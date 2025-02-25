Долго и трудно: эксперты оценили перспективы планирующих вернуться в РФ автобрендов

Аналитики ожидают возвращения в Россию сотен западных компаний, покинувших ее два-три года назад по политическим мотивам. Портал «АвтоВзгляд» выслушал прогнозы экспертов относительно возможных сроков, условий и масштабов возобновления работы на нашем рынке всемирно известных автомобильных грандов.

В IV квартале прошлого года в Россию вернулись 235 иностранных компаний, массово покинувших нашу страну в 2022-2023-м, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на исследование компании Kokoc Group. Более того, специалисты платформы прогнозируют, что в 2025 году на российский рынок вернутся еще 350 зарубежных фирм.

Очевидно, что в их числе могут оказаться и автобренды, чьи владельцы «хлопнули дверью», когда власти их стран де-факто требовали прервать все деловые контакты с Россией. Интересно, возвращения каких автостроителей нам следует сейчас ожидать? Будет ли оно стремительным и легким? И на что готовы пойти представители западного автопрома, чтобы вернуть себе доли российского рынка, которые в их отсутствие заняли товарищи из КНР?

— Надо признать, что западные автокомпании на момент ухода из России все же вносили более заметный вклад в развитие нашего автопрома, чем сейчас это делает китайская сторона, — замечает директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. — Однако в том, что самим западным маркам выгодно вернуться, и они в конечном счете сделают это, я не сомневаюсь.

Фото globallookpress.com

— При этом каждая иностранная компания, принимая решение вернуться, будет, естественно, просчитывать свой экономический интерес, учитывая условия и перспективы. Некоторые зарубежные бренды, включая автомобильные, уходя из России в 2022 году, старались внести в соглашения о выходе из бизнеса пункт, оставлявший возможность нее только вернуться, но и вернуть имевшиеся преференции.

Однако на каких условиях им удастся вернуться в реальности — другой вопрос. И в любом случае, чтобы произошло массовое возвращение, должна случиться геополитическая разрядка и пойти некое встречное движение.

В реальности этот процесс, скорее всего, займет несколько лет. Хотя отдельные бренды, вполне возможно, вернутся уже через полтора-два года. Но, опять же, основную роль должны сыграть именно внешнеполитические факторы, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд»...

Разумеется, пока не изменится геополитическая обстановка, этот процесс не сдвинется с мертвой точки, соглашается Ян Хайцеэр. Для западных компаний установлены довольно ощутимые штрафы на случай, если они «засвечиваются» в своей «любви» к России.

Но возвращение естественно, будет, уверен эксперт. Вопрос, опять же, в сроках и масштабах. Какие компании возобновят производство и заинтересуются локализацией, а какие ограничатся поставками готовой продукции, сейчас можно только предполагать. Правда, для тех, кто примет решение вернуться, процесс будет непростым. Не все ушедшие западные автобренды вернутся именно на тех условиях, на которые они рассчитывали, покидая российский рынок, считает Хайцеэр.

Фото globallookpress.com

— Но место на нашем рынке для них есть, это точно. Сегодня китайские партнеры, к сожалению, просто «ломают» нас «через колено», навязывая свои условия, — комментирует эксперт. — Поэтому, конечно, массовое официальное возвращение западных брендов было бы полезным, хот и не все из них, вероятно, возвратятся «под локализацию». Увидим ли мы тот же Nissan или Mercedes-Benz — вопрос непростой. А, к примеру, Hyundai и Kia, скорее всего, да...

Поставщики китайских авто в России действительно злоупотребляют своим комфортным положением, соглашается доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. Пользуются отсутствием альтернатив. И массовое возвращение западных брендов стало бы весомым аргументом в отношениях с китайской стороной, считает эксперт.

В свою очередь, заново договариваясь с западными компаниями, российские власти, по мнению Арефьева, должны будут поставить непременное условие о развитии производства в нашей стране. В условиях усиления конкуренции на авторынке будет проще настаивать и на углублении локализации, считает собеседник портала «АвтоВзгляд». Это касается как «чайнакаров», так и «возвращенцев».

Заметим: независимо от того, в каких масштабах и в какие сроки будут приходить в Россию покинувшие ее компании, они должны будут играть по тем правилам, которые выгодны отечественному рынку и массовому потребителю. Понятно, что в условиях обострения конкуренции у «поднебесных» брендов больше возможностей предложить привлекательные цены.

Однако в этом и основной смысл: для российских интересов имеют значение прежде всего доступность автомобилей для граждан страны и наличие как можно большего количества рабочих мест в автопроме. При выполнении этих двух основных условий «все флаги в гости будут к нам». А просто покупать подороже и без гарантий мы и так можем.