Как дети в школу: бензин резко подорожает в сентябре

Ну что, все уже привыкли к 50 рублям за литр АИ−92? А ведь еще совсем недавно по такой цене можно было купить аналогичный объем АИ−95. Но то ли еще будет! Аналитики кивают на превышение спроса на топливо над предложением. Но на самом деле это следствие, а не причина. Повышенный спрос создали оптовые торговцы топливом, закупающие его на Санкт-Петербургской бирже и перегоняющие за рубеж вместо реализации внутри России. О создании какого-то механизма предотвращения «утечки» топлива с рынка страны власти в лице Минэнерго только рассуждают.
Между тем, уже с 1 сентября вступит в силу другое решение правительства, которое однозначно приведет к подорожанию горючего на АЗС. Речь идет об уменьшении выплат из бюджета нефтяным компаниям в рамках так называемого «демпфера». Напомним, что он заключается в бюджетных перечислениях из казны в обмен на неповышение корпорациями розничных цен на АЗС. Как видим, сделка не особо выполняется: бензин и дизтопливо с начала года изрядно подорожали. И это при том, что с января 2023-го, по данным Минфина, государство перечислило воротилам рынка горючего суммарно 653 млрд. рублей — в рамках вышеописанной демпферной схемы.
В сентябре эти отчисления будут урезаны вдвое. Можно не сомневаться, что нефтяники немедленно переложат бремя «выпадающих доходов» на кошельки автовладельцев. Знаете о чем думает в этой ситуации Минфин? Отнюдь не о проблемах граждан.
Он думает о доходах бюджета, отгородившись от текущего состояния экономики страны в целом! Министерство смело планирует чуть-чуть приподнять экспортную пошлину на вывоз нефти и нефтепродуктов. То есть отчисления за экспорт товарного бензина вырастут на 1,4 доллара — до 6,4 доллара за тонну. Примерно на 140 рублей больше получит государство с экспортера каждых 1000 кг «бензика». Какой решительный шаг, черт побери! Особенно если вспомнить, что на бирже в Санкт-Петербурге тонна АИ−92 стоит 62 000 рублей. На этом фоне выросшая до «космических» 640 рублей пошлина на ситуацию повлиять в принципе на сможет.
Меры, способные радикально решить задачу наполнения внутреннего рынка страны топливом и снижения его розничных цен, известны. Это увеличение норматива обязательной продажи горючего на питерской бирже хотя бы до 25% от всего объема его выпуска нефтеперерабатывающими заводами. Недавно его робко повысили с 12% до 13%. Разумеется, на ситуацию этот шажок толком не повлиял.
Вторым рычагом охлаждения ажиотажа среди экспортеров бензина могло бы стать не символическое как сейчас, а по-настоящему заметное увеличение пошлины: не на смешные 140 рублей, а хотя бы до 1500 рублей за тонну горючего. Но ничего подобного не делается и даже не обсуждается властями. По крайней мере — публично. В итоге 1-го сентября мы увидим не только школьников, перешедших в следующий класс, но и ценники на АЗС, вышедшие на низкий старт