Как дети в школу: бензин резко подорожает в сентябре

Ну что, все уже привыкли к 50 рублям за литр АИ−92? А ведь еще совсем недавно по такой цене можно было купить аналогичный объем АИ−95. Но то ли еще будет! Аналитики кивают на превышение спроса на топливо над предложением. Но на самом деле это следствие, а не причина. Повышенный спрос создали оптовые торговцы топливом, закупающие его на Санкт-Петербургской бирже и перегоняющие за рубеж вместо реализации внутри России. О создании какого-то механизма предотвращения «утечки» топлива с рынка страны власти в лице Минэнерго только рассуждают.

Между тем, уже с 1 сентября вступит в силу другое решение правительства, которое однозначно приведет к подорожанию горючего на АЗС. Речь идет об уменьшении выплат из бюджета нефтяным компаниям в рамках так называемого «демпфера». Напомним, что он заключается в бюджетных перечислениях из казны в обмен на неповышение корпорациями розничных цен на АЗС. Как видим, сделка не особо выполняется: бензин и дизтопливо с начала года изрядно подорожали. И это при том, что с января 2023-го, по данным Минфина, государство перечислило воротилам рынка горючего суммарно 653 млрд. рублей — в рамках вышеописанной демпферной схемы.

В сентябре эти отчисления будут урезаны вдвое. Можно не сомневаться, что нефтяники немедленно переложат бремя «выпадающих доходов» на кошельки автовладельцев. Знаете о чем думает в этой ситуации Минфин? Отнюдь не о проблемах граждан.