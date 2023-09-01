За сбычу мечт: Минпромторг уверен, что авторынок РФ восстановится через 7 лет

Итак, кабинет министров в целом одобрил «Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года», подготовленную Минпромторгом. Естественно, она посвящена не только автопрому, но и о нем, родимом, так же сказана пара слов.
Извините мой французский
«Приоритетными группами продукции автомобилестроения и целевыми значениями по объему выпуска являются: легковые автомобили с годовым уровнем производства в 2024 году в размере 0,7 млн. автотранспортных средств, в 2030 году — 1,4 млн. штук, в 2035 году — 1,6 млн. штук», — заявили в министерстве, ссылаясь на ту самую Стратегию. Лихой такой замах, n’est-ce pas?
Извините, конечно, за мой французский, однако же 0,7 млн. в 2024 году — это действительно круто, если учесть, что за первые шесть месяцев года текущего с российских конвейеров сошло всего 197 000 легковушек. За счет каких таких резервов Минпромторг собирается в кратчайшие сроки увеличить производство более чем в полтора раза?
Подобные наполеоновские планы тем более загадочны, что сам глава ведомства г-н Мантуров заявил прямо противоположное: «Невзирая на хорошую динамику по индексу производства, должен отметить, что потенциал восстановительного роста ограничен». И далее: «Один из базовых индикаторов стратегии — ежегодное увеличение объемов производства до 2035 года в среднем на 4%».
Впрочем, пора бы привыкнуть, что редкий чиновник в нашей стране соотносит свои слова, сказанные в одном месте, с речами, произнесенными в другом. А уж про их связь с реальностью говорить, как правило, и вовсе не приходится.
Зияющие перспективы
Теперь о сияющих перспективах, которые раскрыла перед нами минпромторговская Стратегия. К 2035 году нам обещают поднять уровень отечественного автопроизводства аж до 1,6 млн, легковушек. Чрезвычайно увлекательно и захватывающе. Если, конечно, постараться напрочь позабыть о том, что по данным агентства «Автостат» в досанкционном 2021 году с российских конвейеров сошло свыше 1,5 млн. автомобилей. Другими словами, восстанавливать рынок в более-менее приемлемом для рядового потребителя виде министерские деятели собираются ни много ни мало еще 7 лет.
И кого они видят в качестве основного локомотива автопрома? Оказывается, вовсе не китайцев, которые с каждым днем чувствуют себя все более вольготно на наших просторах.
– Важно сформировать в нашей экономике конкурентоспособный промышленный сектор с высоким экспортным потенциалом, который обеспечит достижение национальных целей развития. Эту задачу планируется решать, развивая технологические инновации, цифровые технологии и кадровый потенциал за счет стимулирования инвестиционной активности и спроса на отечественную продукцию, а также путем наращивания экспортных поставок, — продолжает жечь г-н Мантуров.
Хотелось бы спросить, о каких таких технологических инновациях в автопроме ведет речь уважаемый министр и даже вице-премьер Правительства РФ, если истинная стратегия, не бумажная, заключается совсем в ином — ее основу по-прежнему составляет сборка иностранных автомобилей, не предусматривающая никаких инженерно-конструкторских прорывов.
Ну и самое интересное. Стратегия была разработана, но совершенно без привязки к инвестиционной программе. Проработать и предоставить в правительство предложения по источникам финансирования было поручено все тому же Денису Мантурову, зампреду правительства Дмитрию Чернышенко и министру финансов РФ Антону Силуанову. Опять мы ставим телегу впереди лошади.