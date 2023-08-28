Эксперты рассказали, когда ждать повышения цен на автозапчасти в России

Из-за экономической нестабильности в стране наши люди уже давно перешли от модели потребления к сбережению. Это коснулось и автомобилей. О замене «железного коня» через 3—4 года уже никто не говорит. Предпочитают ездить на том, что есть. Автопарк стареет, подстегивая спрос на комплектующие.

По информации ГК «АвтоСпецЦентр», в первой половине этого года рост цен на запчасти составил в среднем 20%. Однако дефицита нет. Сроки поставок увеличились лишь для каких-то уникальных агрегатов. Теперь они растянуты от 30 дней, что довольно много.

При этом девальвация не испугала население, граждане меньше ездить не стали. Так, Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» замечает — за последний год спрос на покупку автозапчастей не изменился. Первое время, возможно, его падение имело место, так как не было стабильности в цене. Люди не делали несрочный ремонт, ожидая, что будет дальше. На данный момент все относительно выровнялось.