Эксперты рассказали, когда ждать повышения цен на автозапчасти в России

Из-за экономической нестабильности в стране наши люди уже давно перешли от модели потребления к сбережению. Это коснулось и автомобилей. О замене «железного коня» через 3—4 года уже никто не говорит. Предпочитают ездить на том, что есть. Автопарк стареет, подстегивая спрос на комплектующие.
По информации ГК «АвтоСпецЦентр», в первой половине этого года рост цен на запчасти составил в среднем 20%. Однако дефицита нет. Сроки поставок увеличились лишь для каких-то уникальных агрегатов. Теперь они растянуты от 30 дней, что довольно много.
При этом девальвация не испугала население, граждане меньше ездить не стали. Так, Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» замечает — за последний год спрос на покупку автозапчастей не изменился. Первое время, возможно, его падение имело место, так как не было стабильности в цене. Люди не делали несрочный ремонт, ожидая, что будет дальше. На данный момент все относительно выровнялось.
Однако в последние две недели эксперт наблюдает тенденцию повышения «прайсов», которые незначительно растут вслед за долларом. Но такого, как в прошлом году, когда все резко подорожало в 2—3 раза, г-н Матвеев не ждет. Тем не менее он уверен, что не миновать изменений прайсов по отдельным маркам.
Например, год назад фара для Datsun mi-DO стоила 17 000 рублей, а сейчас 79 000. И это в закупке. На полке магазина оптика еще дороже. Иначе говоря, теперь любая авария больно ударит по карману. А что, если покупать запчасти не в магазине, а сразу на СТО? К сожалению, и тут не все однозначно.
Юлия Бершадская, менеджер по развитию бизнеса компании «Передовые Платежные Решения» говорит, что ценообразование напрямую зависит от товарного запаса у поставщиков. На многих сервисных станциях до конца года цены на запчасти повысятся на 10—20%. Потому что будут реализовываться детали, приобретенные по курсу после скачка.
На сетевых СТО (например, Fit Service), работающих с крупными поставщиками, уровень товарного запаса позволяет не повышать цены в настоящее время. Но дальнейшая девальвация национальной валюты пропорционально отразится на ценниках.
С этой позицией, в целом, согласен Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию «АВТОДОМ Алтуфьево». Он говорит, что текущие курсы валют приведут к росту стоимости комплектующих примерно на 20%. Уже сейчас запчасти подорожали на 20—25% с начала года.
По-прежнему наблюдаются трудности с поставкой сложных узлов: двигатели в сборе, головки блока цилиндров, агрегаты трансмиссии. Они могут идти к нам от 2 до 6 месяцев.
А что же китайские компании?
– У «поднебесных» экспортеров, занимающихся запасными частями, в течение года цены меняются незначительно. У них даже появляется возможность предоставления скидок постоянным оптовым клиентам из России, — говорит Денис Кузнецов, руководитель отдела запасных частей ООО «ФАВ-Восточная Европа».
– Но в данной ситуации всю экономию нивелирует рост курса доллара, — продолжает он. Если идет повышение, то за аналогичную партию товара вы заплатите больше, чем ранее. По законам РФ расчет таможенной пошлины производится по официальному курсу, установленному ЦБ России и действующему на день регистрации таможенной декларации.
Логистика тоже дорожает. Международные перевозки — из-за роста связки юань-доллар к рублю, внутрироссийские — предположительно из-за внутренней инфляции и корректировок цен на топливо. В сложившейся ситуации рассчитывать на удешевление запасных частей импортного производства или хотя бы на стабилизацию цен вряд ли стоит.
И становится понятно, почему состоятельные граждане продают свои BMW и покупают китайские машины. Случись поломка коробки передач, «немец» превратится в недвижимость на пару месяцев и высосет кучу денег, а «китайца» приведут в чувство куда быстрее, да еще и по гарантии. Ну а от роста расходников уже никуда не деться, буть у вас дешевая Granta или дорогой Mercedes-Benz.