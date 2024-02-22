Российские разработчики создают аккумуляторы для электромобилей мирового уровня

Специалисты российской ГК «Итэлма» создали одну из основных систем российского электрокара LADA e-Largus – тяговую аккумуляторную батарею. Портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, насколько далеко продвинулась наша промышленность в развитии технологий электродвижения. Для этого мы встретились с генеральным директором входящей в ГК «Итэлма» компании «Системы автономной энергии» (САЭ) Антоном Мухиным.

– С момента основания компании мы стремимся получить доступное, легкое по весу и качественное техническое решение, способное помочь развитию электротранспорта в стране. Нашими специалистами уже реализованы уникальные идеи, позволившие существенно уменьшить вес аккумулятора и даже снизить его себестоимость, – рассказал Антон Мухин порталу «АвтоВзгляд».

Очень важное направление для нас сейчас – силовая электроника: тяговые инверторы, частотные преобразователи, зарядные устройства и преобразователи собственных нужд. Мы создаем современную комплексную российскую систему, создаем уже практически готовую «платформу», состоящую из батареи и всей силовой электроники, которая существенно упрощает производство электромобиля, – пояснил он.

– Можете ли вы оценить объем российского рынка литий-ионных батарей для электробусов и, соответственно, часть, которую занимает сегодня САЭ? Как объем нашего рынка этого типа ТС соотносится с мировым?

– В 2023 году в России было выпущено около 800 троллейбусов, примерно такой же размер и рынка электробусов. Если говорить об общей энергоемкости российского рынка накопителей, то в 2023 году по нашим подсчетам он составил около 500 МВт/ч. Парк электротранспорта растет, соответственно, увеличивается и рынок литий-ионных батарей. Сейчас его большая часть принадлежит китайским поставщикам. Но если брать в расчет аккумуляторы именно российского происхождения, тот тут САЭ занимает достаточно высокие позиции. Фото: Пресс-служба ГК Итэлма

По итогам 2022 года в мире было продано около 200 000 электробусов. В 2023 году этот объем вырос примерно на 2000–3000 единиц. По оценкам аналитиков, рост продолжится и в 2024 году – примерно на 19%. В России этот показатель обещает быть еще выше.

– Для какой техники производит литий-ионные накопители ваша компания? Занимаетесь ли вы производством зарядных станций? 143 Китайская компания Nio научила свои автомобили отряхиваться от снега Необычную функцию получил седан ET9

– Мы производим аккумуляторы преимущественно для электрического общественного транспорта – для электробусов и троллейбусов с автономным ходом. Наша новая батарея «Дзета», например, может применяться и для трамваев. Кроме того, сейчас работаем и с несколькими производителями электромобилей. В частности, аккумуляторы САЭ будут установлены на новые LADA e-Largus, выпуск которых скоро начнется в Ижевске. Еще один наш проект, который находится в стадии реализации, – разработка батареи для российского электромобиля Evolute, который в перспективе заменит китайское решение. В нашем портфеле есть проекты аккумуляторов для электровездеходов, морского транспорта и даже для гоночных автомобилей.

Планы и компетенции для создания зарядных станций для электромобилей у нас имеются. Мы уже разрабатываем и выпускаем силовые преобразователи: тяговые инверторы для электротранспорта, зарядные устройства и другую силовую электронику. Фото: Пресс-служба ГК Итэлма

– Какова степень локализации при производстве накопителей энергии на текущий момент? Что самое сложное при создании литий-ионных батарей и их интеграции в конструкцию ТС?

– Самая сложная задача сейчас – локализация аккумуляторной ячейки. Мы уже освоили технологии создания всех сложных компонентов: от систем термостатирования до блоков управления и телематики. Все разрабатывается с прицелом на производство в России. Если говорить об аккумуляторных ячейках, то основной целью для себя мы ставим не просто локализацию импортной технологии, но и обеспечение ее дальнейшего развития, чтобы не застрять на достигнутом уровне на долгие годы. В самых ближайших планах – использование в производстве именно российских аккумуляторных ячеек.

По иным направлениям работ мы уже можем говорить о практически полной локализации: системы термостатирования, балансировки и управления, защиты и пожаробезопасности производятся нами в полном объеме из российских комплектующих.

– Означает ли разработка батарей для LADA e-Largus, что компания и дальше будет развивать легковое направление?

– Легковое направление считается одним из наиболее перспективных. Мы очень благодарны АВТОВАЗу за возможность поучаствовать в создании электрической версии «Ларгус» и разработать для него батарею. Но это не единственный наш проект, мы работаем со многими производителями электромобилей. Например, с компанией «Моторинвест», известной своими электромобилями Evolute. Фото: Пресс-служба ГК Итэлма

С учетом накопленного нами обширного спектра компетенций в этом направлении и наработок по локализации мы можем и готовы стать партнером для любых разработчиков и производителей электротранспорта в России.

– Есть ли у вас свои собственные разработки и технологии, которые позволят улучшить характеристики производимой продукции? Какова научная база вашей компании, необходимая для создания и тестирования новинок?

– Наши центры разработки и производства находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Именно тут проходят тестирование и испытания все новые продукты. Мы располагаем собственной запатентованной системой термостатирования, которая необходима для отвода тепла и поддержания равномерной температуры частей аккумулятора. Нашими специалистами создаются элементы корпусирования и термоизоляции, а по вопросам пожаробезопасности мы тесно сотрудничаем со специалистами ФТИ им. А.Ф. Иоффе. В числе плодов нашей совместной работы можно назвать композитные материалы для аккумуляторных батарей, снижающие их массу и обеспечивающие защиту от воспламенения.

Нашими специалистами также создана и успешно применяется собственная система телеметрии, собирающая информацию об использовании наших аккумуляторов. Анализ этих сведений позволяет определить, как расходуется энергия аккумуляторов в самых различных условиях эксплуатации, и дать владельцу транспортного средства рекомендации по организации оптимальных условий использования батареи. Фото: Пресс-служба ГК Итэлма

– Расскажите о последней разработке САЭ – аккумуляторной батарее «Дзета»? Для каких видов техники она предназначена?

– Новую аккумуляторную батарею «Дзета» мы представили в конце прошлого года. Это полностью разработка наших специалистов. Ее особенность – значительно сниженная масса блока при высокой плотности энергии. Нам удалось уменьшить вес батареи до 385 кг, а плотность энергии довести до 190 Вт*ч/кг и даже выше. Это без преувеличения один из лучших показателей в мире для батарей такого класса. Использование композитных материалов и технологий несущих теплообменников позволяет сократить массу аккумуляторных батарей, что увеличивает грузоподъемность ТС или его пробег. 35 Volkswagen презентовал электрический универсал ID.7 Tourer Первая «электричка» марки в таком кузове поступит в продажу летом

Новая АКБ подойдет для электробусов как с быстрой, так и «ночной» зарядками. Эти аккумуляторы могут также использоваться в троллейбусах и трамваях с автономным ходом. Впервые их установят на электробусы ПАЗ NG.

– Планируете ли сотрудничество с компаниями, ведущими крупноузловую сборку электромобилей в России? Каковы перспективы повышения локализации этих производств с вашим участием?

– Одна из основных задач для таких площадок – замена импортных компонентов на российские для выполнения требований правительства и, соответственно, получения льгот и субсидий от государства. Батарея – один из основных блоков, требующих локализации, поэтому мы активно сотрудничаем в этом направлении. Фото: Пресс-служба ГК Итэлма

– Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы Россия стала законодателем мод в сфере электротранспорта?

– Во-первых, нужно стимулировать спрос, в том числе путем выделения и расширения субсидий на приобретение электротранспорта конечным пользователем. При увеличении объемов продаж электромобилей возникает возможность снижения их цены за счет эффекта масштаба. При соблюдении условий здоровой конкуренции, разумеется. Падение цен на электротранспорт сделает его и экономически целесообразным. Что, в свою очередь, само по себе будет снова подстегивать спрос, увеличение продаж и расширение территории распространения электромобилей.

Во-вторых, требуются серьезные инвестиции в инфраструктуру и грамотное ее планирование. К счастью, в этом направлении уже идет большая работа, надеюсь, результаты мы увидим совсем скоро по всей стране.

Все это, несомненно, может стать толчком к дальнейшему развитию рынка электротранспорта в нашей стране.