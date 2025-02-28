Бурные политические процессы последних месяцев сделали более чем вероятным возвращение на российский рынок американского бизнеса. Портал «АвтоВзгляд», естественно, заинтересовался перспективами новой экспансии таких автоконцернов как Ford, Chevrolet, Chrysler, GM и других. Эксперты уверены, что это вполне реальная перспектива.

Стремительное развитие событий вокруг конфликта на Украине явно указывает, в том числе, и на потепление уже в 2025 году двусторонних отношений РФ и США. Понятно, что изменчивость внешней политики Белого дома исключает какие-либо гарантии в этом вопросе. Но пока возвращение на наш рынок американских компаний, включая и автомобильные, выглядит вполне реалистично, о чем еще год назад и помыслить было невозможно.

Поэтому возникает разумный вопрос: решатся ли автоконцерны из США на серьезную экспансию в Россию, если Вашингтон в самом деле отменит экономические санкции, о чем пока лишь гипотетически рассуждает г-н Трамп? И насколько это будет полезно российскому рынку с учетом того, что проблемы у российского авторынка есть.

Сейчас основная поддержка отечественного автопрома властями состоит в субсидировании производства, локализованного в России, в первую очередь — АВТОВАЗа, замечает президент «Федерации автовладельцев России» (ФАР) Сергей Канаев. Есть и мощный китайский импорт (а многие «чайнакары» схожи по качеству и надежности с российскими машинами).

Но очень важную роль для российского рынка в целом по-прежнему играют авто из Европы, Японии и, опять же, США, продолжающие поступать к нам по «параллельному» импорту. Так что решить все проблемы исключительно поддержкой АВТОВАЗа не получится, считает глава ФАР. Необходимо также заметное снижение ставки ЦБ — достаточное, чтобы снова сделать автокредиты доступными. Еще одним важным фактором должно стать возобновление официального автоимпорта, уверен Канаев.

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Но как долго ждать возвращения европейских концернов? Власти ЕС пока явно не собираются отказываться от конфронтации с Россией. Так что их компании нам придется ждать долго. Да и вернутся не все. Другой вопрос — американские Ford, GM и даже Tesla. И отвечая на него, политолог-американист Малек Дудаков соглашается, что американские автопроизводители и правда могут оказаться в авангарде «возвращенцев», оставив далеко позади европейских конкурентов, над которыми довлеет «ястребиная» политика ЕС.

— Мне кажется, что американским автогигантам интересно возвращение на российский рынок. Если мы берем основную тройку — Ford, GM и Chrysler, то, конечно, у них сейчас ситуация с продажами не самая лучшая. Особенно — на фоне усиления конкуренции с Китаем, — рассуждает г-н Дудаков. — И для Tesla тоже вполне логично лоббировать приход в Россию. Неофициально продажи этих электрокаров и так у нас идут, но нет официального представительства. А мы помним, как в 2021 году даже обсуждалась возможность появления заводов «Теслы» в России.

Одним словом, собеседник портала «АвтоВзгляд» не исключает, что первыми в очереди на возвращение в РФ действительно окажутся именно американцы. А за ними, возможно, уже последуют японцы, которые, как и их коллеги в тех же США, ЕС и в Южной Корее, ощущают серьезное давление китайского автопрома. Но в любом случае и корейские, и японские компании, скорее всего, станут двигаться в фарватере внешней политики Вашингтона.

Что ж, остается лишь в очередной раз разочароваться поведением ближайшего соседа — Европы. Стараясь следовать в русле все той же американской политики, ЕС оказался в лагере непримиримых противников России. В результате — нескончаемые экономические проигрыши и туманные перспективы. В том числе — для европейского автопрома. Который, впрочем, в конечном итоге тоже вернется в Россию, но, скорее всего, в последних рядах. Однако для начала все же дождемся «Форда» и «Теслу».