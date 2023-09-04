Почему не стоит даже надеяться на массовое появление электромобилей в России

Мода на все электромобильное у нас, в отличие от США, пока пробуксовывает. За океаном экономический маховик перехода на этот якобы экологичный вид транспорта раскрутился уже не на шутку. И сейчас там идет процесс подготовки к масштабному количественному скачку: строятся гигантские заводы по производству аккумуляторов для «электричек». Подобные мощности создают на территории США Hyundai Motor Group в компании с LG Energy Solutions, Toyota Motor на пару со Stellantis, General Motors с Samsung SDI и прочие.
В общей сложности порядка 10 предприятий в ближайшие годы начнут там поставки миллионов «батареек» на автосборочные конвейеры. И миллионы новых электромобилей чуть ли не залпом выкатятся на дороги североамериканского континента.
Уже сейчас там кое-кто начинает задумываться: а как именно придется «кормить» их энергией? В частности, американский Манхэттенский институт (Manhattan institute) опубликовал свое исследование с говорящим названием «Электромобили для всех? Невозможная мечта». Понятно, что оно оперирует затратами и оценками, присущими американской экономической действительности. Но общая логика и закономерности развития электротранспортной отрасли универсальны. А потому выкладки манхэттенцев интересны и для нас.
Там, в том числе, говорится, что домашняя станция для зарядки электромобиля в течение ночи стоит порядка 3000 долларов. В России такой девайс обойдется примерно в 1500 долларов. Он работает с мощностями в диапазоне 7—19 кВт.
Популяризацию электромобилей связывают с приближением времени зарядки к пяти минутам, которые требуются в среднем для заливки полного бака горючего в машину с ДВС. Быстрые зарядные устройства для электрокаров могут похвастать мощностями в 300—1000 кВт. В США они сейчас стоят по $400 000, в то время как раздаточная колонка на АЗС — $150 000. При этом «быстрая» электрозарядка сегодня все равно не может соперничать с заправкой по параметру скорости.
Чтобы приблизиться в соревновании на оперативность к традиционными АЗС, придется создавать электрические зарядные станции еще большей мощности и, соответственно, цены. Кроме того, во избежание очередей на «зеленых» комплексах будущего, каждый из них должен быть оснащен минимум четырьмя «розетками». Американцы подсчитали, что стоимость обустройства подобного объекта окажется как минимум вдвое выше, чем для традиционной АЗС. Маленькую, на 3—4 машины, электрозаправочную станцию — будем назвать их сокращенно ЭЗС, по аналогии с АЗС — местные электросети «потянуть» как правило в состоянии.
Но на каком-нибудь бойком месте вполне может потребоваться точка с парой десятков «сосков» для запитки электромобилей. Подобный объект в момент наплыва клиентов создаст в электросетях примерно такой же спрос на энергию, как небольшой сталелитейный завод. Подобные нагрузки резко сокращают сроки службы высоковольтных трансформаторов, а потому вынудят сетевые компании менять их на более совершенные (и в разы более дорогие) устройства.
Также исследователи Манхэттенского института предсказывают необходимость замены еще и порядка 180 млн. опор линий электропередач — чтобы последние смогли передавать возросшую мощность от генерации к потребителям ЭЗС. По оценкам авторов исследования, на комплекс этих мероприятий, спровоцированных массовым переходом на электромобили, потребуются триллионы долларов. Которых нет не только у электрических компаний и потенциальных владельцев ЭЗС, но и у государственных структур.
В России, как известно, с генерацией электричества все в порядке. И электросети, скорее всего, вполне способны справиться даже с двойной перегрузкой. Но в ситуации аналогичной той, что вот-вот «накроет» американский рынок, боюсь, и они не сдюжат. Так что скажем отдельное спасибо практичности большинства отечественных автомобилистов — за то, что они не хотят массово, словно лемминги, пересаживаться на электротранспорт!