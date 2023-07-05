Когда на ГАЗе «пропишутся» новая «Волга» и полоноприводный «Соболь NN»

В принципе, о самочувствии автогиганта лучше всего говорят цифры: с конвейеров предприятия ежедневно сходит более 300 машин. Есть и точные цифры: каждую смену выпускается 129 фургонов и 144 бортовых «ГАЗелей», 39 «ГАЗонов», шесть «скорых» и две «полицейских». Итого, по самым скромным подсчетам цех сборки грузовых автомобилей в день производит более 300 машин.

И речь не только о старой доброй и по-прежнему невероятно популярной «Газели Бизнес», которая, к слову, уже готовится занять свое место в заводском музее. ГАЗ активно работает над новомодной линейкой NN.

И кстати сказать, уже осенью выкатит весьма ожидаемый рынком полноприводный «Соболь NN». А еще не будем забывать про его новое семейство моторов G-серии, успешно заменившее подсанкционный Cummins. А ведь не за горами и… новая «Волга»!