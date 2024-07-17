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Немецкий автопром разваливается вместе со всей германской экономикой

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Несмотря на систематические заявления немецких властей о процветании германской экономики и успешном движении в счастливое экологичное будущее, на поверку эта страна оказалась близка к состоянию нестояния. Дальше — только хуже. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Руслан Черный

Изображение Немецкий автопром разваливается вместе со всей германской экономикой

Согласно отчету авторитетного европейского агентства CreditReform, специализирующегося на консалтинге и аналитике, в Германии зафиксирован невероятный рост неплатежспособности. Причем речь идет не только о львиной доле обнищавшего населения, но и о крупных компаниях, в том числе подвизающихся в автомобильном бизнесе.

Специалисты грустно отрапортовали о том, что немецкие предприятия один за другим отказываются от выполнения долговых обязательств. Ряд фирм уже официально объявил о банкротстве. При этом проблема коснулась практически все тамошней экономики — от автопромышленности и строительного сегмента до сектора предоставления всевозможных услуг.

По заверениям экспертов, спад производства и общее падение темпов экономического роста вскоре превысят показатели трехлетней давности, когда разгул пандемии коронавируса повлек за собой колоссальный общемировой кризис, Германия из всех европейских стран пострадала больше всего. Страна и так толком не оправилась от последствий COVID-19, а сейчас и вовсе оказалась на грани выживания. Ясно одно: в ближайшее время немцев вновь накроет волна глобальных сокращений рабочих мест, остановок производств и тотальной заморозки некогда перспективных проектов.

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Стоит напомнить, что еще весной крупнейший автогигант VAG, чей портфель включает целую россыпь брендов, заявил об оптимизации бизнеса, сокращении продуктовых линеек, кадров и заработных плат, а также о неминуемых похоронах различных, при этом и весьма успешных, разработок. Премиальный Mercedes-Benz тоже порезал модельный ряд, отказавшись от ряда производств и многообещающих автопроектов.

Причина, в частности, кроется в подпрыгнувших ценах на энергоносители и утопическом лоббировании масштабной электрификации автотранспорта. Словом, российских энергоресурсов немецкий автопром лишился практически сразу после введения санкций против нашей страны, а фетиш властей, связанный с навязыванием «зеленых» технологий, только разоряет автостроителей и для массовой аудитории до сих пор не актуален.

Короче говоря, пока Германия успешно разваливается вместе с некогда лучшим машиностроением на планете, местные чиновники, делая свои громкие, но ничем не подтвержденные заявления, выжимают из немецкой экономики последнее, дабы ее крах не сказался на их собственных карманах.

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