нее прямо зависит размер процентов по кредитам для населения и автокредитам в частности.