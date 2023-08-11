Почему у России никогда не будет ни своего суперкара, ни электромобиля

Как писал советский классик: «Атом первым расщепил Ивашка Хмырев в XII веке, когда колол дрова. СССР — родина слонов». Это все очень даже возможно, однако никто никогда не заикался о приоритете России в области автомобилестроения. Если кто не знает, роман «Двенадцать стульев» был написан в 1927 году — на заре автомобилизма. И вот как там описывается пробег Москва — Самара — Москва:
– Я читал в газете, что идут два «Паккарда», два «Фиата» и один «Студебеккер».
Мне показалось, или в этом перечислении нет ни одного отечественного названия? А чуть раньше в том же произведении сообщается, что «в Москву прибыли сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги таксомоторов Renault». Как, неужели Renault, а не «Руссо-Балт»?
Приемные отцы
Благодаря кому появился на свет знаменитый нижегородский ГАЗ? Благодаря компании Ford. Кстати, и «Москвич» был построен также при ее участии. На сборке каких автомобилей поднялся ныне покойный ЗИЛ? На сборке автомобилей FIAT. Кстати, об этом мало кто знает. Зато про ВАЗ с его «Жигулями» и «Ладами» в курсе все, даже дети.
Вот такой невеселый у нашего автопрома бэкграунд. Однако время от времени находятся энтузиасты, готовые замутить что-то отечественное на родной почве, что в свете вышеперечисленного вызывает некоторое недоумение. Недавно с очередным заявлением на эту тему выступил в «Коммерсанте» хорошо известный в автоспортивных кругах Игорь Ермилин, в былые времена участвовавший в проекте сооружения отечественного спорткара «Маруся» в качестве конструктора. Он заявил дословно следующее:
– Marussia красивая, классно смотрится и до сих пор привлекает внимание, ее любят, но это хотя и не прошлый век, но концепция 15-летней давности. Если сейчас делать гоночную машину FIA GT, то мы ее делали бы уже с другим уровнем понимания, технологий и материалов. Мы работаем над тем, чтобы использовать свой опыт для создания автомобиля на порядок круче Marussia. Мы понимаем, что мы готовы сделать эту новую гоночную машину своими силами.
Все перипетии проекта «Маруся» под чутким руководством шоумена, гитариста и певца ртом Николая Фоменко в подробностях мы, конечно, не знаем. Однако можно твердо и с уверенностью сказать одно — он кончился пшиком. Причем, одинаково печальный исход настиг как производство автомобиля GT, так и одноименную команду Формулы−1.
Курам на смех
Да и можно ли называть «Марусю» действительно продвинутым отечественным продуктом? Послушаем того же Игоря Ермилина. В основе спорткара лежала стальная структура, поскольку с карбоном тогда — да и сейчас — было не очень. Двигатель ставился от Renault Vel Satis, коробка передач — Aisin. Дорожные версии планировалось выпускать с моторами от Nissan и Infiniti. Для того, чтобы вывести автомобиль в серию GT3, желательно было заполучить мотор от Lamborghini Huracan и шестиступенчатую секвентальную спортивную коробку передач, о которой наши производственники слыхом не слыхивали.
Вряд ли, имея такую производственную базу для той, старой «Маруси», г-н конструктор имеет в планах своей головы построить новую на другой основе. Естественно, он возьмет более продвинутую девятиступенчатую коробку и движок помощнее, но опять же иностранный.
Смеха ради можем вспомнить еще один отечественный «проект с нуля». Я имею в виду пресловутый «Ё-мобиль» олигарха Михаила Прохорова. Изначально было понятно, что это — редкостная туфта, рассчитанная на пиар и безвозвратные дотации от государства. Но смех смехом, а факты — вещь упрямая. Ни один доморощенный проект доморощенного автомобиля не достиг даже фазы доморощенного мелкосерийного производства.
Строительство в одну харю
Так в чем проблема? Прав г-н Ермилин или не прав? В отношении декларативном — прав абсолютно. Кстати, ту же точку зрения поддерживает и широко известный в узких кругах политолог Дмитрий Дробницкий, о чем недавно писал портал «АвтоВзгляд». А в частностях — столь же абсолютно не прав. Энтузазист, желающий в одну харю построить высокотехнологичную отрасль — или продвинутый жулик, или идеалистический идиот.
Даже ежу понятно, только что не президенту Байдену: без прямой, эффективной и системной (обратим внимание на все три слова) поддержки государства ничего не сдвинется с мертвой точки. И уже настал критический момент, когда руководителям соответствующих министерств и ведомств, как говаривали в СССР, пора прекращать раздумчиво ковырять в носу. Вновь вспомним классика, но теперь уже досоветского периода:
Лахмотьев Алексей чудесно говорит,
Что радикальные потребны тут лекарства,
Желудок дольше не варит.