Владимир Путин объяснил, почему в России растут продажи китайских авто

В своем интервью, данном представителю Медиакорпорации Китая, Президент РФ Владимир Путин весьма комплементарно отозвался о продукции китайского автопрома, заявив буквально следующее:

– Вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали, что китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Их качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей…

Чем хороши «китайцы»

Понятно, что подготавливающие президентские встречи помощники просто не имеют права грубо облажаться, поэтому слова Владимира Путина четко выверены и абсолютно точны. Действительно, китайские автомобили обосновываются в России со всеми удобствами, как у себя дома. По данным агентства «Автостат» в сентябре нынешнего года они заняли 53% российского рынка.

При этом аналитики авторитетного ресурса даже слегка занижают цифры, не вполне правомерно исключая, например, машины под брендом «Москвич» из списка «поднебесных» марок и почему-то относя их к отечественным вопреки тому, что уши JAC заметны тут за версту. Отечественные марки по свидетельству того же «Автостата» довольствуются пока 34% рынка.