Автомобили будут дорожать, потому что мы все равно их купим

Последний, о ком вспоминают отцы всяческих реформ — это народ. Их волнует все — инфляция, курс рубля, самочувствие банков, макроэкономическая финансовая ситуация — словом, вся та либеральная мишура, которая призвана объяснить высокий уровень зарплат экспертов, вроде как ее успешно анализирующих.

Утильсбор вам в помощь

Воспользовавшись уходом из-за РФ мировых брендов, оставшиеся автомобильные компании радостно бросились переписывать прайсы — при полном попустительстве регулирующих, антимонопольных и фискальных органов. Цены улетели в космос, даже «китайцев» дешевле двух лямов в продаже практически не осталось. Но этого показалось мало. На несчастный российский авторынок обрушилась новая беда — повышение утилизационного сбора. Конечно же, цели заявлялись самые благородные — борьба с импортерами-перекупщиками и локализация иностранных производств в России.

Может, конечно, оно и так, но на деле за все всегда платит конечный потребитель. Вот и в данном случае цены на автомобили не замедлили в ответ подрасти — где на 50 тысяч, где на 150 тысяч, а где и на 300 тысяч рублей. Причем речь идет вовсе не о премиальных авто, доставляемых параллельным импортом, а об относительно доступных моделях вроде Tiggo 4 Pro или Changan CS85. Даже обычно индифферентный Росстат удосужился отметить общее подорожание российских машин на 1,7% после индексации утильсбора.