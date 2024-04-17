АВТОВАЗ оснастил Niva Travel мультимедиа с «Яндексом»

АВТОВАЗ продолжает возвращать недостающие после введения санкций опции в свои автомобили. На сей раз пришел черед LADA Niva Travel, которую вооружили современной мультимедийкой.

Вслед за Granta и Vesta внедорожный бестселлер рынка получил комплекс LADA EnjoY Pro с онлайн-сервисами «Яндекс», а также с улучшенным «железом». Заявлено, что производительность системы выросла в 10 раз, в восемь раз вырос объем оперативной памяти — в 8 раз, а емкость встроенной стала больше аж в 64 раза.

Кроме того, 7-дюймовым тачскрин стал емкостным, получил поддержку мультитач и более высокое разрешение — количество пикселей выросло с 640х400 прежде до 1024х600 точек сейчас. Новая мультимедиа получила функцию общения по CAN-шине с автомобилем, что позволило ускорить запуск комплекса и оптимизировать его энергопотребление.

Комплекс, базирующийся на операционной системе Android, работает с онлайн-сервисами (заявлена поддержка «Яндекс.Навигатор», «Яндекс Музыка», «Букмейт»), позволяют подключать к головному устройству смартфон водителя и совершать звонки — качество связи улучшено за счет нового двойного микрофона с шумоподавлением и двух дополнительных динамиков, также повышающих качество звучания. Предусмотрен и встроенный голосовой помощник Алиса

Стоимость LADA Niva Travel с системой LADA EnjoY Pro, а также сроки начала продаж «продивнутого» внедорожника будут названы позже.