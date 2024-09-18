Смерть автопрома Европы: обратный отсчет начался

Volkswagen и Audi увольняют персонал и закрывают предприятия. Это временные трудности или нечто большее? Каковы масштаб проблем, назревших в автопроме Европы и в чем их причины, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Менеджмент легендарного немецкого Volkswagen планирует сократить в 2024 году до 15 тыс. рабочих мест на своих предприятиях ради снижения издержек. Об этом сообщает целый ряд западных агентств, включая Bloomberg и Reuters. Причем это решение не требует одобрения наблюдательного совета автоконцерна, чья позиция может резко отличаться.

Ранее наблюдательный орган уже блокировал некоторые инициативы менеджмента, нацеленные на реструктуризацию, из-за опасений перед негативной реакцией профсоюзов. Однако сейчас руководство концерна, по всей видимости, полно решимости довести дело до конца. При этом только на выплаты выходных пособий сокращенным работникам планируется потратить 4 млрд. евро.

А в соседней с Германией Бельгией тысячи недовольных заполнили столицу страны Брюссель. Причина — планируемое закрытие местного завода еще одного немецкого автоконцерна — Audi. Протестующие, среди которых представители бельгийских профсоюзов, убеждены, что европейские компании выводят свое производство за пределы ЕС из-за энергетического кризиса при полном попустительстве властей Евросоюза, игнорирующих тот факт, что эти заводы много лет приносили своим владельцам большую прибыль. И события вокруг Volkswagen и Audi — это не случайность и не временная сложность, а закономерная тенденция, отмечают эксперты портала «АвтоВзгляд».

Фото globallookpress.com

— Происходящее сейчас с европейским автопромом — это негативное следствие политики ЕС, считает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Петр Арефьев. — Европейские страны, поддерживая с подачи Брюсселя санкции против России и, следовательно, отказываясь от выгодного для них экономического сотрудничества, фактически наложили ограничения на самих себя.

Европе это невыгодно, но отвечает интересам США и Великобритании, которые, вынуждая ЕС поддерживать рестрикции против России, рассчитывают извлечь прямую выгоду для собственных экономик, оторвав промышленность континентальной Европы от доступных российских энергоресурсов.

Результат такой политики, по замечанию эксперта, уже приносит свои плоды: европейский (и в первую очередь — немецкий) автопром все больше тяготеет к США. Еще весной 2023 года наметилась тенденция откровенного переманивания автомобильных проектов из Германии за океан. А президент Союза немецкой автопромышленности Хильдегард Мюллер прямо обозначил возникшую ситуацию как драматическую. Но драма затрагивает именно рабочие места в Европе.

— «Фольксвагену», как и другим европейским автоконцернам, есть куда «перетекать», — констатирует замдиректора Института Европы РАН, глава Центра германских исследований Владислав Белов. Да и оснований для перемещения у Volkswagen и остальных автокомпаний Германии (да и ЕС в целом) достаточно. Причем основная причина, по которой основа европейского автопрома — концерны ФРГ — вынуждена искать возможность развития за пределами ЕС, состоит в неадекватности политики Брюсселя. А негативный эффект от антироссийских санкций лишь усиливает неблагоприятное положение отрасли, — отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото globallookpress.com

Дело в том, что в 2035 году на территории всего Евросоюза вступит в силу запрет на продажи новых автомобилей с ДВС, включая «гибриды». Времени осталось не очень много, и местные автоконцерны постепенно сокращают присутствие в Европе, явно ориентируясь на перенос производственных площадок за пределы юрисдикции ЕС. Тот же VW планирует закрыть целый ряд своих предприятий по сугубо экономическим причинам не где-нибудь, а на территории Германии, что само по себе необычно.

И это происходит на фоне давления китайского электромобильного сегмента, чья продукция, по замечанию эксперта, имеет преимущество перед европейскими аналогами не только в плане стоимости. Своим качеством китайцы способны бросить вызов конкурентам в ЕС.