Alfa Romeo 33 Stradale в зеркале новых штрафов и цен на бензин

Благо представился показательный во всех смыслах повод извне, способный отлично подсветить всю нелепость нашей внутренней кутерьмы. Речь идет о премьерном показе AlfaRomeo 33 Stradale — последнем суперкаре с ДВС от легендарной фирмы. И на всякий случай напомним: Stradale — это не от слова «страдать», а от слова «дорога».
Прыг-скок
Откройте любую автомобильную интернет-страничку, и вы поймете контекст. В России на автомобильном фронте все складывается, мягко говоря, не слишком благополучно. Нынче не особенно вдохновляют китайские бренды, наводняющие с поразительной скоростью наш рынок всевозможными моделями, в которых никто, включая специалистов, признаться, толком не разбирается.
Ждать хорошего от их возможной локализации в России пока тоже не приходится. Прежде всего не ясно, кто все это будет потреблять при таких-то ценах. Подтверждением чему являются стремительно заполняемые склады начавших сборку поднебесных творений предприятий.
Цены — отдельная летняя тема. Не проходит дня, чтобы не объявили об очередном подорожании какой-нибудь модели или всей линейки в целом. Помимо прочего дорожает масло, резина, ОСАГО и Бог весть что еще. Курс скачет — разводят руками аналитики. Но слово «скачет» предполагает откат назад. А у нас стоимость заветной и почти уже отмененной внутри страны валюты, без которой почему-то до сих пор не обойтись при поставке любых забугорных прелестей, методично ползет вверх.
Повысили утильсбор. Кричим «караул»! Опять все переписали ценники. Государство сказало, что так будет лучше. Ну, для некоторых. Может быть. Когда-нибудь. Но почему главным способом поддержки чего-то нужного (в данном случае местного автопроизводства) у нас всегда остается создание невыносимых условий окружающим? Почему нельзя сделать налоговые послабления приоритетным секторам и при этом не душить всех остальных, включая потребителей?
Нет и еще раз нет
Сугубо отечественный автопром в свою очередь тоже лихорадит: те же цены, нехватка компонентов, поиск поставщиков, спекуляции дилеров. Клиент все чаще заглядывается на «азиаточек». Из Китая, так или иначе, попер явно более качественный товар. И может быть правильно, что налогами и прочими таможенными инструментами отсекли от покупателя наиболее доступный китайский продукт?
Иначе «автовазы» окончательно потеряют смысл. Ведь своего конкурентного и реально ликвидного автомобиля у нас до сих пор нет. И, кстати, пока не предвидится. Как нет современных двигателей, надежных трансмиссий, своих электромоторов, батарей, даже простейшей автомобильной электроники, без которой нынче никак.
Штрафы. Наша отдушина. Для порядка, чтобы не расслаблялись, примерно раз в полгода с подачи «заботливых» депутатов нам подбрасывают в Административный кодекс по парочке новых взысканий. Но средний ценник в сравнении с зарубежными аналогами пока, спасибо, держится на относительно приемлемом уровне. Если, конечно, не брать в расчет наиболее алчное и коварное племя — парковщиков. Зато есть бензин!
Куда ни кинь…
Это в России самая загадочная сфера и предмет для наиболее безудержных спекуляций. Поставщики топлива соревнуются в этой дисциплине с государством. Реальные доходы населения замерли, если не сократились, а бензину все равно. Будто его тоже завозят через Благовещенск из Китая, отстегивая на таможне. Цена топлива, видишь ли, в прямой зависимости от инфляции. А практика такова — чтобы с ней, с инфляцией, не происходило, бензин будет дорожать. Иногда кажется, что если топливо в России отменить, то не станет и инфляции как таковой. Все о ней забудут.
Кстати, об отмене топлива. Электромобили — еще один омут, в котором нынче пытаются утопить реальные рыночные проблемы. Зачем искусственно насаждать то, что и так со временем возобладает, когда возникнут объективные предпосылки. Например, появятся альтернативные источники энергии или суперемкие и быстро заряжаемые батареи.
Особая боль — запчасти. Если заглянуть в Сеть, в «новостях» они дорожают на 10—15% примерно через день. А через другой день, наверное, пока цены стабилизируются, зашкаливает процент контрафакта или набухает неприятной лиловой опухолью дефицит. Признаться, рост цен на запчасти «поймать за руку» неискушенной аудитории проблематично. Поэтому не раздражает. Набор для замены сцепления, к примеру, мы покупаем не каждый месяц. Да и цена банальных тормозных колодок вряд ли запомнилась с прошлой замены. Это не бензин, вызывающие цифры стоимости которого по несколько раз в день «царапают» глаза.
Вот примерно и вся повестка, которая развлекает нас день ото дня. И поэтому сегодняшняя новость о премьере флагманского суперкара Alfa Romeo 33 Stradale на этом фоне уже не кажется особенно чудовищной. А что, спросите вы, такого случилось? Обычная катастрофа — это последний суперкар легендарного бренда с двигателем внутреннего сгорания.
Поstradaем…
Alfa Romeo нынче тоже как собачонка гоняется за покупателями компактных кроссоверов, одновременно заигрывая с «зелеными» электрическими технологиями. Но ведь должны же оставаться какие-то незыблемые вещи… Нынешний среднемоторный суперкар — уникальная интерпретация 33 Stradale из «шестидесятых». Это традиции — тонкая материя, которая в нашей автомобильной жизни, увы, проявится еще не скоро.
Речь идет о старте проекта по постройке 33 эксклюзивных машин, стоимость каждой из которых по некоторым данным — более $2,5 млн. Представьте: после объявления о намерениях создать нечто подобное в еле барахтающуюся на рыночных волнах «Альфу» позвонило как минимум 33 заинтересованных персонажа с предложением заплатить. На сегодня свободных, пусть и гипотетических, машин уже не осталось, хотя процесс сборки начнется лишь в следующем году.
Обликом типичного «итальянца» занималась штатная команда из Alfa Romeo Centro Stile, которой удалось блестяще прочитать традиции прежней 33-ей на современный лад. Повторили не только общие пропорции, но и уникальные двери в форме «крыльев бабочки». В основе конструкции углепластиковый монокок с усилителями и подрамниками. Активных аэродинамических элементов здесь нет, коэффицент Cx умеренный (0,375), зато баланс подъемной и прижимной силы идеален. Но главное, за что можно преклоняться перед этой машиной, так это принципиальное отсутствие всевозможных дисплеев и сенсоров: только хардкор — олдскульные металлические тумблеры и переключатели.
За спиной водителя рычит битурбомотор V6 3.0, форсированный до 620 л. с. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод, разумеется, на заднюю ось через дифференциал с электронно-управляемой блокировкой. Разгон до «сотни» — менее 3-х секунд, а максимальная скорость — 333 км/ч.
В силу крайне небольшого тиража на дороге вы эту крошку точно не увидите. Быть может, лет через 30—40 встретите на каком-нибудь антикварном аукционе. Будет страшно дорого, ведь это последний бензиновый суперкар Alfa…