Трамп Всемогущий: российский авторынок ждет очередной передел

Крупные игроки отечественного автомобильного рынка, еще совсем недавно даже не рассматривавшие возвращения «старых брендов», резко изменили свою полемику: совладелец крупной дилерской сети MajorМихаил Бахтиаров допустил «большой камбэк» даже в текущем, 2025-ом году. Правда, говоря о перспективах скорого появления у широких масса возможности покупки добротной машины понятной марки, топ-менеджер не сказал, что планируется сделать с залежами китайской продукции. А это — интересный вопрос.

Интереснейшие события невероятным по своей скорости калейдоскопом проносятся прямо у нас перед глазами: не успело отгреметь интервью не нуждающегося в представлении Бу Андерсона, как состоялся «тот самый», но уже, видимо, не первый телефонный звонок, замотивировавший и рубль на невероятный 10%-ный рост, и заметное изменение настроений в дилерских кругах.

Буквально на следующий день после исторического «созвона», совладелец компании Major г-н Бахтиаров сообщил, что рассматриваются сценарии о возвращении сбежавших из России автопроизводителей, причем речь идет о четвертом квартале 2025 года. Проще говоря, через шесть месяцев. И к этому утверждению есть целый ряд вопросов.

Во-первых, ни один завод сходу не может наштамповать партию машин, чтобы завтра их отправить конечному потребителю. В прошлой жизни, да и сегодня, на китайских конвейерах, производство каждого «лота», что после поедет в Россию, занимает с доставкой до места назначения от трех до шести месяцев. Господин Бахтиаров что-то знает уже сейчас?

Фото globallookpress.com

Во-вторых, перспективы выхода на многострадальные отечественные просторы понятных и очень, судя по параллельному импорту и его востребованности, привлекательных товаров, по факту не нуждающихся в рекламе, заметно изменят ландшафт.

Причем, пертурбации пойдут мгновенно: не секрет, что дилерам не нравится работать с большинством китайских представительств, а тут — хорошо знакомые люди с понятным предложением.

Переобуются — моргнуть не успеют. Как сказал обозревателю портала «АвтоВзгляд» один директор дилерского центра, сам, мол, плитку класть буду по ночам и к стандартам японского партнера приводить ДЦ, как только «самураи» появятся в России. Третий пункт касается стока: еще в январе он достигал катастрофической отметки в четыре месяца продаж, по словам одного из топ-менеджеров «Рольф» Светланы Виноградовой.

А китайские производители, несмотря на пессимизм продавцов, планируют наращивать поставки. Более того, тот же Бахтиаров намекнул на официальный выход в Россию грандов автопрома Поднебесной, в частности — BYD. Кому это все благолепие продавать, если ключевая ставка тормозит любую сделку?

Фото globallookpress.com

На фоне недавнего отзыва ОТТС, первого в российской истории, и сразу у довольно успешного китайского бренда, пусть и грузового, с параллельной отправкой в компетентные органы документов еще на два, ситуация не выглядит пожароустойчивой. Полыхнет, да так, что в учебниках напишут. И не только по маркетингу.

Высока вероятность, что число наименований китайской автомобильной продукции уже завтра начнет резко сокращаться, причем не только по финансовым, но и по связанным с юридическими требованиями причинам. Кого признают «мусорным брендом» или несоответствующим критериям безопасности российских дорог?

Мы же не можем со всей уверенностью утверждать, что «гнев Минпромторга» ограничится грузовиками? Не можем. Вот и не утверждаем. Эх, в исторические времена живем. Только пережить бы их поскорее.