«Чуду-юду я и так победю»: чем АВТОВАЗ угрожает китайцам

Ставшие известными на днях перспективные планы АВТОВАЗа не сказать, чтобы поразили масштабом видения будущего руководством предприятия. Но, тем не менее, портал «АвтоВзгляд» счел, что акценты, расставленные главой автогиганта на мероприятии, посвященном выходу миллионной LADA, которой стала Aura, весьма интересны в другом аспекте. Максим Соколов, пусть и непроизвольно, заострил внимание на некоторых серьезных проблемах российского автопрома.

Г-н Соколов, в частности, заявил, что «если бы мы не были гибкими, то не смогли бы принять быстрых управленческих решений. Мы реагировали на вызовы с точки зрения санкционного давления и выхода акционеров, владеющих большинством предприятий наших поставщиков».

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ

Судя по всему, руководство АВТОВАЗа считает, что оно в данный момент истории находится однозначно на коне. Поэтому и планы строит соответствующие: в 2025 году завод собирается выпустить 500 000 автомобилей. Теоретически, взятие такой планки выглядит вполне реально.

За 11 месяцев текущего года, согласно данным самого предприятия, дилеры реализовали 417 437 автомобилей LADA. Агентство «Автостат» ведет речь примерно о таком же количестве — 399 237 штук, — поскольку считает только легковушки. Чтобы выполнить намеченное, тольяттинцам надо увеличить выпуск всего на 14% - так показывает грубый подсчет.

Фото производителя.

Продукция АВТОВАЗа в настоящее время занимает немногим меньше трети рынка отечественного рынка. Максим Соколов ожидает, что из-за неблагоприятной макроэкономической и геополитической конъюнктуры продажи автомобилей в следующем году могут упасть на 30%.

Тогда, при заявленном наполеоновском замахе в полмиллиона машин, его предприятию придется оккупировать не треть, а почти половину российского рынка. А вот это уже реальным не кажется, поскольку весьма живо напоминает анекдот про тигра в зоопарке.

Помимо российского автогиганта к пирогу допущены и другие претенденты, которые вовсе не собираются ни с кем делиться своими запредельными доходами, которые им позволяет получать несколько обалдевший и потерявший ценовые ориентиры покупатель. Более того, до сих пор им удавалось понемногу поддавливать тольяттинского тигра, который за последний год, между прочим, потерял 2% рынка.

КОЗЫРЬ НЕ СЫГРАЛ

В чем же конкретно заключается проявленная компанией и задекларированная ее руководителем гибкость? В постепенной сдаче позиций иностранным компаниям, которые вошли в раж и заламывают цены на свои автомобили, ничуть не боясь конкурента?

Фото производителя.

Да, к сожалению, уже не срабатывает главный козырь отечественного автопрома — низкая цена. Сам Соколов признает: «Китайские компании, как пираньи в нашем пруду, устроили между собой грызню за наш сектор. То, что мы до сих пор держим около 30% рынка, а — это большое достижение. Но это в количестве проданных автомобилей. А если говорить о деньгах, то нам принадлежит всего 10% рынка».

Другими словами, водители продолжают покупать дорогие не по разуму китайские машины, во многих случаях предпочитая их дешевым отечественным. Технологический уровень изделий АВТОВАЗа по-прежнему крайне низок. Значительная часть узлов и комплектующих — в особенности тех, что позволяют отличить самоходную дрезину от современного автомобиля — как и в старые добрые времена прибывают из-за рубежа по прямым контрактам или окольными путями. Об этом портал «АвтоВзгляд» имел несчастье писать.

НЕ БАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО — НИОКР

Однако если кто-то подумает, что мощный рывок АВТОВАЗ планирует совершить за счет разработки отечественных передовых технологий, то это очень зря. «В нашей атмосфере имеется такая точка, которая всякий центр зашибет». И точка эта — применение широкого арсенала административных рестрикций, которым располагают государственные ведомства.

Фото globallookpress.com

Об этом поведал сам Максим Соколов: «Утильсбор пока не работает, китайский автопром завез около 500 000 авто, и они пока давят на наш рынок. Когда их разберут, будем биться в открытую — с учетом тех барьеров, которые обоснованно поставлены таможенно-тарифной политикой и утильсбором. И тогда мы переключим конвейеры на другую скорость».

Вот в таком аспекте видит АВТОВАЗ открытую конкурентную борьбу. Автопром, в отличие от многих других отраслей российской экономики, предпочитает проводить локализацию на свой привычный манер, не особо заморачиваясь на предмет НИОКР.