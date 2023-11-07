Автомобили будут дорожать, потому что мы все равно их купим

Последний, о ком вспоминают отцы всяческих реформ — это народ. Их волнует все — инфляция, курс рубля, самочувствие банков, макроэкономическая финансовая ситуация — словом, вся та либеральная мишура, которая призвана объяснить высокий уровень зарплат экспертов, вроде как ее успешно анализирующих.
Утильсбор вам в помощь
Воспользовавшись уходом из-за РФ мировых брендов, оставшиеся автомобильные компании радостно бросились переписывать прайсы — при полном попустительстве регулирующих, антимонопольных и фискальных органов. Цены улетели в космос, даже «китайцев» дешевле двух лямов в продаже практически не осталось. Но этого показалось мало. На несчастный российский авторынок обрушилась новая беда — повышение утилизационного сбора. Конечно же, цели заявлялись самые благородные — борьба с импортерами-перекупщиками и локализация иностранных производств в России.
Может, конечно, оно и так, но на деле за все всегда платит конечный потребитель. Вот и в данном случае цены на автомобили не замедлили в ответ подрасти — где на 50 тысяч, где на 150 тысяч, а где и на 300 тысяч рублей. Причем речь идет вовсе не о премиальных авто, доставляемых параллельным импортом, а об относительно доступных моделях вроде Tiggo 4 Pro или Changan CS85. Даже обычно индифферентный Росстат удосужился отметить общее подорожание российских машин на 1,7% после индексации утильсбора.
Тяжелая артиллерия
В результате этих манипуляций средневзвешенная цена на легковушки по данным агентства «Автостат» поднялась с 2,38 млн. в конце прошлого года до 3,13 в минувшем августе. Маркетинговое агентство НАПИ также проанализировало рост розничных цен и выдало столь же «оптимистичную» картинку. В августе подорожали 127 комплектаций, в сентябре — еще 81 комплектация. В октябре цены повысились на 53 комплектации, в среднем автомобили подорожали от 0,2%, как Geely Tugella Flagship, до 8,4%, как BAIC X55 Elite LV4.
На этом бы остановиться, успокоиться, но нет. Стоило готовиться к худшему, следуя заветам прапорщика Дауэрлинга: «Боишься, трус, за свой хобот, а что будешь делать, когда заговорит тяжелая артиллерия»?
И тяжелая артиллерия в лице Центробанка подтянулась на передовые позиции, в очередной раз подняв ключевую ставку в попытке остановить падение рубля — с 13% до 15%. К чему такой демарш приведет, причем в ближайшее время, догадаться нетрудно: к немедленному удорожанию банковских кредитов. И автомобилистов сия проблема коснется самым непосредственным образом.
Во-первых, подорожают заемные деньги для продавцов т/с — а им деваться некуда, позарез нужны оборотные средства. Есть соображения, кто в результате будет за это расплачиваться? Во-вторых, поднимется процентная ставка по автокредитам для частных лиц, возможно даже до неподъемных 23% — 24%.
Во все колокола
Алексей Подщеколдин, президент РОАД, в очередной раз бьет тревогу: «Такое действие со стороны Центробанка негативно повлияет на весь рынок, в том числе авторитейла. За последнее время в кредит продается более 50% на рынке новых машин и 30—40% -на вторичном. Текущее повышение ставки повлечет за собой повышение ставки автокредитов, что, соответственно, снизит количество продаж на 15—20%. Это коснется автомобилей всех брендов — и зарубежных, и отечественных производителей. При этом снижение объема продаж повлечет к снижению рентабельности авторитейла, вплоть до угрозы закрытия, и, соответственно, налоговых поступлений в госбюджет. Мы обратились за поддержкой к профильным ассоциациям, отстаивающим сообщество предпринимателей страны — РСПП, ОПОРА России, ТПП РФ и к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в г. Москве. Будем готовить совместное обращение».
Уважаемый г-н Подщеколдин, вы совершенно правы, что намереваетесь звонить во все колокола. Но тем, кто рулит отечественной экономикой, ваши (и наши, кстати) проблемы не интересны. Они полностью уверены, что могут переложить все финансовые тяготы на народные плечи, и наш покладистый водитель будет покупать автомобили по любым ценам, которые ему выставят.
К сожалению, оснований для такого оптимизма у них достаточно. Вот данные агентства «Автостат» по продажам новых легковушек во втором полугодии 2023 года: июль — 95 654 штуки, август — 109 731 штука, сентябрь — 110 358 штук. Отсюда математически точный прогноз — никакой катастрофы на авторынке не предвидится, как бы ни уверяли нас в обратном некоторые автомобильные эксперты. Просто ремни потуже затянем, но это ж не впервой.