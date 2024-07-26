Уже не до «электричек»: большой бизнес ставит на двигатель внутреннего сгорания

Взрывной рост интереса к электромобилям и столь же агрессивное увеличение их производства, похоже, прошли пик и, называя вещи своими именами, уже «идут с ярмарки», чему есть множество подтверждений. Однако не так давно произошла еще одна заметная сделка, укрепляющая в уверенности долгой и счастливой жизни двигателя внутреннего сгорания. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Среди автомобилистов уже который год бушуют споры о будущем любимого транспортного средства: одни «топят» за электричество, другие — за старый добрый ДВС. И те, и другие приводят множество доводов «за» свою точку зрения, прикладывают мнения экспертов и аналитиков, трясут перед глазами оппонентов графиками и схемами. Кто прав, и на чем же мы все-таки поедем завтра?

Розетку к каждому подъезду или привычная АЗС на углу? Точного ответа на этот вопрос нет, да и разобраться в хаосе, раздирающем мировую экономику сегодня, похоже, дано не каждому. Однако есть очень простой, но верный совет: хотите понять к чему идет — смотрите на дела, а не слушайте слова, которые сегодня полностью девальвировались.

Простой пример — состоявшаяся намедни могучая многомиллионная сделка между арабским нефтяным гигантом Saudi Aramco (государственная нефтяная компания, годовой доход которой в 2023 составил 500 000 000 000 американских долларов) и таким монстром, как Horse Powertrain. Это дочерняя структура союза Geely и Renault, один из лидеров в области решений двигателей внутреннего сгорания: 17 заводов, 9 крупных заказчиков, 5 центров исследований и разработок, 19 000 сотрудников.

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Арабы приобрели долю концерна в 10%, заплатив 740 000 000 USD, вкладываясь, называя вещи своими именами, в будущее ДВС. «Для мира будет невероятно дорого полностью искоренить или отказаться от двигателей внутреннего сгорания.

Если вы посмотрите на доступность и множество других факторов, я думаю, что ДВС будут существовать еще очень и очень долго", — заявил Яссер Муфти, исполнительный вице-президент Saudi Aramco, отвечающий за сделку.

Расценивать такую инвестицию нефтяной компании в главного нефтяного же потребителя можно по разному, граней у этого соглашения действительно немало, однако для простого потребителя подобные соглашения могут означать только одно: двигатель внутреннего сгорания, будь-то дизельный или бензиновый, никуда в ближайшем обозримом будущем не исчезнет.

Более того, такие моторы будут развиваться, улучшаться и дорабатываться, независимо от успехов на ниве электромобилестроения. Это разные направления бизнеса, каждое из которых призвано выполнить свою задачу: одно наполняет бюджеты автомобильных компаний сейчас, а другое станет выполнять эту непростую миссию завтра. Каждой эпохе — свой движок.