Шкура продажная: как наш корреспондент втюхивал машины, устроившись в автосалон

Зарплату на испытательный срок положили скромную — 35 000 рублей до вычета налогов — зато обязанностей накидали вагон и маленькую тачку: встреча потенциальных покупателей и клиентов сервиса, обработка и перераспределение входящих звонков, документооборот, учет клиентских групп. Кроме того, в минуты, когда продажники нарасхват, я должна проводить консультации, а затем «тепленьких» гостей передавать первому освободившемуся менеджеру.

Неделя ушла на интенсивное обучение работе с CRM и на вникание в тонкости продуктовой линейки. А вообще, каких-то сверхинтеллектуальных способностей, чтобы овладеть искусством админа автосалона, не требуется. И вот у меня уже своя униформа, бейдж на груди и рабочее место.

Я сам обманываться рад

– Да вы чертовы шарлатаны! — кричит на весь автосалон мужчина лет шестидесяти. — В рекламе пишите одно, а по факту — совсем другое!

Начало первого рабочего дня выдалось, мягко говоря, неожиданным. Списала было этот инцидент на весеннее обострение отдельных граждан. Ан, нет! Еще до полудня не дотянули, а уже второй «товарищ» покидает наш автосалон, проклиная моих коллег до седьмого колена.