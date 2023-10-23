Путин пересаживает чиновников на отечественные авто. Китайцы потирают руки

В августе нынешнего года «РТ» процитировало слова Владимира Путина: «Все это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это».
Спорить вслух с президентом «замечательные чиновники» не стали и согласились, скрепя сердце, пересесть на родной, посконный служебный транспорт с целью подъема российского автопрома. Собственно говоря, особого выбора у них и не было, о чем не преминул сообщить Ленте.ру член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов:
— Что касается депутатов Государственной Думы, то они ездят на машинах, предоставляемых гаражом администрации президента. Соответственно, те машины, которые есть в наличии, те и обслуживают депутатов Государственной Думы. Сам депутат Государственной Думы не выбирает, на какой машине ему ездить, такой опции нет…
Процесс небыстрый, непростой
Ну а если всенародно избранные законодатели, кряхтя и охая, поместятся в «нашемарки», то будьте уверены — они и чиновников всех уровней заставят последовать своему примеру, ибо невместно им одним страдать на благо Родины. Однако несмотря на показную готовность следовать указаниям главы государства, власть имущие прекрасно отдают себе отчет в том, что процесс это долгий и непростой, на их-то век «мерседесов» хватит. Собственно, г-н Леонов так прямо об этом и сказал: «Это будет выполняться по мере выхода из строя машин, которые уже находятся в гараже».
Оно, конечно, логично — срочно продать парк чиновничьих карет числом в несколько сотен тысяч экземпляров без большого дисконта будет затруднительно, а с приличествующими торопливости скидками — накладно для бюджета.
Кроме того, разом обеспечить начальствующую ораву подходящими под президентские требования автомобилями наш автопром не сможет в силу объективных причин — нехватки производственных мощностей. И, опять же, удар по бюджету будет неслабый, ибо цены на легковушки стараниями Минфина, Минпромторга, Центробанка и пр. поднялись на запредельный уровень.
Что есть цель сего демарша?
Очень хочется надеяться, что конечной целью данного президентского демарша является стремление приземлить, наконец, оторвавшихся от отечественных реалий чиновников и депутатов, число которых по данным Росстата приблизилось к 1 млн. 400 тыс. человек. Все-таки образ их жизни с зарплатами, квартирами, пенсиями и льготами больше подходит какой-нибудь Швейцарии, а не России. Против этого оставшиеся 99% населения страны возражать не будут.
Правда, напрямую такое намерение не оглашалось. При большом желании его следы можно отыскать разве что в язвительном эпитете «замечательное чиновничество». Что касается подъема отечественного автопрома, то тут есть несколько проблем. Первая заключается в том, кого именно хитроумный Минпромторг собирается облагодетельствовать крупным госзаказом. Вот составленный его специалистами список брендов, допущенных к золотой жиле: LADA, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute, Haval — все они имеют российские VIN-номера, так что тут не подкопаешься.
Первые две марки будут пользоваться ограниченным спросом в отдаленных губерниях и в сельской местности. Aurus — игрушка очень не для всех. Остаются «Москвич», Evolute, Haval, которые в подавляющем большинстве случаев и выберут ушлые хозяйственники, состоящие на службе властей разных уровней. Все три марки имеют глубокие китайские корни, и львиная доля бюджетных средств достанется именно китайцам, а не их российским партнерам, в развитии которых компании из Поднебесной не заинтересованы от слова совсем.
За косичку из болота
Тут мы плавно переходим ко второй очевидной проблеме. Использование продукции российского автопрома госслужащими должно способствовать улучшению ее качества, и все-таки коренному углублению локализации, как бы тому не сопротивлялись китайские товарищи. Схема должна действовать по методике Мюнхгаузена.
«Я страшный силач. Схватив себя за эту косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня, которого крепко сжал обеими ногами, как щипцами. Да, я приподнял на воздух и себя, и своего коня, и если вы думаете, что это легко, попробуйте проделать это сами».
Но для этого экономисты и финансисты, работающие на кого угодно, только не на родное отечество, должны сменить приоритеты, защищать российского производителя на деле, а не на словах, и не дискредитировать указания президента. Впрочем, надежды на это немного, о чем портал «АвтоВзгляд» писал уже неоднократно.