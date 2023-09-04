Почему не стоит даже надеяться на массовое появление электромобилей в России

Мода на все электромобильное у нас, в отличие от США, пока пробуксовывает. За океаном экономический маховик перехода на этот якобы экологичный вид транспорта раскрутился уже не на шутку. И сейчас там идет процесс подготовки к масштабному количественному скачку: строятся гигантские заводы по производству аккумуляторов для «электричек». Подобные мощности создают на территории США Hyundai Motor Group в компании с LG Energy Solutions, Toyota Motor на пару со Stellantis, General Motors с Samsung SDI и прочие.

В общей сложности порядка 10 предприятий в ближайшие годы начнут там поставки миллионов «батареек» на автосборочные конвейеры. И миллионы новых электромобилей чуть ли не залпом выкатятся на дороги североамериканского континента.

Уже сейчас там кое-кто начинает задумываться: а как именно придется «кормить» их энергией? В частности, американский Манхэттенский институт (Manhattan institute) опубликовал свое исследование с говорящим названием «Электромобили для всех? Невозможная мечта». Понятно, что оно оперирует затратами и оценками, присущими американской экономической действительности. Но общая логика и закономерности развития электротранспортной отрасли универсальны. А потому выкладки манхэттенцев интересны и для нас.