Где лучше покупать подержанную машину — у «частника» или официального дилера

Начнем с того, что частный продавец выставляет цену меньше, чем за такую же машину попросит дилер. Просто потому, что дилер — большая организация, которой сильно опускаться в цене невыгодно. Так что если намерены объективно торговаться, сбивая цену, ищите физлицо, но тут есть немало тонкостей, о которых мы и поговорим.
Другой немаловажный факт: подержанный автомобиль дилер всячески проверяет и по результатам готовит отчет. Конечно же, и «накидывает» за это сверху. Скажем, «пятерки» BMW в кузове E60 2007—2008 годов выпуска, на которые есть даже небольшая гарантия, дилеры продают сейчас за 850 000 — 950 000 рублей. «Частники» же предлагают похожие машины на сайтах объявлений за 650 000 — 800 000 рублей.
«Тщательная проверка по N параметрам» позволяет продавцам в автосалонах не поднимать автомобиль на подъемнике и не проводить диагностику в присутствии покупателя. Мол, если нам не верите, идите к другим. Обычно таких агрументов бывает достаточно, но вопрос в том, как проводят подобные проверки и на что распространяется вожделенная гарантия. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что полную картину о состоянии двигателя диагностика не даст. Сканер не сможет определить, есть ли в цилиндрах задиры и в каком состоянии находится нейтрализатор. А может последний вообще вырезали? Визуально это определить трудно, а техники могут на это просто махнуть рукой.
С помощью сканера можно определить проблемы с софтом и различные ошибки, которые записались в память блока управления. Но желая побыстрее продать товар, их могут просто стереть и не углубляться в причины появления. А гарантию дают на двигатель и коробку передач, мол, что они год не сломаются. Они и не ломаются, потому как агрегаты надежные, а вот ошибки по электрике «вылезут» при первых же холодах. Но это уже будет проблема покупателя, а дилер «умоет руки» рассказав, что за зарядом аккумулятора надо следить, а бензин заливать только качественный.
Что касается частного продавца, то с ним можно договориться о визите в сервис, который лично вы знаете. Тут все проверки можно провести на месте, но как правило, за работу платит потенциальный покупатель. Да и времени такая процедура отнимет немало. Однозначный плюс проверки в том, что вы сможете сами оценить состояние днища, увидеть ржавчину и подтеки жидкостей, скажем, из-за «сопливого» сальника. Это поможет лучше оценить состояние автомобиля. Также можно увидеть, например, следы работы с выхлопной системой. По ним можно понять, что ее меняли, либо вырезали злосчастный нейтрализатор. Это — серьезный повод для торга.
А если рассматриваете покупку кроссовера с вариатором, то можно увидель состояние интеркулера и оценить, как владелец относился к машине. Кстати, на Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail часто ставят дополнительный радиатор охлаждения вариатора. Это большой плюс, так как говорит о том, что прошлый хозяин следил за машиной. Да и в будущем с таким тюнингом дорогой узел не перегреется.
Так что при выборе «бэушки» мы бы посоветовали искать подходящий экземпляр у обычных продавцов. Плюс привлекать к процессу покупки специалистов по автопобдору. Они помогут выбрать машину, хоть этот процесс будет довольно медленным. А вот к дилерам рекомендуем отправляться тем, кто хочет быстро стать обладателем «железного коня». Ну, а за быстроту придется заплатить. Готовьтесь, что вас «опустят» в цене при сдаче своей машины в трейд-ин, и заставят переплатить за ту, которая приглянулась. Кроме того, нужно помнить, что даже «тщательная диагостика» не гаранитрует отсутствия технических проблем. Их можно лишь минимизировать, обращаясь только к крупным продавцам, которые дорожат репутацией. Иначе — купите «кота в мешке».