Где вы были раньше: длительный тест-драйв Livan X3 Pro

Несмотря на то, что мы откровенно «поплыли» в бесконечном мелькании все новых и новых брендов из КНР, сейчас стало намного проще. Хочешь понять, с чем имеешь дело, смотри на ценник и габариты. Все остальное пришло к завидному однообразию. Комплектация — одна — самая полная. Мотор 1.5 с турбиной или без. Трансмиссия — вариатор либо «робот» без альтернативы. И при любом раскладе — люк, камера заднего вида и тачскрин неприличных размеров. Переднеприводный X3 Pro, как шар, в эту лузу тоже укладывается.

Машину продают в единственной комплектации, самой богатой, даже нет смысла упоминать ее амбициозное наименование. Двигатель — бензиновая 103-сильная (142 Нм) «четверка» под 92-й бензин. Трансмиссия — вариатор CVT. При длине 4005 мм имеем дело с колесной базой 2480 мм. Признаться, в столь малый формат поместилось все что нужно. И вполне взрослый салон. И какой-никакой багажник, которому технический релиз от щедрот намерил под 400 сугубо китайских литров объема. Есть даже «докатка» в подполе и моторный отсек.