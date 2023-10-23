Путин пересаживает чиновников на отечественные авто. Китайцы потирают руки

В августе нынешнего года «РТ» процитировало слова Владимира Путина: «Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это».

Спорить вслух с президентом «замечательные чиновники» не стали и согласились, скрепя сердце, пересесть на родной, посконный служебный транспорт с целью подъема российского автопрома. Собственно говоря, особого выбора у них и не было, о чем не преминул сообщить Ленте.ру член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов:

— Что касается депутатов Государственной Думы, то они ездят на машинах, предоставляемых гаражом администрации президента. Соответственно, те машины, которые есть в наличии, те и обслуживают депутатов Государственной Думы. Сам депутат Государственной Думы не выбирает, на какой машине ему ездить, такой опции нет…