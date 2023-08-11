Почему у России никогда не будет ни своего суперкара, ни электромобиля

Как писал советский классик: «Атом первым расщепил Ивашка Хмырев в XII веке, когда колол дрова. СССР — родина слонов». Это все очень даже возможно, однако никто никогда не заикался о приоритете России в области автомобилестроения. Если кто не знает, роман «Двенадцать стульев» был написан в 1927 году — на заре автомобилизма. И вот как там описывается пробег Москва — Самара — Москва:

– Я читал в газете, что идут два «Паккарда», два «Фиата» и один «Студебеккер».

Мне показалось, или в этом перечислении нет ни одного отечественного названия? А чуть раньше в том же произведении сообщается, что «в Москву прибыли сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги таксомоторов Renault». Как, неужели Renault, а не «Руссо-Балт»?

Приемные отцы

Благодаря кому появился на свет знаменитый нижегородский ГАЗ? Благодаря компании Ford. Кстати, и «Москвич» был построен также при ее участии. На сборке каких автомобилей поднялся ныне покойный ЗИЛ? На сборке автомобилей FIAT. Кстати, об этом мало кто знает. Зато про ВАЗ с его «Жигулями» и «Ладами» в курсе все, даже дети.