Обнародованы первые технические характеристики кроссовера Tenet T9 для России

На сегодняшний день известно, что новый кроссовер Tenet T9 будет полноприводным. В моторную гамму войдет двухлитровый мотор, а переключением передач станет заведовать автоматическая трансмиссия.

SUV должен появиться на нашем рынке до начала 2026 года

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», изучивший декларацию соответствия на T9. Кстати, итоговое рыночное название еще неизвестно. Возможно, кроссовер получит приписки Pro или Pro Max.

Но, вероятнее всего, производители оставят самый первый вариант — просто «девятку» с буквой «T», как это произошло с родственными моделями T7 и T8. Известно, что на сегодняшний день будущий Tenet T9 носит заводской индекс 43T.

Напомним, в России собрали уже более 2500 автомобилей новоиспеченной отечественной марки Tenet. Производство организовано в Калуге на площадке, которая нынче принадлежит «АГР Холдинг». Точная дата начала реализации автомобилей бренда пока неизвестна, цены тоже держат в секрете.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал о всех известных на данный момент особенностях кроссоверов Tenet Т7 и Т8. Подробнее о «семерке» можно почитать тут, а о «восьмерке» — здесь.