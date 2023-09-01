За сбычу мечт: Минпромторг уверен, что авторынок РФ восстановится через 7 лет

Итак, кабинет министров в целом одобрил «Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года», подготовленную Минпромторгом. Естественно, она посвящена не только автопрому, но и о нем, родимом, так же сказана пара слов.

Извините мой французский

«Приоритетными группами продукции автомобилестроения и целевыми значениями по объему выпуска являются: легковые автомобили с годовым уровнем производства в 2024 году в размере 0,7 млн. автотранспортных средств, в 2030 году — 1,4 млн. штук, в 2035 году — 1,6 млн. штук», — заявили в министерстве, ссылаясь на ту самую Стратегию. Лихой такой замах, n’est-ce pas?

Извините, конечно, за мой французский, однако же 0,7 млн. в 2024 году — это действительно круто, если учесть, что за первые шесть месяцев года текущего с российских конвейеров сошло всего 197 000 легковушек. За счет каких таких резервов Минпромторг собирается в кратчайшие сроки увеличить производство более чем в полтора раза?

Подобные наполеоновские планы тем более загадочны, что сам глава ведомства г-н Мантуров заявил прямо противоположное: «Невзирая на хорошую динамику по индексу производства, должен отметить, что потенциал восстановительного роста ограничен». И далее: «Один из базовых индикаторов стратегии — ежегодное увеличение объемов производства до 2035 года в среднем на 4%».