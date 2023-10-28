Владимир Путин объяснил, почему в России растут продажи китайских авто

В своем интервью, данном представителю Медиакорпорации Китая, Президент РФ Владимир Путин весьма комплементарно отозвался о продукции китайского автопрома, заявив буквально следующее:
– Вчера я говорил с некоторыми людьми, которых вполне можно назвать автолюбителями с огромным, большим стажем. И совершенно искренне, не зная, что у нас будет с вами сегодня интервью, мне мои собеседники сказали, что китайские машины на нашем рынке не просто обосновываются, потому что других становится меньше, не только поэтому. Их качество улучшается. Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей…
Чем хороши «китайцы»
Понятно, что подготавливающие президентские встречи помощники просто не имеют права грубо облажаться, поэтому слова Владимира Путина четко выверены и абсолютно точны. Действительно, китайские автомобили обосновываются в России со всеми удобствами, как у себя дома. По данным агентства «Автостат» в сентябре нынешнего года они заняли 53% российского рынка.
При этом аналитики авторитетного ресурса даже слегка занижают цифры, не вполне правомерно исключая, например, машины под брендом «Москвич» из списка «поднебесных» марок и почему-то относя их к отечественным вопреки тому, что уши JAC заметны тут за версту. Отечественные марки по свидетельству того же «Автостата» довольствуются пока 34% рынка.
Абсолютно справедливо замечено, что качество китайских транспортных средств за последние несколько лет выросло — не побоюсь этого слова — невообразимо. В середине 2010-х ездить на изделиях тамошнего автопрома было сродни работе летчика-испытателя. Нынче же значительная часть машин с логотипами наших юго-восточных соседей может на равных потягаться с «европейцами», «японцами» и «корейцами» за исключением, может быть, двух недосягаемых пока истинно премиальных брендов.
Скрытое послание
Однако наивно было бы полагать, что за дипломатическим тактом, проявленным Владимиром Владимировичем по отношению к китайскому журналисту, не стоит более глубокая мысль. Вряд ли человек, положивший много лет своей жизни на отстаивание суверенитета России, может живо и непосредственно радоваться засилью иностранных производителей в отечественных автосалонах. Сдается, мысль его была совсем другая.
Призывая чиновников пересесть на отечественные автомобили, наш президент ссылался на опыт Индии. Вполне вероятно, что в данном случае он ткнул в морду тем, кому надо (а они-то намек наверняка поняли) прозрачным намеком, показывая, где лежит ключ к успеху. Автомобильную отрасли России поднять можно только в том случае, если всерьез озаботиться качеством продукции, которое невозможно без внедрения современных технологий.
Один в поле не воин
Собственно говоря, об этом Путин сказал прямым текстом совсем недавно — на «Восточном экономическом форуме» во Владивостоке. Его слова цитирует ТАСС:
– Мы развиваем свой автопром и слава Богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем локализацию. Да, и «Москвич» будет производиться, и «Лада» будет развиваться. Надо делать это на собственной базе…
Очевидно, что без поддержки государства поднять такой груз предприятиям невозможно. Президент дал понять, что в курсе этой проблемы и готов оказать централизованную помощь тем, кто хочет работать. Он даже предложил новый инструмент для активизации деятельности доморощенных производственников. Как пишут «Ведомости», на «Петербургском международном экономическом форуме» Путин предложил «запустить принципиально новый инструмент: промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, планирующие купить готовые площади для производства. Прошу правительство не затягивая отработать все детали с банковским сектором России, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме».
Беда только в том, что один в поле не воин, даже если этот один — лично Владимир Путин. Российских экономистов и финансистов во власти волнуют совершенно другие заботы, весьма далекие от проблем реиндустриализации страны, о чем портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно, но тщетно.