Почему питерский завод Hyundai обречен с новым владельцем на полный провал

Руководители Hyundai Motor Group долго упирались, всеми путями пытаясь отползти от катка американских санкций, пересидеть бурю и хоть чучелом, хоть тушкой дотянуть до того момента, когда мир войдет в стадию успокоения. Однако с каждым месяцем надежды на счастливый исход выжидательной тактики таяли, а непроизводственные расходы накапливались. Становилось очевидно, что надо принимать решение — либо возобновлять производство, либо продавать активы. Но против Большого-Брата-За-Лужей не попрешь, так что фактически выход оставался один — продавать.

Прожекты, витающие в облаках

Кое-какие предложения на этот счет у корейцев были и есть. Однако по всем признакам вычислить более предпочтительный вариант оказывается задачей не из простых. Похоже, все варианты были один другого хуже. В конце концов, образовались два главных претендента на наследство корейской компании — «Автотор» и «Авилон». Но в последнее время все инсайдеры сходятся во мнении, что «Автотору» тут ничего не светит.

Со своим бы добром разобраться

Впрочем, фаворит «забега» ведет себя весьма загадочно. Дилерский холдинг «Авилон» в свое время отхватил себе у беглого Volkswagen автопроизводство мощностью 225 000 машин в год и завод двигателей, способный производить до 150 000 агрегатов — и все это за смешные за 125 млн. евро. С того славного момента, когда о сделке впервые узнала широкая общественность, прошло полгода. А на территории автосборочного предприятия по-прежнему царят тишина и запустение.