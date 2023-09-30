Дичайшее подорожание на авторынке, омерзительные гримасы ОСАГО и цирк китайских клонов: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Чем запомнится последняя неделя сентября? «Москвич» анонсировал запуск кроссоверов с индексами 5 и 8, АВТОВАЗ — внедорожника LADA Niva Travel с кожаным салоном, а Kaiyi — бюджетной комплектации седана E5. В продажу поступили два новых «китайца»: Jaecoo J7 и Jetour X70 Plus. Аналитики предупредили о сумасшедшем подорожании машин, а Центробанк придумал очередной способ «развода» автовладельцев страховщиками. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Столичный мэр Сергей Собянин подтвердил, что в следующем году «Москвич» освоит производство двух новых моделей — кроссоверов с индексами 5 и 8. А еще он объявил, что предприятию присвоили статус промышленного комплекса. Заводу это дает налоговые льготы, а нам — надежду на то, что «Москвичи» станут чуточку доступнее. Ведь сэкономленные средства направят на развитие производства — в том числе на его локализацию.

Тем временем АВТОВАЗ готовятся к запуску производства LADA Niva Travel с кожаным салоном и развивает новый проект — онлайн-продажи автомобилей по заводским ценам. Кстати, на этой неделе следующий шаг в направлении электронной торговли сделала и Chery, которая вышла на маркетплейс «Озон». Производитель обещает, что ехать покупателю никуда не придется — мол, машину подгонят прямо к дому и там же подпишут все необходимые документы.

К слову о Chery. На отечественный авторынок вышел очередной «поднебесный» игрок — марка Jaecoo. Какое отношение она имеет к «Чери»? Самое непосредственное: это — один из ее многочисленных суббрендов, созданных специально для экспорта. Первой ласточкой «Джейку» в России стал кроссовер J7 по цене от 3 млн. рублей. Столько за свою новинку того же класса — модель X70 Plus — попросил и Jetour. Последнюю также презентовали на этой неделе.

Случился и еще один рыночный дебют — кроссовера Kaiyi X3 Pro. Теперь на очереди этого бренда бюджетная комплектация седана E5. Галогенки вместо светодиодов, «тряпка» вместо кожи, камера заднего вида вместо кругового обзора, меньше подушек безопасности, USB-портов и прочих благ. На первый взгляд, отличная новость. Но она кажется таковой ровно до тех пор, пока не узнаешь разницу в цене.

Что еще происходило в автомобильной жизни страны последние дни? Аналитики спрогнозировали серьезное подорожание новых машин, а Центробанк выступил с очередной идеей. Ведомство предложило внести в справочники запчастей — те, что используются страховщиками при расчете компенсаций по ОСАГО — региональные цены деталей. Думаете, о нас с вами заботятся? Как бы не так!

А все подробности — в небольшом видеообзоре портала «АвтоВзгляд» здесь.

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30 сентября 2023
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