Где вы были раньше: длительный тест-драйв Livan X3 Pro

Несмотря на то, что мы откровенно «поплыли» в бесконечном мелькании все новых и новых брендов из КНР, сейчас стало намного проще. Хочешь понять, с чем имеешь дело, смотри на ценник и габариты. Все остальное пришло к завидному однообразию. Комплектация — одна — самая полная. Мотор 1.5 с турбиной или без. Трансмиссия — вариатор либо «робот» без альтернативы. И при любом раскладе — люк, камера заднего вида и тачскрин неприличных размеров. Переднеприводный X3 Pro, как шар, в эту лузу тоже укладывается.
Машину продают в единственной комплектации, самой богатой, даже нет смысла упоминать ее амбициозное наименование. Двигатель — бензиновая 103-сильная (142 Нм) «четверка» под 92-й бензин. Трансмиссия — вариатор CVT. При длине 4005 мм имеем дело с колесной базой 2480 мм. Признаться, в столь малый формат поместилось все что нужно. И вполне взрослый салон. И какой-никакой багажник, которому технический релиз от щедрот намерил под 400 сугубо китайских литров объема. Есть даже «докатка» в подполе и моторный отсек.
Все по-настоящему. А упакован малыш по высшему разряду: бесключевой доступ, кнопка старт/cтоп, люк, камера заднего вида, парктроники, круиз-контроль, ESP… Даже умудрились воткнуть систему экстренного торможения, очевидно заодно с колесами R16 и датчиками давления в шинах.
Трудно описать внешность X3 Pro, избежав штампов. Костюмчик актуальный, сейчас так носят. Не сказать, что особый шик, но в то же время не простачок. Модные головная линзованная светотехника, диодные бумеранги ходовых огней. Массивный спойлер над пятой дверью и ставший уже непременным атрибутом лжедиффузор. На массивных колесах и под пластиковой юбкой обвеса все это смотрится свежо. Да, в глаза не бросается. Ни соседям по потоку, ни гаишникам. Но главное — здесь нет раздражающих элементов, которые способны испортить всю картину целиком.
Хрома минимум, как мы любим, дверные ручки в цвет кузова — еще один плюс, указатели поворота в корпусах зеркал заднего вида. Сразу бросаются в глаза минимальные свесы — а-ля Rio X. Но заглянув вниз, быстро понимаешь, что с кроссоверами эту машину роднит нечто иное, чем клиренс. Между дорогой и пластиком защиты заметно меньше заявленных в бумагах 185 мм дорожного просвета. Даже не стал измерять, чтобы не расстраиваться.
Далекий привет от «Лифана» настиг только в салоне. В обонятельном смысле. Еле уловимый синтетический душок витает, пока не приоткроешь окошко. Несколько минут на адаптацию, а потом нормально. Глаза возвращают оптимизм.
Несмотря на окружение из жесткой пластмассы, в салоне никакого уныния. Даже бодрит: сыграли резко контрастные ярко-оранжевые вставки отделки передней панели и дверных карт. Кажется, некогда этот ход придумали затейники из концерна Volkswagen AG, чтобы освежить свой унылый орднунг. Да, темные тона и бюджетное качество материалов. Однако — добротный дизайнерский продукт. Таким запросто мог бы оказаться какой-нибудь Renault или Suzuki.
Водительское кресло — на четыре бала. Плечи слегка на весу, хоть боковая поддержка и довольно плотно обнимает спину. Если бы не пружинящая набивка спинки, вообще идеал. Регулировки ручные, высоким наверняка не хватит их диапазона. К тому же и руль «ходит» только по вертикали. В центральной консоли достаточно места. Телефоны, ключи, вода, сигареты… Войдет все. Селектор КП приятный, и алгоритм его работы понятен. Даже не нужна подсветка пиктограмм режимов, которой нет. Такими же темными после заката остаются и кнопки стеклоподъемников, пользуешься на ощупь.
Усеченный руль в данном случае — излишество. Выглядит агрессивно, но совсем не к месту. Спортом тут и не пахло, даже несмотря на имеющийся одноименный режим движения в настройках. К тому же посадка высокая и, как ни дергай ручки кресла, вертикальная. Бокс между передними сиденьями невелик, а его крышка — подлокотник — несет чисто косметический функционал. Чтобы возлечь на ней правым локтем, нужно слегка вывернуть плечо назад. Ясно, что так ни до ручки вариатора, ни тем более до руля не дотянешься. Просчет эргономики.
Не думайте, что мы капризничаем. Напротив, машина отчасти даже превзошла ожидания. Отлично оснащенная и внешне вполне добротная за свои 1 699 900 рублей (с летними скидками по программам). Просто накидываем конструктивные минусы, а ну как пригодится производителю. Livan в России раздухарился не на шутку, у компании уже 46 дилеров по всей стране. И это не предел.
Понравилась приборная панель с понятными аналоговыми шкалами и небольшим монохромным дисплеем между ними. Немного удивило только отсутствие информации о среднем расходе топлива. Есть лишь мгновенный. На своем месте 8-дюймовый экран мультимедиа. Его функционал невелик, но законектиться со смартфоном можно без проблем. А что еще надо? К тому же для управления климатом, а точнее, обычной печкой и кондиционером, помимо тачскрина можно использовать ряд клавиш, который расположился чуть ниже. Очень функционально. Используя блок кнопок на руле, можно вообще избежать необходимости водить пальцем по стеклу при «медианужде».
Посадка сзади ожидаемо оказалась еще более вертикальной. Угол наклона спинки, знаете ли, слегка подкачал. Но тут уж никаких регулировок. Места для ног сообразно общим габаритам — немного. За комфорт отдуваются дверные карманы, порт USB (один его близнец имеется и спереди) и кнопки электростеклоподъемников. Для недолгой поездки приемлемо. Да и багажник для такого компакта нельзя назвать маленьким. Место есть, единственное, слишком велика погрузочная высота, да и диван не складывается в ровный пол.
На ходу Livan X3 Pro воодушевил неплохо сконструированным шасси. Агрессивной жесткости в подвеске нет, как нет и избыточной расхлябанности. У машины высокий центр тяжести, но она не валится в поворотах, как можно было бы ожидать. Энергоемкость неожиданно не китайская. Другое дело, что рулю немного не хватает информативности, а неидеальная шумоизоляция позволяет наслаждаться борьбой с гравитацией и несовершенством покрытия, которая происходит под днищем. При этом на руль толчки от работы подвески не долетают, рассредоточиваясь больше по кузову.
Писать о работе вариатора — блажь: все и так понимают, что напористой езды от него не добиться даже с мотором большей мощности. Впрочем, имеющаяся «четверка» не разочаровала. Борется честно, на все деньги. При доступной динамике подвеска без ошибок справляется с маневрами. Обгонами лучше не злоупотреблять, эта стезя для других персонажей, а в расслабленном режиме от езды даже можно получить удовольствие.
Словом, тот редкий случай, когда нам попалась машина на свои деньги. Тоже немалые, но такие уж нынче времена. Безоглядно записывать ее в стан кроссоверов мы бы не торопились — скорее, кросс-хэтч. Да и логика производителя отчасти понятна. Россия для Livan не единственный рынок, поэтому вместо обогрева руля — люк, а обогреву задних сидений предпочли кнопку старт/стоп.
Но пусть кто-нибудь нам, дуракам, объяснит странную вещь: почему на капоте автомобиля красуется один логотип, а на руле — другой? Китайцы по-прежнему непостижимы. И в этом, возможно, их главная прелесть…