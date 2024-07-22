Belgee: зачем нужна и как себя чувствует «белорусская дочка» китайской Geely

Новый бренд с целым автозаводом в активе вышел на российский рынок. В продаже пока всего две модели, зато с позитивной историей и отличными тиражами. Наблюдаем, как их собирают. Разбираемся, зачем было переименовывать Geely Coolray в Belgee X50, а Geely Atlas Pro в Belgee X70. И заодно пытаемся понять на ходу, насколько велики отличия авто с белорусского конвейера от чисто китайских аналогов.

Российский автомобильный рынок уже четко обозначил свой потенциал и, пусть контуром, но обвел возможные границы в плане дальнейшего колебания продаж в среднесрочной перспективе. Период привыкания к новым реалиям и процесс пересадки с ранее привычных марок на неизведанные китайские еще в самом разгаре. Однако уже сейчас покупатель нащупал повышенный потенциал ряда брендов и моделей. Тех, кому худо-бедно можно доверять и которые через какие-нибудь 3-5 лет эксплуатации не оставят вас без штанов.

Машины марки Geely уверенно держатся на пьедестале почета среди китайских марок уже несколько лет к ряду. Причины понятны: этой компании удалось удачно конвертировать инженерные компетенции принадлежащих им Volvo и Lotus в автомобильный масс-маркет. Высокие технологии, достойные ездовые характеристики и далеко не самый безнадежный среди коллег из Поднебесной запас прочности. Казалось бы, торгуй и получай дивиденды...

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Но вот беда, Россия до сих пор остается довольно инертным и консервативным рынком, не готовым держать современный темп модернизации. Если уж мы во что-то упремся — то надолго. Если начали покупать «Ниву», то будем это делать во веки веков. Именно поэтому некогда Renault до упора торговала двумя поколениями «Логана». И сегодня АВТОВАЗ воскресил на ижевском конвейере по сути пропахший нафталином, но коммерчески успешный Largus все по тем же причинам. Никто не хочет упускать имеющийся спрос.

Отсюда и возникновение Belgee. Представители марки объясняют, что отечественный рынок не успевает за слишком частыми сменами генераций моделей в Китае. Нам нужно время, чтобы как следует распробовать тот или иной продукт. И внутренний ребрендинг как раз дает такую возможность.

По словам директора завода Belgee Геннадия Свидерского, популярный в Союзном государстве Coolray предыдущего поколения в Белоруссии планируют собирать под именем Belgee X50 до 2028 года включительно. Эта модель уже производится по технологии мелкоузловой сборки CKD со сваркой и окраской (штамповка появится в ближайшее время). Тогда как старший брат — Belgee X70 — на сегодня активно готовится к переходу на полномасштабную технологию CKD.

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Локализация моделей продвигается полным ходом. Остекление, устройство вызова экстренных оперативных служб, аккумуляторная батарея, шины и диски. Это то, что уже поступает от российских и белорусских производителей. В ближайших планах водорастворимая краска, бензобак, жгуты проводки, обивка салона, бамперы и накладки кузова, выхлопная система местного производства. Над штамповочным оборудованием работает питерское предприятие «Петроформ».

При этом директор завода Belgee утверждает, что ребрендинг значительно упрощает и расширяет возможности локализации. Белорусы получили доступ к значительному объему технической документации. У них появилось право вносить актуальные для нашего региона изменения в конструкцию и настройки автомобиля. Как пример, белорусы обещают окончательно подружить медиасистемы моделей со здравым смыслом, как минимум, в плане комфорта использования навигации.

На сегодня в России уже заключено более сотни дилерских контрактов, и до конца года «под ружьем» окажется порядка 120 автосалонов. Чего ожидать от автомобилей в плане эксплуатации, мы уже хорошо знаем. Гарантию в 5 лет или 150 000 км на пустом месте не дают. А со временем производитель устранит имеющиеся «узкие» места.

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Впрочем, мы еще раз не без удовольствия прокатились на обеих моделях. Мягкой поступью «Белшины» на фоне яркой зелени лесов и колосящихся хлебным золотом ухоженных полей Белоруссии мы проколесили едва ли не через всю страну. Гнезда аистов чуть ли не в каждой деревне вызывали не меньшее умиление, чем слаженная работа узлов и деталей автомобилей в условиях аномальной для этих мест жары.

Примерно 80% продукции завода Belgee уходит в Россию. Сборочное оборудование и программное обеспечение высочайшего качества — немецкое и японское. Конвейеры работают почти в полную силу, в иную смену удается собрать более 300 автомобилей, каждый из которых, что очень важно, уже приписан к определенному дилеру. В среднем X50 и X70 оказываются на 3-5% дешевле китайских Coolray и Atlas Pro.

Рекомендованные цены в России — от 2 290 990 рублей за компактный переднеприводный 150-сильный X50 с хорошо известным 3-цилиндровым турбомотором, созданным в партнерстве с Volvo. X70 заметно больше, его предлагают как с передним, так и с полным приводом. Потому и дороже. Переднеприводная модификация с тем же мотором (150 л. с) оценивается примерно в 2 599 990 рублей. Все цены без учета специальных программ. Тогда как полноприводная версия кроссовера с «мягкогибридной» силовой установкой" мощностью 177 сил тянет на все 3 199 990 рублей.

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Примечательно, что специально для наиболее консервативных клиентов, пока не готовых довериться современным роботизированным трансмиссиям, производитель предлагает моноприводный X70 с надежным 6-ступенчатым автоматом Aisin. О яркой динамике в данном случае, вероятно, говорить сложно, зато остаточная стоимость такого автомобиля через годы будет явно выше.

Словом, будущее у Belgee есть, о чем красноречиво говорят нынешние продажи. Продукт ходовой, локализация углубляется, а значит, цены будут доступнее. Завод не стоит на месте, и по словам его директора даже намерен предложить нечто инновационное. Речь идет о разработке, видимо, на базе X50, электромобиля с полностью местной начинкой.

Проектом занимается «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси». Первые опытные образцы для испытаний обещают собрать на заводе уже до конца года. Посмотрим, что из этого выйдет. При этом в Belgee прекрасно понимают предел развития спроса на электромобили в регионе. Сегодня он еще растет, но инфраструктура пока сильно отстает. Шапкозакидательских настроений в Belgee нет — превалирует сугубо прагматичный подход, что отрадно...