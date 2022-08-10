Где лучше покупать подержанную машину — у «частника» или официального дилера

Начнем с того, что частный продавец выставляет цену меньше, чем за такую же машину попросит дилер. Просто потому, что дилер — большая организация, которой сильно опускаться в цене невыгодно. Так что если намерены объективно торговаться, сбивая цену, ищите физлицо, но тут есть немало тонкостей, о которых мы и поговорим.

Другой немаловажный факт: подержанный автомобиль дилер всячески проверяет и по результатам готовит отчет. Конечно же, и «накидывает» за это сверху. Скажем, «пятерки» BMW в кузове E60 2007—2008 годов выпуска, на которые есть даже небольшая гарантия, дилеры продают сейчас за 850 000 — 950 000 рублей. «Частники» же предлагают похожие машины на сайтах объявлений за 650 000 — 800 000 рублей.

«Тщательная проверка по N параметрам» позволяет продавцам в автосалонах не поднимать автомобиль на подъемнике и не проводить диагностику в присутствии покупателя. Мол, если нам не верите, идите к другим. Обычно таких агрументов бывает достаточно, но вопрос в том, как проводят подобные проверки и на что распространяется вожделенная гарантия. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что полную картину о состоянии двигателя диагностика не даст. Сканер не сможет определить, есть ли в цилиндрах задиры и в каком состоянии находится нейтрализатор. А может последний вообще вырезали? Визуально это определить трудно, а техники могут на это просто махнуть рукой.