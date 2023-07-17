Жадина-говядина: кто виноват в высоких ценах на автозапчасти в России

С начала санкционного периода российский авторынок свалился в лихие девяностые: ложь, кидалово, подделки, единичные партии, «левые» схемы и чудовищные накрутки. Полтора года без официальных поставок и столь же официальных поставщиков породили не только целую индустрию обмана, но и взвинтили цены на запчасти и расходные материалы до небес. Зарабатывают все, а платит — итоговый покупатель.

Профессиональные участники индустрии в личных беседах рассказывают, что количество мошенников просто зашкаливает: порой страшно принимать даже более выгодные предложения или связываться с новыми поставщиками, потому что вероятность остаться и без денег, и без запчастей приближается к 100%.

Так, по самым скромным оценкам итоговая цена автозапчастей на прилавке завышена в 2—5 раз: такие цены напрямую связаны, во-первых, с «новой логистикой», благодаря которые каждую деталь приходится везти через третьи страны и невероятное число «звеньев», каждое из которых хочет «наварить», а во-вторых, с отсутствием групповых скидок.

Все партии — единичные, опта и, как следствие, дисконта просто нет. Более того, на рынок выходят новые имена, почуявшие возможность круто заработать прямо сейчас, пока существует дефицит и превышающий предложение спрос. Так что даже новички закручивают гайки по полной и крайне медленно «отпускают» затяжку.