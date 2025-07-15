Nissan X-Trail следующего поколения превратится в гибрид

Свежий Nissan X-Trail должен получить адаптированную силовую установку e-Power третьей генерации. Кроссоверу планируют существенно освежить дизайн, добавив ряд инноваций, но в плане архитектуры кардинальных изменений не ожидается.

Как сообщает Carscoops, X-Trail пятого поколения презентуют общественности в середине следующего года. В Nissan решили не тянуть с обновлением, поскольку конкуренты наступают на пятки. В движение «японца» будет приводить улучшенная гибридная система e-Power. К ее главным особенностям относят экономичность, повышенные КПД и запас хода.

Если младший Qashqai оснащается e-Power с 1,5-литровым ДВС в роли генератора и 205-сильным электродвигателем, то X-Trail имеет шансы обзавестись третьим агрегатом в приводе задних колес. Возможно, покупателям предложат и классическую подзаряжаемую версию.

Внешность «Икс-Трейла» должна стать принципиальной иной. К нему перейдет часть стилистики от эволюционировавшего Leaf, который стал кроссовером. Это касается и кузова, и салона, где может исчезнуть большинство физических кнопок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новый Nissan X-Trail с 7-местным салоном «засветился» в Сети.