Жадина-говядина: кто виноват в высоких ценах на автозапчасти в России

С начала санкционного периода российский авторынок свалился в лихие девяностые: ложь, кидалово, подделки, единичные партии, «левые» схемы и чудовищные накрутки. Полтора года без официальных поставок и столь же официальных поставщиков породили не только целую индустрию обмана, но и взвинтили цены на запчасти и расходные материалы до небес. Зарабатывают все, а платит — итоговый покупатель.
Профессиональные участники индустрии в личных беседах рассказывают, что количество мошенников просто зашкаливает: порой страшно принимать даже более выгодные предложения или связываться с новыми поставщиками, потому что вероятность остаться и без денег, и без запчастей приближается к 100%.
Так, по самым скромным оценкам итоговая цена автозапчастей на прилавке завышена в 2—5 раз: такие цены напрямую связаны, во-первых, с «новой логистикой», благодаря которые каждую деталь приходится везти через третьи страны и невероятное число «звеньев», каждое из которых хочет «наварить», а во-вторых, с отсутствием групповых скидок.
Все партии — единичные, опта и, как следствие, дисконта просто нет. Более того, на рынок выходят новые имена, почуявшие возможность круто заработать прямо сейчас, пока существует дефицит и превышающий предложение спрос. Так что даже новички закручивают гайки по полной и крайне медленно «отпускают» затяжку.
Не отстают и конечные продавцы: понимая, что в их руках оказался дефицитный товар, точно найдущий своего покупателя, стоит лишь заявить и подтвердить наличие, они поднимают цену на 40%−60%. Для «идеального шторма», который мы наблюдали в прошлом году и который пока не спешит полностью закончится, существует два волнореза.
Во-первых, ситуация в корне изменится, когда официальные поставщики, сами или через аффилированные фирмы, вернутся в Россию. «Официалу» нужно не только получать прибыль, но и продавать определенный объем, что и станет решающим фактором для снижения цен.
Второй аргумент — маркетплейсы, все сильнее и сильнее теснящие традиционную торговлю с прилавка на обочину рынка. А там требования суровы: цена должна быть ниже, чем везде. Как только эти две прямые пересекутся в пространстве — цены на автозапчасти начнут снижаться, достигая своих реальных, а не раздутых показателей. Не раньше.