Дичайшее подорожание на авторынке, омерзительные гримасы ОСАГО и цирк китайских клонов: итоги недели

К слову о Chery. На отечественный авторынок вышел очередной «поднебесный» игрок — марка Jaecoo. Какое отношение она имеет к «Чери»? Самое непосредственное: это — один из ее многочисленных суббрендов, созданных специально для экспорта. Первой ласточкой «Джейку» в России стал кроссовер J7 по цене от 3 млн. рублей. Столько за свою новинку того же класса — модель X70 Plus — попросил и Jetour. Последнюю также презентовали на этой неделе.

Случился и еще один рыночный дебют — кроссовера Kaiyi X3 Pro. Теперь на очереди этого бренда бюджетная комплектация седана E5. Галогенки вместо светодиодов, «тряпка» вместо кожи, камера заднего вида вместо кругового обзора, меньше подушек безопасности, USB-портов и прочих благ. На первый взгляд, отличная новость. Но она кажется таковой ровно до тех пор, пока не узнаешь разницу в цене.

Что еще происходило в автомобильной жизни страны последние дни? Аналитики спрогнозировали серьезное подорожание новых машин, а Центробанк выступил с очередной идеей. Ведомство предложило внести в справочники запчастей — те, что используются страховщиками при расчете компенсаций по ОСАГО — региональные цены деталей. Думаете, о нас с вами заботятся? Как бы не так!

А все подробности — в небольшом видеообзоре портала «АвтоВзгляд» здесь.