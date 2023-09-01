Alfa Romeo 33 Stradale в зеркале новых штрафов и цен на бензин

Благо представился показательный во всех смыслах повод извне, способный отлично подсветить всю нелепость нашей внутренней кутерьмы. Речь идет о премьерном показе AlfaRomeo 33 Stradale — последнем суперкаре с ДВС от легендарной фирмы. И на всякий случай напомним: Stradale — это не от слова «страдать», а от слова «дорога».

Прыг-скок

Откройте любую автомобильную интернет-страничку, и вы поймете контекст. В России на автомобильном фронте все складывается, мягко говоря, не слишком благополучно. Нынче не особенно вдохновляют китайские бренды, наводняющие с поразительной скоростью наш рынок всевозможными моделями, в которых никто, включая специалистов, признаться, толком не разбирается.

Ждать хорошего от их возможной локализации в России пока тоже не приходится. Прежде всего не ясно, кто все это будет потреблять при таких-то ценах. Подтверждением чему являются стремительно заполняемые склады начавших сборку поднебесных творений предприятий.

Цены — отдельная летняя тема. Не проходит дня, чтобы не объявили об очередном подорожании какой-нибудь модели или всей линейки в целом. Помимо прочего дорожает масло, резина, ОСАГО и Бог весть что еще. Курс скачет — разводят руками аналитики. Но слово «скачет» предполагает откат назад. А у нас стоимость заветной и почти уже отмененной внутри страны валюты, без которой почему-то до сих пор не обойтись при поставке любых забугорных прелестей, методично ползет вверх.